HSG-Coach Jörg Rademacher haderte mit dem Offensivspiel seiner Mannen beim Meister OHV Aurich. Überbewerten wollte er die Pleite allerdings auch nicht. (Ingo MÖllers)

Der OHV Aurich schwebt in der aktuellen Oberliga-Saison schlichtweg über allen anderen Teams. Das mussten auch die Handballer der HSG Delmenhorst erkennen: Obwohl sie zuletzt eine kleine Siegesserie hingelegt und sich auf Platz fünf vorgeschoben hatten, zogen sie beim Meister eindeutig den Kürzeren – 27:35 (14:20). „Wir haben keine Chance gehabt heute“, sagte HSG-Coach Jörg Rademacher und ergänzte: „Ich denke, dass bei uns ein Stück weit die Einstellung und vielleicht auch von Beginn an der Glaube gefehlt hat. Dabei dachte ich, dass wir bis zum Schluss durchziehen wollten.“ Letztlich müsse man diese Partie analysieren und dann einfach abhaken.

Eine erste kleine Analyse betrieb der Coach dabei schon direkt nach Abpfiff auf der Bank sitzend mit einigen seiner Spieler. Währenddessen feierten die Auricher in ihrem finalen Heimspiel der Saison die Meisterschaft. Die mehr als 1500 Zuschauer in der Halle applaudierten der Mannschaft von Trainer Arek Blache für eine wahrlich außergewöhnliche Leistung. Selten war die Oberliga so stark besetzt wie in diesem Jahr, doch den Drittliga-Absteiger kümmerte das kein Stück. In eindrucksvoller Manier pflügten die Ostfriesen durch die Spielklasse, gewannen von 25 Spielen stolze 24 und spielten nur einmal unentschieden. All das hat allerdings recht wenig Bedeutung, wenn die Auricher die Relegation zur Dritten Liga vermasseln. Das wissen sie selbst und fokussieren sich deshalb schon vollends auf diese Partien.

Obwohl diese verständlicherweise eine viel höhere Bedeutung haben, ließen die Gastgeber keine Zweifel daran aufkommen, dass sie die Saison in der Oberliga ohne Niederlage abschließen wollen. Wobei zumindest die Anfangsphase recht ausgeglichen verlief. Tatsächlich gingen die Delmenhorster sogar in Führung. Nach acht Minuten lagen die Gäste mit 4:3 vorne. Vor allem HSG-Torhüter Sönke Schröder zeichnete sich zu Beginn mehrfach aus – er parierte die ersten drei Angriffe der Gastgeber. „Wir sind eigentlich gut reingekommen. Es ging hin und her“, sagte Rademacher.

Zu viele Fahrkarten

Jedoch deutete sich trotz der Führung bereits ein Problem bei der Rademacher-Sieben an: die Chancenverwertung. Sie verballerte allein in den ersten fünf Minuten vier Möglichkeiten. Am Ende scheiterte die HSG weit über 20-mal an den Torhütern der Auricher plus diverse weitere Male am Pfosten. Ob die Delmenhorster gewonnen hätten, wenn sie nur die Hälfte ihrer Fahrkarten in Tore umgewandelt hätten? Zweifelhaft. Aber zumindest wäre die Partie wesentlich spannender verlaufen. „Aurich wäre heute zu schlagen gewesen, weil es viel durchgewechselt hat. Aber allein von außen lassen wir zehn, zwölf Hochkaräter liegen. Das hat nichts mit Oberliga zu tun“, kritisierte Rademacher.

So schafften es die Gastgeber, nach etwa einer Viertelstunde davonzuziehen – 9:7. In dieser Phase ließen die Delmenhorster nicht nur diverse Möglichkeiten liegen, ihnen unterliefen auch einige weitere Fehler. Ein Einwurf landete beispielsweise direkt in den Händen eines Aurichers. Nachdem der Rückstand auf vier Tore angewachsen war, nahm Rademacher eine Auszeit. Sie verfehlte jedoch ihre Wirkung: Beim folgenden Angriff vertändelte die HSG den Ball, sodass Aurich zum Tempogegenstoß ansetzte und die Führung weiter ausbaute. Überhaupt trafen die Gastgeber mittlerweile sehr hochprozentig. Auch ein Torhüterwechsel bei der HSG – Mirko Lettmann kam für Sönke Schröder – änderte daran nichts. Und zudem setzte die 5:1-Deckung des OHV den Delmenhorstern sichtlich zu. Bis zur Pause hatte der Meister sich so jedenfalls eine 17:10-Führung herausgespielt.

In Durchgang zwei änderte sich wenig am Geschehen auf der Platte. Die Delmenhorster verwarfen weiterhin reihenweise Möglichkeiten: Gleich zu Beginn scheiterte Frederic Oetken am OHV-Keeper, den folgenden Abpraller brachte Lasse Till ebenfalls nicht im Gehäuse unter (32.). In Minute 36 lief Philipp Freese komplett allein auf das Tor der Auricher zu, doch wieder entschärfte der OHV-Schlussmann den Versuch. An eine Aufholjagd war so keinesfalls zu denken. Immerhin verkürzten die Delmenhorster den Rückstand in der Schlussphase aber ein wenig, nachdem dieser zwischenzeitlich sogar auf zehn Tore angewachsen war.

Sicherlich profitierten sie dabei davon, dass der OHV seine Qualität im Angriff nicht hielt. Außerdem agierte die Deckung der HSG doch recht ordentlich – ganz im Gegensatz zum Angriff. „Wir hatten einige Verletzte, Tim Coors haben wir als Vorsichtsmaßnahme rausgenommen. Aurich ist auf allen Positionen eine Elle besser besetzt als wir. Daher ist der OHV auch Meister geworden“, erkannte Rademacher an und schickte hinterher: „Wir haben jetzt noch eine Partie zu Hause. Da wollen wir zwei Punkte holen. Im Anschluss machen wir eine Gesamtanalyse. Dieses eine Spiel macht die Saison nicht kaputt.“