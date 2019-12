Für Nadja Albes (grün) und die Neerstedterinnen gab es kaum ein Durchkommen gegen den VfL Stade. (Tammo Ernst)

Neerstedt. Auch im letzten Spiel vor der Winterpause mussten sich die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt deutlich geschlagen geben. Gegen den Tabellenzweiten VfL Stade verlor das Team von Trainer Maik Haverkamp in eigener Halle mit 25:37 (8:15) und wartet damit weiter auf die ersten Punkte in dieser Saison. „Der Spielverlauf war nicht anders zu erwarten. Mit Stade hatten wir eine ambitionierte Mannschaft mit Drittliga-Erfahrung zu Gast. Und mit Anja Ziegler haben sie kurzfristig noch eine starke Spielerin mit Bundesligaerfahrung dazubekommen. Da wird es für uns natürlich schwierig“, analysierte Haverkamp nach der Partie.

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich die Überlegenheit der Gäste deutlich. Die Damen aus Stade spielten ihre Schnelligkeit und körperliche Überlegenheit aus und gingen so schnell mit 5:0 in Führung. In der siebten Minute gelang Stefanie Hanuschek der erste Treffer für Neerstedt zum 1:5. Die Gastgeberinnen fanden nun besser in die Partie und kämpften sich auf 5:7 heran. „Uns war wichtig, dass wir kämpferisch alles reinhauen. Die Mannschaft hat alles gegeben, auch wenn vor allem im Angriff ein paar Fehler zu viel gemacht wurden“, berichtete der Neerstedt-Coach. Die Gäste aus Stade wussten diese Fehler zu nutzen. Sie erzielten einfache Tore über Tempogegenstöße und bauten ihren Vorsprung auf 10:5 aus. Trainer Haverkamp reagierte mit einem Team-Timeout. Stade zeigte sich davon unbeeindruckt und ging mit einer 15:8-Führung in die Halbzeitpause.

In die zweite Hälfte fanden die Gastgeberinnen besser. Durch zwei schnelle Tore von Hanuschek verkürzte Neerstedt auf 10:15. Doch der Favorit ließ sich davon nicht verunsichern, der Spielverlauf war eindeutig: Mit acht Toren in Folge ab der 41. Minute erhöhten die Gäste zur 29:16-Führung. Am Ende kassierte Neerstedt eine 25:37-Niederlage. „Wir haben nicht aufgegeben und weiter gekämpft. Mental ist die Mannschaft auf der Höhe, das ist wichtig“, berichtete Haverkamp. Er fand trotz des deutlichen Ergebnisses lobende Worte für sein Team. „Wir haben weitere Schritte nach vorne gemacht. Fenna van Dreumel zum Beispiel, die in der zweiten Halbzeit ein paar Rückraumtore erzielt hat“, freute sich der Coach.

Auch wenn Neerstedt weiter auf die ersten Punkte wartet, zeigt sich Haverkamp insgesamt zufrieden. „Kampf- und Teamgeist stimmen, deshalb können wir mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Für kommendes Jahr müssen wir die Karten neu legen und die Rückrunde dann vernünftig zu Ende spielen“, blickt er voraus.

Zum Start erwartet Neerstedt gleich die nächste schwierige Aufgabe. Am 18. Januar empfängt das Team in eigener Halle den derzeitigen Tabellendritten Werder Bremen II.