Marco Stefandl war einer der Aktivposten im Atlas-Spiel. Doch auch er schaffte es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. (TAMMO ERNST)

Alle, die es mit dem SV Atlas Delmenhorst halten, müssen am späten Mittwochnachmittag der Verzweiflung nahe gewesen sein. Der Fußball-Regionalligist lief im Heimspiel gegen den HSC Hannover einem Rückstand hinterher und hatte eine Großchance nach der nächsten, um diesen zumindest noch auszugleichen. Das Problem: Die Blau-Gelben nutzten keine einzige ihrer diversen Möglichkeiten. Deshalb verloren sie die wichtige Partie gegen das zuvor noch punktlose Schlusslicht mit 0:2 (0:1) und warten immer noch auf ihren ersten Saisonsieg. Durch die vierte Niederlage im sechsten Spiel hat Atlas weiterhin nur zwei Punkte auf dem Konto und ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Im Lager des SVA herrschte nach der neuerlichen Enttäuschung natürlich Frust. Wieder einmal bot das Team keine schlechte Leistung, eher das Gegenteil war der Fall. Vielmehr kamen mehrere Faktoren zusammen, die dazu führten, dass Atlas letztlich wieder kein Erfolgserlebnis feiern durfte. „Ich glaube, das zieht sich jetzt ein bisschen durch. Auf der einen Seite sind wir zu inkonsequent im Machen unserer Chancen. Wenn man so viele hochprozentige Chancen hat, muss man Tore schießen. Und auf der anderen Seite haben wir dann immer ein, zwei unglückliche Aktionen drin, die in den Spielen bisher immer eiskalt ausgenutzt wurden. Das ist letztendlich ausschlaggebend. Das ist ja heute nicht das erste Spiel, sondern es ist bisher in jedem Spiel so gewesen. Daher ist das ein Prozess, den wir ganz schnell abschalten sollten“, meinte Atlas-Coach Key Riebau nach dem Abpfiff.

Früher Treffer zählt nicht

Die Partie war noch nicht mal drei Minuten alt, als die Gastgeber zum ersten Mal Pech hatten. Nach einer hohen Hereingabe des insgesamt sehr auffälligen Julian Harings stieg Dimitrios Ferfelis zum Kopfball hoch und versenkte den Ball auch im Netz. Allerdings gab Schiedsrichter Simon Rott den Treffer nicht, weil Ferfelis in seinen Augen den HSC-Schlussmann Sascha Algermissen im Luftduell gefoult hatte – eine äußerst strittige Szene. Nur eine Minute später köpfte Marco Stefandl nach einer Flanke knapp rechts vorbei. Die 320 Zuschauer im Düsternortstadion sahen eine muntere Anfangsphase, in der auch die Gäste ihre ersten Chancen hatten. Atlas-Torhüter Florian Urbainski parierte stark gegen Martin Wiederhold (8.). Im Gegenzug hielt Algermissen einen Abschluss von Stefandl. Kurz darauf war wieder Urbainski nach einer Ecke gefordert (12.). Nach dieser attraktiven ersten Viertelstunde beruhigte sich das Geschehen etwas. Ferfelis vergab eine weitere Schusschance (18.), mit der nächsten nennenswerten Aktion kassierte Atlas unnötigerweise das 0:1. Kostadin Velkov ging im Strafraum ungestüm gegen Maurice Kleinert zu Werke, Rott pfiff Elfmeter – eine vertretbare Entscheidung. HSC-Kapitän Niklas Kiene verwandelte den Strafstoß mithilfe des Innenpfostens zur Gäste-Führung (27.). Nach dem Gegentor brauchte Atlas etwas Zeit, um sich wieder zu fangen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurden die Platzherren aber wieder mutiger. Algermissen wehrte einen Fernschuss von Ferfelis ab (35.), Stefandl verfehlte fünf Minuten später aus der Distanz den Kasten.

Die Delmenhorster hätten also schon zur Pause gut und gerne mindestens auf Unentschieden stellen können. Doch im Vergleich zu dem, was nach dem Seitenwechsel folgte, war das alles noch harmlos. Wie es zu erwarten war, zog sich Hannover mit der Führung im Rücken zurück und überließ Atlas das Spiel. Die Riebau-Elf war die komplette zweite Hälfte am Drücker und erspielte sich reihenweise Chancen. Ferfelis ließ einen HSC-Verteidiger aussteigen und schoss daneben (55.). Harings hatte gleich drei gefährliche Schusschancen, doch Algermissen war auf dem Posten (66./84./86.). Auch einen Versuch aus der Drehung von Samuel Adeniran parierte er (68.). Luca Liske köpfte nach einer Ecke den zweiten Ball an den Pfosten (74.), Stefandls Kopfball ging daneben (80.).

Atlas hätte mindestens den Ausgleich erzielen müssen, betrieb aber Chancenwucher. Ganz zum Schluss wurde es richtig bitter. Der nach einer Rudelbildung in der 75. Minute bereits verwarnte Flodyn Baloki flog nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz (88.), Christopher Schultz erzielte in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss sogar noch das 2:0 für Hannover (90.+4).