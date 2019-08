Beim TuS Hasbergen musste Stürmer Houssein Hazimeh zwischen die Pfosten. Beim 1:0 von Stenums Patrick Lederbach war er chancenlos. (INGO MÖLLERS)

Zur sonntäglichen Mittagszeit um 13.15 Uhr trafen sich die Fußballer des VfL Stenum II und des TuS Hasbergen und notierten am Ende jeweils den ersten Punkt auf dem Konto. Wenn sich die Stenumer Reserve allerdings nicht bald in der Kreisliga akklimatisiert und der TuS seine Personalsorgen nicht in den Griff bekommt, könnte das 2:2 (1:1) für längere Zeit der letzte Zähler gewesen sein. Die Partie bewegte sich über weite Strecken eher auf Kreisklassen-Niveau, der Aufsteiger vom Kirchweg agierte erst zu ängstlich und dann zu umständlich. Hasbergens Trainer Chawkat El Hourani hatte sich seine Tätigkeit bei den Hasbergern sicher anders vorgestellt, dank fast hundertprozentiger Chancenverwertung von Doppelpacker Hayri Sevimli reichte es trotzdem zum Remis.

In Stenum regierte der Frust, gipfelnd in der Roten Karte für Kevin Sass ein paar Sekunden nach dem Abpfiff in der 96. Minute. Schiedsrichter Fred Henschel hatte Sass in relativ aussichtsreicher Position mit dem Schlusspfiff abgewürgt, Sass bolzte den Ball weg und rief „Du bist doch nicht ganz dicht“. Sicher war der Schlusspfiff in dieser Situation unglücklich, aber ob der VfL nach der Vergabe von zuvor neun glasklaren Möglichkeiten ausgerechnet weit in der Nachspielzeit die Übersicht behalten hätte, darf doch bezweifelt werden. „Am Ende haben wir Glück gehabt, aber einige von uns konnten schlicht nicht mehr laufen“, erklärte El Hourani. Alternativen hatte der Trainer nicht, Hasbergen zog die Partie wie in den ersten beiden Pflichtspielen zu elft durch.

Die Ausfälle bei den Gästen aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Freilich darf man auch bezweifeln, ob einige der Spieler überhaupt wieder auftauchen. „Wir hatten heute einige dabei, die mit dem Fußball schon aufgehört haben“, beschrieb El Hourani die Situation. Darunter Torwart-Trainer Nico Wentzien, der im Mittelfeld ran musste und immerhin den Ausgleich vorbereitete. Im Tor stand Stürmer Houssein Hazimeh. Anfangs war das ein Problem, weil der Aushilfskeeper natürlich Unsicherheiten zeigte. Stenum II konnte das aber nie nutzen und am Ende pflückte Hazimeh sogar Flanken und Ecken runter. Dem 1:0 für den VfL von Patrick Lederbach ging eine verunglückte Kopfball-Rückgabe von Patrick Nowag voraus, Lederbach konnte frei aufs Tor laufen (15.). Doch mit dem Ausgleich von Sevimli nach Außenristpass von Wentzien (36.) war die Stenumer Überlegenheit dahin.

„Wir hatten viel zu viele Ungenauigkeiten im Spiel, die Fehlpässe taten richtig weh“, kritisierte VfL-Coach Frank Radzanowski. Auch die vergebenen Hochkaräter schmerzten. So hatte Björn Eggeling nach 41 Minuten nur noch das leere Tor vor sich. Gegen die abgezockten Hasberger ließen sich die Gastgeber immer mehr aus dem Spiel bringen und schluckten daher fast folgerichtig das 1:2 durch Sevimli (56.) nach Steilpass von Imdat Celik.

Radzanowski nahm in relativ kurzer Zeit vier Wechsel vor und sah seine Mannschaft gegen abbauende Gäste immer überlegener werden. Die Joker brachten zwar allesamt Gefahr, hätten aber mehr als den 2:2-Ausgleich von Pascal Zoll (79.) nach Pass von Mattheo Elsen fabrizieren müssen. Yannik Osterloh lupfte den Ball über Keeper Hazimeh, aber auch am leeren Tor vorbei (64.), Marc Pleus schoss frei stehend Jonas Schröder an (66.). Osterloh wurde zum Unglücksraben, als er zunächst einen Freistoß aus 17 Metern weit über den Kasten löffelte (86.) und drei Minuten später nach Hereingabe von Zoll am langen Pfosten das verwaiste Tor verfehlte. Ein Volleyschuss von Zoll (93./vorbei) und schließlich Kevin Sass, der aus zehn Metern auf der Linie Sascha Albrecht abschoss (94.), rundeten den Chancenwucher ab. „Vermutlich werden wir es nicht mehr so leicht haben wie heute, ein Spiel zu gewinnen“, sagte Radzanowski nachdenklich angesichts der Hasberger Not-Aufstellung.