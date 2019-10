Schüttorf. Der VfL Wildeshausen hat es verpasst, in der Fußball-Landesliga den dritten Sieg in Folge einzufahren. Beim FC Schüttorf 09 verloren die Krandelkicker mit 1:2 (1:0), hätten die Niederlage aber durchaus vermeiden können. Man habe sich diese selbst zuzuschreiben, „weil wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt haben, um das Ergebnis höher zu gestalten“, monierte VfL-Coach Marcel Bragula, der abgesehen davon eine gute erste Hälfte seiner Mannschaft gesehen hatte.

Von den vielen Möglichkeiten nutzte aber lediglich Alexander Dreher eine. Nach einer feinen Kombination über die Stationen Robin Ramke und Jan Lehmkuhl war er mit seinem Schuss ins kurze Eck erfolgreich (35.). „Das war ein schönes Tor“, lobte Bragula, der jedoch gerne noch ein paarmal öfter gejubelt hätte. Hätten die Gäste sich das absolut mögliche Polster zur Pause herausgeschossen, wären sie möglicherweise nicht mehr in die Bredouille gekommen.

So gingen sie nur mit einem Treffer Vorsprung in die Kabine – und das sollte sich rächen. „Die zweite Halbzeit ging komplett an Schüttorf, weil wir nicht mehr den Mut hatten, Fußball zu spielen, und zu viele Ballverluste hatten“, schilderte Bragula. So kam es, dass sich seine Elf immer wieder Konter fing, von denen die Schüttorfer zwei zu Toren nutzten. Eray Bayraktar glich aus (66.), Steffen Hilberink markierte zehn Minuten später das 2:1 für die Gastgeber.

Ein weiterer Wermutstropfen für den VfL: Marius Krumland musste mit einer Knieverletzung bereits im ersten Durchgang ausgewechselt werden. Der nächste bittere Ausfall für die Wildeshauser. Ihr Trainer bleibt dennoch optimistisch: „Das ist Fußball, Niederlagen gehören dazu. Diese war unnötig. Wir machen weiter und freuen uns auf Bevern.“ Der SV gastiert am kommenden Sonntag im Krandel. Der VfL steht aktuell mit 17 Punkten als Tabellenfünfter weiterhin gut da.