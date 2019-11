Henry Adler und Charlotta Meyer sind gut in die Saison gestartet. (FR)

Premiere für Charlotta Meyer und Henry Adler vom RRC Delmenhorst, der zum TV Deichhorst gehört: Das Schülerpaar erreichte bei der Hamburger Rock’n’Roll-Meisterschaft, dem zweiten Nordcup-Turnier der laufenden Saison, im Finale der Schülerklasse den dritten Platz und stand damit erstmals auf dem Siegerpodest.

In der Vorrunde, die diesmal nach den neuen Richtlinien der Turnier- und Sportordnung für 2020 in einem Mehrkampf aus Rock’n’Roll-Tanz und Athletikanforderungen bestritten wurde, überzeugten die Deichhorster und qualifizierten sich für das Finale. Neu an diesen Mehrkampfrichtlinien für die Aufbauklassen Schüler, Junioren und C-Klasse ist, dass neben dem Rock’n’Roll-Tanzvortrag an zwei Wettkampfstationen die athletischen beziehungsweise turnerischen Fähigkeiten nachgewiesen werden müssen. Vier dieser Stationen stehen bei einer Veranstaltung zur Auswahl: Bodenturnen, Trampolin, Koordination und Kondition.

In Hamburg durften sich die Paare in den Bereichen Koordination und Kondition beweisen und hatten so die Möglichkeit, nicht ganz so erfolgreiche Leistungen im Bereich Tanz zu kompensieren. Charlotta Meyer und Henry Adler lagen in der Tanz-Vorrunde auf Platz drei und verbesserten sich durch die athletischen Wettkampfstationen noch auf Rang zwei.

Im Finale, in dem sieben Paare aktiv waren und ausschließlich die Leistung der Tanzrunde in die Wertung einfloss, überzeugten die Deichhorster mit einem fehlerfreien und technisch guten Vortrag die Wertungsrichter. Die Belohnung war Rang drei.

Weitere Paare in der Vorbereitung

Die Eröffnung der Nordcup-Saison hatte zuvor die niedersächsische Rock’n’Roll-Landesmeisterschaft in Winsen (Aller) gebildet. Auch hier gingen Charlotta Meyer und Henry Adler an den Start. Sie erreichten unter den zwölf gemeldeten Paaren Platz acht und verfehlten nur knapp das Finale der sieben besten Schülerpaare.

Für die Deichhorster, die logischerweise noch sehr angespannt und nervös waren, ging es erst mal nur darum, fehlerfrei ihre Tanzfolge zu präsentieren. Mit Platz acht zeigten sie sich dann auch zufrieden, zumal sie mit diesem Resultat gleichzeitig das beste Niedersachsen-Paar waren und sich so den Landestitel in ihrer Klasse sicherten. „Wenn die beiden sich technisch noch verbessern und nach und nach die Tanzfolge auf ein inhaltlich schwierigeres Niveau angehoben werden kann, werden die Delmenhorster Newcomer sich auch gegenüber der Konkurrenz durchsetzen“, heißt es in einer Mitteilung des RRC Delmenhorst.

Zudem befinden sich weitere Deichhorster Paare in der Vorbereitung auf die neue Turniersaison. In der Schülerklasse wollen Paulina Krolikowski und Janosch Ahlers noch in diesem Jahr an den Start gehen. Auch die erfahrenen Deichhorster Spitzenpaare bereiten sich in der zweithöchsten Kategorie, der B-Klasse, auf den Saisonstart vor. Livia Maskow und Levi Ellmers, die noch 2018 in die Spitze der deutschen C-Paare vorgestoßen waren und sich Anfang 2019 eine Abi-Pause gönnten, sind laut ihres Vereins nach ihrem Aufstieg in die B-Klasse auf einem guten Weg.

Jesko Opitz, der mit seiner ehemaligen Partnerin bereits Erfahrung in der B-Klasse gesammelt hat, trainiert inzwischen mit seiner neuen Partnerin Karina Kunst, die selbst auch bis zur C-Klasse erfolgreich war. Die Fußtechnik-Tanzfolge ist bereits fertig, während es in der Akrobatikfolge bei einem Element noch Trainingsbedarf gibt. Die Übungsleiter der Deichhorster Rock’n’Roll-Abteilung legen großen Wert darauf, dass die sechs sehr schwierigen Akrobatikelemente von den Paaren sicher aufs Parkett gebracht werden. Wenn die Vorbereitung der B-Paare abgeschlossen ist, wollen sie zum Jahresende oder im Frühjahr 2020 ins Turniergeschehen auf hohem Niveau eingreifen.