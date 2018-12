Christian Kaya agierte eineinhalb Jahre als Trainer des SV Tur Abdin, schafft das nun aber zeitlich nicht mehr. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Der Fußball-Bezirksligist SV Tur Abdin Delmenhorst muss einen neuen Trainer finden. Christian Kaya ist zurückgetreten, da er beruflich stark eingebunden ist und daher nicht mehr genügend Zeit hat, das Traineramt zu bekleiden. Verein und Trainer trennen sich im Guten, Kaya bleibt dem Klub verbunden. „Natürlich werde ich dem Verein erhalten bleiben und helfen. Wenn’s unbedingt nötig ist, kann ich ja auch noch ein paar Tore schießen“, schrieb er bei Facebook mit einem lachenden Smiley versehen. Hintergrund ist hier, dass er sich am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen den SV Eintracht Wiefelstede selbst einwechselte und prompt ein Tor schoss.

Der SV Tur Abdin hätte gerne mit Kaya weitergemacht, akzeptiert aber dessen Entscheidung. „Wir bedanken uns bei Christian Kaya für sein Engagement in unserem Verein und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagte der Sportliche Leiter Isa Tezel. Bereits vor ein paar Wochen teilte Kaya den Verantwortlichen mit, dass es zeitlich eng wird. „Er hat uns vorgewarnt. Wir haben uns dann darauf geeinigt, in der Winterpause zu sprechen, ob er es bis Saisonende durchziehen kann“, berichtete Tezel. Dieses Treffen ergab aber nun, dass das keinen Sinn hat. „Wir bedauern das. Aber Christian sagte, dass es nichts bringt, wenn er die Trainingseinheiten nicht immer leiten kann“, sagte Tezel. Der nun ehemalige Coach bestätigte das: „Ich kann das Training nicht zweimal in der Woche durchführen. Und wenn ich etwas mache, mache ich es zu 100 Prozent. Es wäre nicht förderlich für die Mannschaft oder den Verein, wenn ich als Trainer nur bei den Spielen da bin“, sagte Kaya. Die Arbeit gehe vor, er müsse da vernünftig sein.

Trainingsauftakt am 22. Januar

Tezel kündigte an, „das weitere Vorgehen in naher Zukunft mitzuteilen“. Direkt nach der Hallenkreismeisterschaft am Wochenende 19. und 20. Januar geht die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga los. Bis dahin hätten die Aramäer gerne einen neuen Übungsleiter. „Wir haben noch keine finale Lösung und sind jetzt auf der Suche. Im Januar wird es aber auf jeden Fall eine Lösung geben – ob nun intern oder extern“, sagte Tezel.

Die Trainersuche innerhalb der Saison sei schwierig. „Viele Trainer sind vergeben und kommen im Winter natürlich nicht aus Verträgen raus“, meinte der Sportliche Leiter. Ein genaues Anforderungsprofil gibt es nicht. „Er muss halt zum Verein passen. Klar ist, dass wir keine 08/15-, sondern eine langfristige Lösung wollen“, sagte Tezel. Ob der Trainer alt oder jung sei, spiele keine Rolle. „Erfahrung ist natürlich nicht schlecht, aber junge Trainer bringen auch frisches Blut rein. Wir müssen überzeugt sein, dass er passt“, erklärte Tezel.

Mit Christian Kaya bekleidete in den vergangenen eineinhalb Saisons ein Trainernovize das Amt des Übungsleiters – und das zur Zufriedenheit der Sportlichen Leitung. „Es war Christians erste Station. Er hat das gut gemacht, es hat gepasst. Das Training war modern, er hat bis zuletzt eine Top-Arbeit abgeliefert, wir hätten gerne mit ihm weitergemacht“, lobte Tezel.

Sportlich lief die Hinserie nicht optimal. Die Aramäer stehen mit lediglich 25 Punkten auf Platz zehn. Das Spielerpotenzial ist eigentlich deutlich größer. Die Elf wird nach menschlichem Ermessen weder mit dem Auf- noch mit dem Abstiegskampf etwas zu tun haben in dieser Spielzeit, daher könnte sich ein neuer Coach ein halbes Jahr eingewöhnen.