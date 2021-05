Von der Ostsee an die Delme: Christoph Nisius heuert bei der HSG Delmenhorst an und übernimmt ab kommender Woche den Posten als Trainer der Damen in der Landesliga. Der 37-Jährige gebürtige Lübecker und Vater einer zweijährigen Tochter wohnte bis vor kurzem mit seiner Familie in der Gemeinde Timmendorfer Strand und zog aus familiären Gründen nach Delmenhorst. Mehr als zufrieden zeigte sich der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen von dem Coup: „Mit Christoph Nisius haben wir jetzt auch im weiblichen Bereich einen Trainer, der uns die Chance ermöglicht zur Verbesserung der Trainings- und Spielqualität für die Zukunft.“

Nisius bringt viel Erfahrung aus höheren Klassen und von verschiedenen Posten im Handballsport mit. Der B-Lizenzinhaber war zuletzt Leistungssportkoordinator und Trainer beim MTV Lübeck, einem der größten Vereine in Schleswig-Holstein und trainierte dort erfolgreich eine weibliche C- und B- Jugend. Zuvor coachte er unter anderem in der 3. Liga die Damen des TSV Travemünde und der TSG Wismar. Zudem zeichnete er als Coach verantwortlich für die weibliche A-Jugendmannschaft des VfL Bad Schwartau in der Jugendbundesliga, die er ungeschlagen bis in das Viertelfinale führte.

Als Dozent für den Handballverband Schleswig-Holstein bildete Nisius die angehenden C-Lizenz Trainer aus. „Davon möchte die HSG profitieren und Nisius in die Ausbildung der eigenen Trainer involvieren. Auch seine Erfahrungen aus dem leistungsorientierten Jugendbereich sollen hier zukünftig fördernd einfließen“, blickt Janßen voraus. Nisius führte nach Angaben des HSG-Vorsitzenden auch mit anderen Vereinen Gespräche, die HSG setzte sich dabei gegen renommierte Vereine wie den Buxtehuder SV und Werder Bremen durch.