Auf den Fußballplätzen in der Region herrscht bis einschließlich 23. März gähnende Leere. Wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten. (Björn Hake)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Sogar die DFL hat es schlussendlich eingesehen und alle Bundesligaspiele abgesagt. Zudem ruht der Ball auch in allen anderen Ligen: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat alle Partien von der Oberliga abwärts bis in die 5. Kreisklasse bis einschließlich Montag, 23. März, abgesagt. Dies ist das Ergebnis einer kurzfristig einberufenen Präsidiumssitzung. Die Generalabsage betrifft alle NFV-Spiel- und Altersklassen im Herren-, Frauen- und Jugendbereich auf dem Feld sowie Veranstaltungsformate in der Halle.

„Die sehr dynamische und kurzfristige Lageentwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus hat zu einer Neubewertung in Bezug auf die derzeitige Durchführung des Fußballspielbetriebs im Verantwortungsbereich des NFV geführt. Um den bisher veröffentlichten behördlichen Anordnungen und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, erklärt NFV-Präsident Günter Distelrath. Mit der Aussetzung des Spielbetriebs will der NFV helfen, die Verbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen. Distelrath: „Es geht um Risikominimierung und den Schutz der Menschen in Niedersachsen.“ Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage betroffen.

Trainingspause wird empfohlen

Der NFV empfiehlt zudem die Aussetzung des Trainingsbetriebs. „Letztlich obliegt die Entscheidung den Vereinsverantwortlichen, doch ein jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, die Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen und so mögliche Ansteckungsketten zu verhindern“, sagt Distelrath. Darüber hinaus bittet der NFV seine Vereine, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen, Spieler und Funktionäre in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.

In den kommenden Wochen wird der NFV die Entwicklungen intensiv beobachten und sorgfältig prüfen, inwieweit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Einklang mit den Empfehlungen beziehungsweise den Vorgaben der maßgeblichen Behörden möglich ist.

Der SV Atlas Delmenhorst begrüßt die Entscheidung des NFV, den Spielbetrieb in sämtlichen Klassen inklusive Jugend vorerst bis zum 23. März auszusetzen: „Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir haben uns entschieden, auch unseren Trainingsbetrieb für alle Teams bis runter in die Jugend zunächst für diesen Zeitraum einzustellen. Wir alle sind aufgerufen, uns so sozialverträglich wie möglich zu verhalten“, sagt Manfred Engelbart, Vorsitzender des SVA. Aufgrund der sich täglich ändernden Situation ist derzeit nicht abzusehen, wie es nach dem 23. März weitergeht. „Natürlich hoffen wir, dass die Saison regulär beendet werden kann, müssen aber die Entwicklung abwarten und werden dann über unsere Kanäle informieren. Das gilt auch für Fragen unserer Dauerkarteninhaber. Wir bitten um Geduld“, teilt Engelbart mit.

Andere Fußballvereine in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg verfahren ähnlich. So hat der Delmenhorster TB alle Spiele und das Training bis auf Weiteres abgesagt. Auch die Anlage am Bürgerkampweg, auf der der TuS Heidkrug beheimatet ist, wurde bis einschließlich 14. April gesperrt. Abgesagt sind auch alle Futsal-light-Runden in den Altersklassen U6 bis U10.

Die Vereinsvertreter haben Verständnis für die Entscheidung des NFV. „Man kommt gar nicht drum herum. Wenn alle es so machen, sollte man sich als einzelner Verein oder Verband gegenüber dieser Einsicht nicht querstellen“, sagt Marco Castiglione, Fußball-Abteilungsleiter beim TV Jahn Delmenhorst. In der aktuellen Situation gelte es, Vorsicht walten zu lassen. „Da muss man mitziehen“, meint Castiglione. Der Verein kommt auch der Empfehlung nach, vorerst nicht zu trainieren. „Wir ziehen jetzt gemeinsam in diese Richtung und drücken die Daumen, dass es den erhofften Effekt hat“, sagt Castiglione, der natürlich hofft, dass es in absehbarer Zeit mit dem Spielbetrieb weitergeht.

Auch Thomas Baake, Trainer der Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum, hält die Entscheidung des Verbands für richtig. „Dass der NFV alles abgesagt hat, finde ich konsequent“, sagt er. Man habe damit gerechnet. Spätestens als der Bremer Fußball-Verband bekannt gab, dass es bis zum 30. März in seinem Verbandsgebiet keine Spiele geben wird, sei klar gewesen, dass auch in Niedersachsen eine Pause eingelegt wird. Seine Mannschaft werde nächste Woche nicht trainieren. Danach sei eigentlich geplant, den Betrieb wieder aufzunehmen. Baake hätte grundsätzlich auch nichts gegen eine Verlängerung der Saison: „Ich glaube, im Amateurbereich wäre das nicht so schlimm. Wenn wir bis Juni spielen müssten, wäre das nicht das Problem.“

HSG-Herren individuell gefordert

Eine generelle Hallensperrung gibt es nicht, sodass die einzelnen Mannschaften der HSG Delmenhorst trainieren können, wenn sie wollen. Das teilt HSG-Vorsitzender Jürgen Janßen mit. So standen die Landesliga-Damen kürzlich noch auf dem Parkett und wollen das eventuell auch weiterhin machen. „Die Herren werden zwei Wochen nicht gemeinsam trainieren. Dann werden sie voraussichtlich wieder einsteigen, da die Saison ja Mitte April weitergehen soll. Sie können dann keinen Neustart von 0 auf 100 machen. Aber natürlich weiß aktuell niemand, wie dann die Lage ist“, sagt Janßen. Klar ist, dass sich die Spieler eigenverantwortlich fit halten sollen. Die A-Junioren stehen vor dem Problem, dass im Mai die Qualifikation für die Bundesliga ansteht. Darauf, sagt Janßen, müssen sich die Talente vorbereiten. Aber auch hier gelte es, erst mal abzuwarten.

Die sich zuspitzende Situation rund um das Virus hat auch Folgen für die Tischtennis-Spieler. Das Präsidium des Tischtennis-Verbands Niedersachsen (TTVN) hat beschlossen, den gesamten Spielbetrieb auf Landes-, Bezirks-, Regions- und Kreisebene mit sofortiger Wirkung bis einschließlich 17. April zu unterbrechen. Dies betrifft sämtliche Punkt- und Pokalspiele im Erwachsenen-, Nachwuchs- und Seniorenbereich, alle weiterführenden und offenen Turniere, alle TTVN-Races sowie Schulwettbewerbe wie Mini-Meisterschaften und den Rundlauf-Team-Cup.

Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB), dem Landessportbund Niedersachsen und verschiedenen Behörden des Landes Niedersachsen getroffen worden, heißt es seitens des Verbands. Präsident Heinz Böhne erklärt dazu: „Uns allen ist inzwischen bewusst, dass es aktuell darum geht, die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und auf diese Weise die besonders gefährdeten Mitbürger und Mitbürgerinnen zu schützen. Mit der Aussetzung des Spielbetriebs in Niedersachsen möchten wir als Sportverband auch unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.“

Zudem wird den Vereinen empfohlen, den Trainingsbetrieb sofort einzustellen. In den kommenden Wochen werde man gemeinsam mit dem DTTB und den anderen Landesverbänden beraten, wie man mit der aktuellen Saison verfährt und welche Konsequenzen das im Hinblick auf Verschiebung von Wettkämpfen, Streichung sowie Auf- und Abstiegsregelungen haben wird. Der Verband bittet derzeit darum, von Rückfragen hierzu abzusehen.

Tennis auf Eis gelegt

In den Reigen der Absagen gesellt sich auch der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB): Der Winter-Punktspielbetrieb wird mit sofortiger Wirkung bis zum 30. April ausgesetzt. Auch alle Regionsmeisterschaften werden mit sofortiger Wirkung abgesagt, ebenso wie alle Turniere in Verantwortung des TNB. „Die dringende Empfehlung an alle Turnierveranstalter von LK- und Ranglisten-Turnieren lautet, die Turniere bis auf Weiteres abzusagen“, teilt der TNB mit. Auch diverse Versammlungen sowie das Regionstraining fallen aus. „Die Gesundheit der Spieler, Vereinsmitglieder, TNB-Mitarbeiter und Funktionäre steht gerade in der aktuellen Lage an oberster Stelle. Alle Entscheidungen werden wir mit hohem Verantwortungsbewusstsein treffen“, erklärt TNB-Präsident Raik Packeiser.

Auch die Leichtathletik-Abteilung des Delmenhorster TV hat aufgrund der Corona-Problematik das Training für die Kinder ab sofort bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. „Inwieweit danach das Training, das dann im Stadion stattfinden soll, wieder aufgenommen wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen“, erläutert der für die Leichtathleten des DTV zuständige Abteilungsleiter Richard Schmid. „Ob das Training für die Jugendlichen ebenfalls abgesagt werden muss, wird noch geklärt“, fügt er hinzu. Hier sei man in einem engen Abstimmungsprozess mit den Trainern.