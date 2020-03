Das Coronavirus hat die lokale Sportwelt erreicht: Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hat alle Partien landesweit abgesagt. Die Basketball- und Volleyballsaison wird abgebrochen. Auch weitere Sportveranstaltungen fallen aus. Der Niedersächsische Fußballverband trifft erst an diesem Freitag eine Entscheidung, ob Spiele ausfallen. Der Kreisverband Delmenhorst/Oldenburg-Land hat derweil alle Spiele in den Kreisligen und Kreisklassen an diesem Wochenende gestrichen. Auch der Regionalliga-Spieltag bei den Frauen ist komplett gecancelt. Die Damen des TV Jahn Delmenhorst haben damit vorerst spielfrei.

HVN-Präsident Stefan Hüdepohl und Geschäftsführer Gerald Glöde haben am späten Donnerstagnachmittag die Mitgliedsvereine informiert, dass die kommenden Spieltage abgesetzt wurden. „Es gilt für uns alle, die Verbreitung des Coronavirus’ so schnell wie möglich zu verlangsamen”, sagt Hüdepohl. Laut Mitteilung des Präsidiums soll der Spielbetrieb zunächst bis einschließlich 19. April ruhen. „Wir werden rechtzeitig über weitergehende Maßnahmen informieren“, kündigt der Präsident an. Man empfehle den Vereinen, auch den Trainingsbetrieb einzustellen.

Dieser Empfehlung geht die HSG Delmenhorst nach. Der für diesen Sonnabend angesetzte Handballtag mit Partien des Oberliga-Teams und der Reserve in der Landesliga fällt ebenso aus wie alle Frauen- und Jugendspiele. Auf dem Spielplan stehen in der Oberliga der Männer insgesamt noch sechs Spiele, ursprünglich sollte die Saison am 2. Mai enden. Ob diese Spielzeit abgebrochen wird oder ob die ausgefallenen Spiele nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Die Oberliga-Saison der Frauen ist bis zum 10. Mai terminiert. Hier spielen die HSG Hude/Falkenburg und der TV Neerstedt. Auch die hiesigen Vereine in den unteren Ligen müssen nun abwarten.

Basketball-Saison beendet

Bei den Basketballern herrscht derweil Klarheit: Die Saison ist beendet. Damit fällt das Saison-Abschlussspiel der Devils in der Oberliga Niedersachsen in gut einer Woche aus, auch die kommende Pokalrunde ist gestrichen. „Mit sofortiger Wirkung wird der Spielbetrieb inklusive aller anstehenden Meisterschaftstermine im gesamten Verbandsgebiet umgehend und ersatzlos eingestellt“, teilt der Niedersächsische Basketball-Verband mit.

Auch die Volleyball-Saison ist ab sofort beendet. Der gesamte Spielbetrieb der Erwachsenen und der Jugend auf Verbandsebene und in den Untergliederungen ist umgehend einzustellen, teilt der Verband mit. „Es gilt für uns alle, zum Wohle unserer Vereine, Mannschaften und der Mitglieder, die Verbreitung des Coronavirus’ so schnell wie möglich zu verlangsamen”, erklärt Präsident Klaus-Dieter Vehling. Derzeit berät der Bundesspielausschuss den Umgang mit Auf- und Absteigern sowie den Relegationsteilnehmern. Die VG Delmenhorst-Stenum steht einen Spieltag vor Schluss auf dem Relegationsrang in der Männer-Oberliga und bangt um den Klassenerhalt.

Neben dem Handball, Volleyball und dem Basketball sind auch weitere Sportarten betroffen. Die Tischtennis-Landesmeisterschaften der Senioren, die an diesem Wochenende in Sandkrug ausgetragen werden sollten, sind kurzfristig wegen der Gefährdungslage durch das Coronavirus abgesagt worden, meldet der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) auf seiner Homepage. Für diese hatten sich auch einige Spielerinnen und Spieler aus dem Bereich Delmenhorst/Oldenburg-Land qualifiziert.

Die TSG Hatten-Sandkrug habe in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt die Meisterschaften abgesagt, auch wenn die Teilnehmer- und Zuschauerzahl die Grenze von 1000 Personen nicht erreichen würde. „Wir müssen die Veranstaltung verlegen oder absagen. Eine Durchführung am Wochenende ist aus unserer Sicht aktuell unter den gegebenen Umständen unverantwortlich“, wird TSG-Abteilungsleiter Jens Büsselmann zitiert. Vor allem die eng beieinanderstehenden Tische und das Alter einer Vielzahl der Teilnehmer seien besondere Umstände, die bedacht werden müssten.