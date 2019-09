Nadja Albes (am Ball) verwandelte fünfmal sicher vom Siebenmeterpunkt. Letztlich reichte es für ihren TV Neerstedt nicht ganz zur Überraschung. (INGO MÖLLERS)

Tapfer gewehrt, lange mitgehalten, den großen Favoriten geärgert, aber am Ende verloren: Im ersten Spiel der neuen Oberliga-Saison haben sich die Handballerinnen des TV Neerstedt sehr gut verkauft und gegen den SV Werder Bremen II nur knapp eine faustdicke Überraschung verpasst. Ein 31:24 für die Gastgeber leuchtete am Ende von der Anzeigetafel und gab nicht wieder, wie eng es noch acht Minuten vor Schluss beim Stand von 23:22 zuging. „Gegen einen der voraussichtlichen Titelfavoriten haben wir uns wirklich gut gehalten“, analysierte TVN-Trainer Maik Haverkamp. „Am Ende ging meinem Team ein wenig die Kraft aus, wir konnten nicht mehr so stark und klug dagegenhalten wie in den ersten 50 Minuten.“

Die gesamte erste Halbzeit über gestalteten die Gäste die Partie ausgeglichen. Den guten Start der Werder-Mädels (3:0) steckte das Team um Agnieszka Blacha souverän weg, fand ab der fünften Minute selbst ins Spiel und kam über 4:6 zum 8:8 durch einen Strafwurf von Nadja Albes, die insgesamt fünfmal sicher vom Siebenmeterpunkt verwandelte. Sie war es auch, die beim 9:8 ihre Farben erstmals in Führung brachte. Ihre Teamkollegin Stefanie Hanuschek markierte mit dem Halbzeitpfiff den 14:15-Anschlusstreffer. Der TVN hatte für die zweite Hälfte noch alle Chancen. „Unsere Mädchen haben bis zu diesem Zeitpunkt wirklich eine couragierte Leistung geboten“, bilanzierte Maik Haverkamp.

Als Prunkstück des TVN erwies sich die Abwehr mit einer starken Torfrau Wiebke von Seggern dahinter. In den vier gegen das Team verhängten Zeitstrafen kassierten die Neerstedterinnen lediglich drei Gegentore und unterstrichen ihre Defensivstärke. Im Angriff brachten Nadja Albes und Neuzugang Celina Struß ihre Farben dreimal sogar in Führung (17:16, 19:18 und 21:20). Zwischen der 43. und 52. Minute erzielten beide Teams jeweils nur ein Tor. In dieser Phase wäre etwas mehr drin gewesen, jedoch unterliefen den Gästen aus der Gemeinde Dötlingen einige technische Fehler und Fehlwürfe. Für die Schützlinge von Radek Lewicki lief jetzt die überragende Nina Engel zur Höchstform auf. Sie erzielte sechs ihrer insgesamt elf Tore in den letzten zwölf Minuten des Spiels und entschied das Match damit am Ende nahezu im Alleingang.

„Trotz der Niederlage muss ich meinem Team ein großes Kompliment machen. Es hat über einen langen Zeitraum die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Am Ende fehlten Kleinigkeiten, um in Bremen für eine Überraschung sorgen zu können. Das wird uns jedoch gegen andere Mannschaften ganz bestimmt noch gelingen, da bin ich wirklich optimistisch. Mit der heutigen Leistung brauchen wir uns nicht zu verstecken.“