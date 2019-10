Beim Jugendhallenturnier des HCD gab es viele interessante Duelle. So spielte der Nachwuchs des Gastgebers gegen Slagelse HK. (MÖLLERS)

Das 107. Jugendhallenturnier des Hockeyclubs Delmenhorst ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Pressewart Thomas Hinz berichtete von einer sehr fairen und gut besuchten Veranstaltung. Sportlich drückten insbesondere die Gäste aus Dänemark dem Turnier ihren Stempel auf. Slagelse HK setzte sich sowohl bei den Knaben A als auch in der männlichen Jugend B an die Spitze des Feldes. In der weiblichen Jugend B gewann der SV Bergstedt im Finale gegen den Harvesterhuder THC mit 1:0. Die Vertretung des HCD schlug sich tapfer und landete auf Platz sechs. Bei den Mädchen A erreichte der Gastgeber das Endspiel, unterlag dort aber dem SC Charlottenburg mit 0:4.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Knaben A

1. Slagelse HK

2. Düsseldorfer HC

3. UHC Hamburg

4. SV Bergstedt

5. HC Delmenhorst

6. TSG Pasing München

Männliche Jugend B

1. Slagelse HK

2. Braunschweiger THC

3. TSV Bemerode

4. HC Delmenhorst

5. TSG Pasing München SEE