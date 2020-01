In der 4000 Zuschauer fassenden Sparbanken Arena gingen die Finalspiele des weltweit größten Hallenturniers für Nachwuchsteams über die Bühne. (Florian Cordes)

Mal keine Sporthalle von innen sehen, stattdessen die Füße hochlegen, sich erholen von den Strapazen der vergangenen Wochen und Monate. So in etwa sieht das Programm bei den allermeisten Sportlern über Weihnachten und den Jahreswechsel aus. Bei den Handballern ist das nicht anders. Kraft und Motivation sammeln für die zweite Saisonhälfte, das ist angesagt. Die Ausnahme hat aber auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Jugendteams der HSG Hude/Falkenburg gebildet. Eine 30-köpfige Delegation – 26 Spielerinnen und vier Betreuer – machte sich am zweiten Weihnachtstag auf nach Schweden. Ihr Ziel: Lund. In der Universitätsstadt ging auch in diesem Jahr wieder das weltweit größte Hallenturnier für Nachwuchsteams über die Bühne: die Lundaspelen.

Mehr als 700 Mannschaften aus 17 Nationen nahmen an der 42. Auflage teil. Von der HSG waren zwei Teams in den Kategorien Girls 14 und 16 am Start, also eins aus der C- und eins aus der B-Jugend. Damit ging das Event zum dritten Mal mit Huder Beteiligung über die Bühne – und es sei definitiv wieder ein Erlebnis gewesen, meinte Betreuer Dean Schmidt. Das galt sowohl in sportlicher als auch in zwischenmenschlicher Hinsicht, wenngleich ersterer Aspekt sich nicht unbedingt immer auf die reinen Resultate bezog. Die fielen gegen die starke Konkurrenz – insbesondere aus Skandinavien – nämlich größtenteils negativ aus.

Die laut Dean Schmidt zusammengewürfelte B-Jugend musste sich in ihrer Gruppe zumeist deutlich geschlagen geben. Gegen den deutschen Konkurrenten TuS Nordenstadt (Wiesbaden) hielten die Huderinnen beim 11:18 am besten mit, in den anderen Partien setzte es klare Niederlagen. Das lag aber eben zum einen an der Konstellation der Truppe und zum anderen an der Tatsache, dass in Lund mit Backe gespielt wurde, was in der heimischen Liga nicht der Fall ist. Von den einseitigen Begegnungen ließ sich die HSG dann auch nicht unterkriegen. Auch bei 15 Toren Rückstand habe das Team nicht aufgehört, merkte Schmidt lobend an. Generell findet er, dass unabhängig von den Ergebnissen die Internationalität bei den Lundaspelen das Besondere ist, um „einfach mal zu sehen, wo man im Vergleich zu anderen Ländern steht“.

Bei der C-Jugend waren die Ansprüche nichtsdestotrotz etwas höher – und die Huder Girls 14 durften in ihrer Gruppe auch zwei Erfolge feiern. Gegen MTG Wangen aus dem Allgäu setzten sie sich mit 22:14 durch, den niederländischen Vertreter Oliveo Handbal bezwangen sie noch deutlicher mit 20:9. Das Auftaktmatch hatte die HSG unglücklich verloren. Gegen SC DJK Everswinkel aus der Nähe von Münster zog sie hauchdünn mit 18:19 den Kürzeren. „Die erste Niederlage war ein bisschen unnötig und hat wehgetan. Die A-Runde wäre möglich gewesen“, meinte Schmidt. Unterm Strich sei man mit dem Abschneiden aber zufrieden. In ihrer Sechser-Gruppe landeten die Huderinnen auf Platz vier und qualifizierten sich damit für die Playoff-B-Runde. Dort unterlagen sie im Achtelfinale Gustavsbergs IF HK (Schweden) mit 11:15.

Von dem Turnier erhofft sich Schmidt für die C-Mädchen nun einen Schub für den weiteren Saisonverlauf: „Sie werden einiges mitnehmen können.“ Fenja Schwark aus dem Betreuerstab, die bei den Oberliga-Damen der HSG das Tor hütet, stand übrigens bei der C-Jugend in dem einen oder anderen Spiel alleinverantwortlich an der Seitenlinie.

Was Schmidt, der den Nachwuchs zusammen mit Judith Niewiora, Jens Kibgies und Fenja Schwark betreute, besonders freute, war die Tatsache, dass die HSG-Fraktion dieses Mal zentral in Lund untergebracht war. „Wir haben den Mädels viele Freiheiten gegeben, den älteren noch ein bisschen mehr“, berichtete Schmidt. Und er wurde nicht enttäuscht: Die Spielerinnen seien nie zu spät gewesen. „Dass man sich auf die Mädels verlassen kann, hat mich sehr gefreut.“

Seinen Zusammenhalt stellte der Huder Nachwuchs auch unter Beweis, als sich eine Akteurin aus der C-Jugend eine Bänderdehnung zuzog und fortan immer abwechselnd Huckepack getragen wurde. Die gegenseitige Unterstützung sei schön zu sehen gewesen, meinte Schmidt. Zum HSG-Team gehörten mit Jette Wöhler aus Elsfleth (C-Jugend), die bereits einmal pro Woche bei den Huderinnen mittrainiert, und Annika Koch vom TvdH Oldenburg (B-Jugend) auch zwei Gastspielerinnen.

Erstmals wurden die Lundaspelen im Jahr 1978 ausgetragen. Organisiert wird das Event von Lugi Handball, mit 1200 aktiven Spielern und Spielerinnen einer der größten Vereine in Schweden. Zu Ende ging das spektakuläre Turnier am 30. Dezember mit den Finalspielen in der 4000 Zuschauer fassenden Sparbanken Arena.