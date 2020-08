Das letzte Tryout der Delmenhorst Bulldogs liegt rund ein Jahr zurück. Interessierte können aber jederzeit dazukommen. (INGO MöLLERS)

American Football gehört zu den in der Corona-Krise besonders leidgeplagten Sportarten. Die Saison auf Amateurebene läuft von April bis November – und fiel damit in diesem Jahr komplett aus. Die knapp eineinhalbjährige Vorbereitung der Delmenhorst Bulldogs mündete damit nicht in ein erstes Pflichtspiel, sondern in weiteres Training auf ein zumindest zeitlich ungewisses Ziel.

Nach den Lockerungen und einer Sommerpause greift die Truppe des Delmenhorster TB nun wieder an, trainiert zweimal in der Woche – am Montag und Mittwoch jeweils ab 19.30 Uhr auf der Anlage des Turnerbundes Am Kleinen Meer – und misst ihre Kräfte demnächst erstmals mit anderen Footballern: Am Montag, 14. September, steht ein sogenanntes Scrimmage gegen die Bremen Bulls in der Hansestadt an. Dabei handelt es sich im Grunde um ein Trainingsspiel ohne offizielle Schiedsrichter. Die Offensive versucht – wie in einem normalen Spiel –, die gegnerische Defensive zu überwinden, doch wechselt der Ballbesitz bei Ballverlust nicht, es gibt keine Zeitnahme und die Coaches können jederzeit unterbrechen. Falls es die Auflagen zulassen, soll im Oktober ein richtiges Freundschaftsspiel auf der Anlage des DTB folgen.

Auch die Footballerinnen der Oldenburg Coyotes, für die einige Delmenhorsterinnen auflaufen, durften dieses Jahr nicht in einem Pflichtspiel auf das Feld. „Es stand lange nicht fest, ob wir spielen oder nicht. Es war unklar, welche Regeln für uns gelten, weil wir in der 2. Bundesliga spielen. Im Endeffekt wurde die Saison aber abgesagt“, berichtet Christina Pape. Die Delmenhorsterin steht bei den Coyotes in der O-Line und ist froh, nach der Corona-Pause überhaupt spielen zu dürfen. Zweimal in der Woche trainieren die Damen inzwischen wieder, immer mittwochs und freitags in Oldenburg, Bittersweg 127. „Wir haben da unseren eigenen Platz und dürfen da schalten und walten. Wenn wir wollen, könnten wir da siebenmal in der Woche trainieren“, erzählt Pape.

Interessenten sind willkommen

Bei beiden Vereinen gilt, dass Interessenten jederzeit dazukommen können. Ob es dieses Jahr noch Tryouts gibt, also organisierte Veranstaltungen für Neulinge, ist unsicher. „Wir haben das angedacht, aber in Corona-Zeiten muss man mal schauen. Beim letzten Tryout waren direkt 13 neue Spielerinnen da“, berichtet die O-Linerin. Die Coyotes nehmen es sehr genau mit der Einhaltung der Regeln. „Jede muss ein eigenes Handtuch zum Hände abtrocknen mitbringen und jede muss ihre Trinkflasche beschriften, damit es keine Verwechselungen geben kann. Wir desinfizieren auch die Trainingsutensilien nach jeder Einheit“, nennt Pape Beispiele. In Oldenburg, berichtet sie, wurden Vereine von den Ordnungsbehörden beim Training bereits kontrolliert.

Das Training in Niedersachsen ist mittlerweile wieder mit Vollkontakt erlaubt. Daher kracht es bei den Bulldogs durchaus, wenn Offensive und Defensive aufeinandertreffen. Ein Ersatz für richtige Spiele ist das dennoch nicht. Knapp zwei Jahre trainieren die Delmenhorster mittlerweile, ohne eine Partie bestritten zu haben, doch die Motivation ist intakt. Bei den Coyotes gibt es derweil zwei Trainingsgruppen – eine mit und eine ohne Kontakt. „Wir akzeptieren und respektieren, wenn Spielerinnen wegen Corona derzeit nicht in den Kontakt gehen wollen. Das ist jeder selbst überlassen“, meint Pape.

Weitere Informationen zu beiden Teams gibt es auf deren Facebook-Seiten oder den Homepages der Stammvereine.