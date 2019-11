Wilhelmshaven. Die Serie des SV Baris Delmenhorst ist gerissen. Nachdem die Bezirksligakicker zuletzt zehn Punkte aus vier Partien geholt hatten, kassierten sie nun beim neuen Tabellenführer SV Wilhelmshaven eine deutliche 0:5 (0:3)-Niederlage. Laut Trainer Önder Caki fiel diese jedoch auf jeden Fall zu hoch aus. „Wir haben eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht“, meinte er. Allerdings agierte der SVB in der Defensive zu fehlerhaft, und die Gastgeber verwerteten ihre Chancen ziemlich konsequent.

Die Delmenhorster gerieten auf unglückliche Weise in Rückstand. Ein Baris-Akteur wollte im Strafraum mit dem Oberkörper klären, fiel dann aber auf den Ball und berührte diesen dabei mit der Hand. Ercan Karavul verwandelte den Elfmeter zur Führung für den SVW (15.). Nur sieben Minuten später legte Reno-Jan Janssen nach einem Standard nach. Beim dritten Gegentreffer stimmte die Kommunikation in der Baris-Hintermannschaft nicht. „Wenn man von vornherein miteinander spricht, kann man das verteidigen“, monierte Caki. Weil seine Schützlinge das aber eben nicht taten, erhöhte Christoph Lange auf 3:0 (30.).

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste spielerisch mehr investieren, was ihnen auch gelang. Sie hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, das 1:3 zu erzielen, brachten den Ball jedoch nicht im Wilhelmshavener Kasten unter. Stattdessen jubelten in der Schlussphase noch zweimal die Gastgeber. Nicolas Heibült war mit einem zweiten Ball nach einem Standard erfolgreich (82.), nur eine Minute später besorgte Andreas Lorer per Sonntagsschuss den Endstand.

Bei den personell gebeutelten Delmenhorstern, die in der 83. Minute Ersatzkeeper Orhan-Can Karakaya für Mert Tunc einwechseln mussten, fehlte hinten einfach zu oft die Abstimmung. Man hätte besser verteidigen müssen, meinte Önder Caki. Trotz der Pleite steht sein Team mit 21 Punkten als Neunter im gesicherten Tabellenmittelfeld.