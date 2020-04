Die Schierbrokerin Gabriele Rost-Brasholz stand im vergangenen Jahr diverse Male auf dem Podest. In den nationalen Bestenlisten taucht sie mehrfach auf. (FR)

ie Anzahl ist beeindruckend. Auf Landes- und Bundesebene sowie bei internationalen Wettkämpfen hat Gabriele Rost-Brasholz in 2019 insgesamt 21 Medaillen gesammelt. Die Ausbeute in ihrer Altersklasse W 70 war damit so stattlich, dass die Schierbrokerin auf das erfolgreichste Sportjahr in ihrer Läuferkarriere zurückblickt. Diese Leistungen würdigte auch der TSV St. Magnus, der Rost-Brasholz als Sportlerin des Jahres auszeichnete.

Im Februar 2019 legte sie einen gelungenen Start hin. Auf Landesebene belegte sie im Crosslauf den zweiten Platz. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren schaffte Rost-Brasholz es danach über 400, 800 und 3000 Meter jeweils auf den Silberrang. Bei den Landesmeisterschaften in Celle holte die für die LG Bremen-Nord startende Läuferin Titel über 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter. Bei den Landesmeisterschaften in Papenburg landete sie über 5000 Meter ganz vorne. Über die gleiche Strecke ergatterte sie bei den nationalen Titelkämpfen in Leinefelde-Worbis Bronze.

Fünf Medaillen räumte Rost-Brasholz bei den Weltmeisterschaften im polnischen Torun ab. Mit dem Team feierte sie im Sechs-Kilometer-Crosslauf und im Halbmarathon den Titel. Auch im Einzel lief es richtig gut. Die Schierbrokerin gewann Silber über 3000 Meter und Bronze im Zehn-Kilometer-Lauf sowie im Halbmarathon. Im September folgten bei den Europameisterschaften in Venedig zwei Goldmedaillen mit dem Team im Cross und mit der 4 x 100-Meter-Staffel, Silber mit dem Team im Halbmarathon und Einzel-Silber über die 10 000 Meter. Zum Jahresabschluss wurde sie im November Landesmeisterin im Halbmarathon in Neuenkirchen. In den deutschen Bestenlisten ist ihr Name in ihrer Altersklasse W 70 auf Strecken von 100 Metern bis Halbmarathon zu finden.

EM fällt Corona zum Opfer

Nachdem das Jahr 2020 mit dem Landesmeistertitel im Cross, Gold über 800, 1500 und 3000 Meter bei den Norddeutschen Meisterschaften in Berlin sowie Bronze über 400 und 3000 Meter bei der DM in Erfurt wieder gut begonnen hatte, standen im März ursprünglich die Europameisterschaften im portugiesischen Braga und Anfang April die Straßenlauf-EM auf Madeira an. Diese Wettbewerbe wurden aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt. „Ich hatte geplant, dafür ein umfangreiches Laufprogramm zu absolvieren“, sagt Rost-Brasholz mit Blick auf die ausgefallene EM in Braga. „Für mich selbst erstaunlich ist die Erfahrung, dass ich den Ausfall all dieser Termine, auf die ich mich monatelang vorbereitet und gefreut hatte, so gut weggesteckt habe. Angesichts der Corona-Krise verlieren viele selbstverständliche Gewohnheiten und Erwartungen ihre Bedeutung.“

Da es derzeit keine Wettkämpfe gibt, hält sich Rost-Brasholz mit ihrem gewohnten Programm – also viermal pro Woche – weiterhin fit. „Denn alleine draußen laufen darf man ja noch“, bemerkt sie.