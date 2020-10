Der SV Atlas Delmenhorst um Kapitän Nick Köster (Nummer 6) steht gegen den Tabellenletzten HSC Hannover unter Druck. (INGO MÖLLERS)

Die Schonfrist ist vorbei. Wenn der SV Atlas Delmenhorst an diesem Mittwoch den HSC Hannover empfängt, gibt es für den Fußball-Regionalligisten nur ein Ziel: den ersten Saisonsieg. Nach fünf Spielen stehen die Blau-Gelben noch ohne Dreier da und haben erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt mussten sie mit der 2:3-Niederlage beim Mitaufsteiger VfV Borussia 06 Hildesheim einen Dämpfer hinnehmen, für dessen Aufarbeitung es nur wenig Zeit gab. Genau genommen gerade mal zwei Tage. Gegen das punktlose Schlusslicht aus der Landeshauptstadt steht Atlas jetzt unter Druck. Die Partie beginnt um 16.30 Uhr im Düsternortstadion.

Um zu verdeutlichen, wie wichtig das Spiel gegen den HSC ist, genügt ein Blick auf die aktuelle Tabelle. Bei einer Niederlage würden die Delmenhorster auf den letzten Rang abrutschen und hätten, wenn der BSV Rehden gegen Hildesheim gewinnen sollte, schon einen gewissen Rückstand auf einige Konkurrenten. Rehden hat aktuell fünf Punkte auf dem Konto und zudem ein Spiel weniger absolviert. Davor rangieren der FC Oberneuland mit sechs und Hildesheim mit sieben Zählern. Angenommen die meisten dieser Mannschaften gehen in die Abstiegsrunde, sind vor allem die direkten Duelle gegeneinander relevant. Und da Atlas jenes gegen Hildesheim verloren hat, steht das Team jetzt gegen Hannover und am Sonntag gegen Oberneuland unter Zugzwang.

Daraus macht auch Trainer Key Riebau keinen Hehl. Gleichwohl verbreitet er Optimismus. „Es geht darum, mutig und positiv zu bleiben und mit relativ freiem Kopf das zu spielen, was man imstande ist zu spielen“, meint der Atlas-Coach. „Wir müssen bei dem ganzen Druck probieren, so positiv wie möglich miteinander zu arbeiten und uns da rauszukämpfen.“ Kapitän Nick Köster schlägt in die gleiche Kerbe. „Wir wollen noch enger zusammenrücken, als echte Einheit auftreten und mit allen Mitteln gewinnen“, sagt der Mittelfeldmann.

HSC mit knappen Niederlagen

Der kommende Gegner hat bislang zwar noch keinen Punkt geholt, ist einige Male aber nah dran gewesen. Zum Auftakt unterlag der HSC beim VfB Oldenburg, dem aktuellen Tabellenführer, knapp mit 0:1. Ein bisschen wilder wurde es danach beim 3:5 gegen den SSV Jeddeloh. Zuletzt musste das Team von Trainer Martin Polomka gleich dreimal in Folge gegen Profi-Reserven antreten und zog dabei nie deutlich den Kürzeren. Bei der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg kämpften sich die Hannoveraner nach einem 0:3-Rückstand noch auf 2:3 heran. Im Stadtduell gegen die 96-Reserve stand es zur Pause 1:1, ehe die Elf von Coach Christoph Dabrowski noch zwei Treffer nachlegte. Und gegen Werders U23 verlor der HSC am vergangenen Sonnabend nur mit 0:1.

Ein Selbstläufer wird die Partie für Atlas also mit Sicherheit nicht, zumal sich Hannover aufgrund der fünf Niederlagen ja in einer noch kritischeren Situation befindet und dementsprechend nicht gerade weniger Druck hat. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die Partie vermutlich kein fußballerischer Leckerbissen sein wird. „Ich erwarte, dass es ein Spiel ist, das von den Zweikämpfen leben wird und sehr intensiv wird“, blickt Key Riebau voraus. Er rechnet mit einem Kontrahenten, der leidenschaftlich agiert, über eine starke Physis verfügt und „immer wieder probieren wird, auch vorne seine Nadelstiche zu setzen“. Seine Mannschaft tue gut daran, „die Fehler bei eigenem Ballbesitz zu minimieren und die des Gegners noch konsequenter für uns zu nutzen“.