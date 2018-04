Can-Dennis Blümel setzte seine Mitspieler gleich in den ersten Minuten stark in Szene, doch Abdin nutzte seine Chancen gegen den TuS Obenstrohe einfach nicht. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Der SV Tur Abdin Delmenhorst hat trotz einer offensiv berauschenden ersten Halbzeit die Fußball-Bezirksliga-Partie gegen den TuS Obenstrohe mit 1:4 (0:2) verloren und dadurch die vierte Niederlage in Folge kassiert. „Es gibt im Fußball solche Tage, an denen du alles richtig machst, aber nicht gewinnst“, haderte SV-Co-Trainer Daniel Yousef mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft.

Die Delmenhorster setzten die Gäste in der Anfangsphase mächtig unter Druck, verpassten es jedoch, in Führung zu gehen. Can Blümel spielte einen überragenden 30-Meter-Pass genau in den Lauf von Kapitän Michael Sen, der den in der Mitte besser postierten Manuel Celik bedienen wollte. Sein Pass war jedoch zu ungenau, sodass der Winkel zu spitz wurde (14.). Der Tabellenachte traute sich in Minute 23 das erste Mal vor das Delmenhorster Gehäuse und war direkt erfolgreich: Ninos Yousef klärte unzureichend, daraus entwickelte sich eine Möglichkeit für die Gäste. Abdins-Torhüter Jens Dekarski war bereits geschlagen, doch Christian Stark rettete vorerst auf der Linie. Als dieser den Ball aus der Gefahrenzone bugsieren wollte, schoss er jedoch unglücklich den heranstürmenden Torschützen Pascal Beyer an, sodass der Ball von Beyer aus ins Netz trudelte. Obwohl Stark den Ball nach außen hätte klären müssen, nahm Yousef seinen Spieler in Schutz: „Er wollte die Situation bereinigen, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen.“

Die Hausherren schüttelten sich kurz, hätten 120 Sekunden später bereits ausgleichen müssen: Nach einer tollen Kombination zwischen Sen und Aho Hanno stand Johannes Artan vor TuS-Torwart Tim Stahl und scheiterte aufgrund eines viel zu lässigen Torabschlusses (25.). Wenige Augenblicke danach zeigte Dekarski eine sensationelle Parade gegen Janis Theesfeld. Vier Minuten später war dann aber auch Dekarski geschlagen, als ein einfacher langer Ball die komplette Abdiner Defensive aushebelte, Lars Zwick freie Bahn hatte und Dekarski mit einem wunderschönen Heber überlistete – 0:2 (31.). "Da haben wir uns zu einfach auskontern lassen", erklärte Yousef.

Eine sehr schmeichelhafte Führung für die schwächere Mannschaft, die schlichtweg effektiver agierte. Kurz vor dem Seitenwechsel bediente Manuel Celik den besser postierten Hanno mustergültig, doch Letzterer köpfte aus fünf Metern am Tor vorbei. Die rund 100 Zuschauer auf dem Nebenplatz des Delmenhorster Stadions hatten erneut den Torschrei auf den Lippen. Es war bereits die sechste Großchance für die Gastgeber. „Wir haben im ersten Durchgang alles richtig gemacht, nur vergessen, das Tor zu erzielen. Das Team hat alle Vorgaben gut umgesetzt“, lobte Yousef.

Im zweiten Abschnitt stellten sich die Gäste hinten rein und lauerten auf Konter, die von Abdin ordentlich verteidigt wurden. In Minute 55 hatten die Gastgeber dann wieder großes Pech, nachdem Blümel nach einem Distanzschuss nur die Latte getroffen hatte. In einer Phase, in der Obenstrohe die Partie mehr und mehr kontrollierte, zappelte das Leder im Netz der Gäste: Eine starke Hereingabe von Sen stocherte Stark über die Torlinie – 1:2 (65.). Es keimte wieder Hoffnung beim SVT auf, die jedoch mit dem nächsten Obenstroher Konter gleich wieder im Keim erstickt wurde, als der eingewechselte Yannick Brinkmann eine Flanke von Beyer mit der Brust ins Tor beförderte. „Nach dem Anschlusstreffer habe wir gleich gepennt. Da müssen wir einfach wacher sein“, kritisierte Yousef. Dieses Gegentor war der Genickbruch für die Delmenhorster, die sich im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit keine Torchancen mehr herausspielten. Obenstrohe verteidigte ein nunmehr fehlerbehaftetes und unkonzentriertes Offensivspiel der Gastgeber problemlos.

Als Abdin in der Nachspielzeit verzweifelt alles nach vorne warf, wurde es eiskalt ausgekontert, als Beyer durch einen überlegten Torabschluss den Deckel zum 4:1-Endstand draufmachte. „Wir haben in der zweiten Hälfte alles versucht und bis zum Ende Gas gegeben. Schade“, betonte Yousef. Abdin verpasst durch diese Heimniederlage den Sprung auf den fünften Tabellenplatz und bleibt Sechster.