Erneut haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt auf eine schwache Leistung eine starke folgen lassen. Eine Woche nach der unnötigen Niederlage gegen die SG Achim/Baden II siegten die Mannen von Trainer Björn Wolken beim TvdH Oldenburg knapp mit 25:24 (13:12) und verteidigten damit ihren dritten Tabellenrang. Allen Akteuren auf der Platte merkte man an, dass beide Mannschaften die Saison eher austrudeln lassen. „Der große Dampf ist raus, weil es für uns um nichts mehr geht“, erläuterte Wolken.

Der TVN musste in diesem Spiel ohne Florian Honschopp auskommen und nominierte dafür Christoph Steenken, der mit einem Tor zum Sieg beitrug. Das Match begann sehr ausgeglichen, bis zum 9:9 in der 20. Minute wechselte die Führung mehrfach, ohne dass sich ein Team absetzte. Mario Reiser per Strafwurf und zweimal Marcel Reuter erspielten beim 12:9 einen Drei-Tore-Vorsprung, der jedoch bis zum Seitenwechsel wieder zusammenschmolz (13:12). Direkt nach dem Wiederbeginn erarbeiteten sich die Grün-Weißen erneut einen Drei-Tore-Vorsprung – 17:14. Mario Reiser zeigte sich erneut sehr torhungrig, insgesamt traf er zehnmal. Mirko Reuter und Andrej Kunz mit je fünf Toren komplettierten ein erfolgreiches Angriffstrio. Allerdings führten technische Fehler und einige Fehlversuche zum erneuten Ausgleich (19:19).

Spannungsabfall zu bemerken

In der letzten Viertelstunde kamen die Gastgeber immer auf maximal einen Treffer heran. Dem 25:23 neun Sekunden vor Schluss ließen die Oldenburger noch einen Schnellangriff folgen, der mit einem Strafwurf belohnt wurde, mit dem Andrius Gerve zum Endstand von 24:25 verkürzte.

„Über den Sieg freuen wir uns natürlich, gerade auch als ordentliche Reaktion auf die Niederlage gegen Achim“, resümierte Björn Wolken. „Aber wir registrieren natürlich auch den Spannungsabfall innerhalb des Teams. Jeder beschäftigt sich mit seiner eigenen Zukunft, da herrscht dann einfach nicht mehr die große Motivation wie zu Saisonbeginn“, berichtete der scheidende Coach.