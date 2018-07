Can-Dennis Blümel ist nach Meinung von Abdin-Trainer Christian Kaya ein Ausnahmespieler. Auf lange Sicht wird er den Aramäern jedoch verletzungsbedingt fehlen. (Ingo Möllers)

Herr Kaya, in weniger als zwei Wochen steht das erste Punktspiel in der Fußball-Bezirksliga an. Zuvor empfängt der SV Tur Abdin diesen Sonntag noch den VfL Stenum in der zweiten Pokalrunde. Wie bewerten Sie den aktuellen Stand Ihres Teams?

Christian Kaya: Ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Uns hat eine große Verletzungsseuche erwischt. Zwischenzeitlich sind uns 13, 14 Spieler ausgefallen. Als wir das erste Mal trainiert haben, hatten wir 28 Akteure in unserem Kader. Und trotzdem waren beim Training manchmal nur acht Jungs dabei. Gleich bei der ersten Einheit hat sich Bersat Lugoli den Knöchel gebrochen. Can-Dennis Blümel hat einen angerissenen Meniskus. Der Arzt hat zu ihm gesagt, dass er warten müsse, bis der komplett durch ist. Blümel fällt auf lange Sicht also auch aus. Unser Neuzugang Dennis Thüroff hatte Probleme mit dem Knie, konnte in dieser Woche aber wieder trainieren. Johannes Artan hat sich die Bänder gerissen.

Das ist wie ein Fluch. Ich weiß wirklich nicht, was gerade los ist. Zufriedenstellend ist das jedenfalls nicht. Dabei haben wir vorsichtig mit dem Training angefangen. Wegen meines Knies bin ich ja derzeit noch in Behandlung bei einem Physiotherapeuten, er hat mir einige Übungen gesagt. In der vergangenen Saison hatten wir während der Vorbereitung und bis zur Winterpause vielleicht ein, zwei Verletzte. Aber das waren eher so kleinere Sachen wie mal eine Zerrung. Ich habe den Jungs schon gesagt, dass sie wohl nicht mehr so sehr auf sich achten, dabei werden sie auch nicht jünger (lacht). Vielleicht nehmen sie sich das ja zu Herzen.

Ja, wir müssen unsere Fitness noch verbessern und einige taktische Dinge einstudieren. Die paar Leute, die nicht ausgefallen sind, haben gut mitgezogen. Sie sind auch fit. Aber man kann mit so wenigen Leuten nicht viel machen. Wir haben am Passspiel und an den Torschüssen gefeilt, aber es macht keinen Sinn, die Jungs über den Platz zu scheuchen. Die Vorbereitung wird sich jetzt wohl in die Saison verlagern. Es ist wirklich schade. Wir hatten letzte Saison schon einen guten Kader und haben noch mal starke Neuzugänge bekommen. Ich denke, dass wir für die eine oder andere Überraschung hätten sorgen können. So müssen wir die Erwartungen erst mal dämpfen.

Wir hatten zuletzt eine Besprechung, und da habe ich den Jungs gesagt, dass ich eine solche Vorbereitung noch nie erlebt habe. Mit den vielen Verletzten und der Hitze fühlt sich das Training mehr wie ein Freizeitkick an. Nichtsdestotrotz brennen die Spieler schon, ich muss sie immer mal wieder bremsen.

Zu 100 Prozent. Artjom Prieb und Cemil Yildiz hatten ja schon mal für uns gespielt. Justin Lentz kannten einige Spieler auch schon. Er ist zurzeit angeschlagen, aber trotzdem bei jedem Training dabei und schaut zu. Mit Dennis Thüroff hatten einige auch schon vorher Kontakt. Man hat sein Potenzial bereits gesehen. Beim ersten Training hat er beim Laufen gleich mal fast die halbe Mannschaft überrundet. Und Lukas und Simon Matta sind ohnehin Aramäer. Es ist unsere große Stärke, dass wir alle gleich aufnehmen und niemand ausgeschlossen wird.

Die Qualität in unserem Kader ist enorm. Blümel und Manuel Celik sind Ausnahmespieler, aber auch die anderen ergänzen sich gut. Dass es in der Rückrunde so bergab ging, war schon ein bisschen enttäuschend. Ein Grund waren damals sicherlich die vielen Verletzten. Selbst ich musste ja spielen. Die Jungs haben allerdings auch im Training ein, zwei Gänge zurückgeschaltet. Sie haben gemerkt, dass der Abstieg kein Thema werden würde und dass nach oben auch nicht mehr viel passieren konnte. Das passt aber gar nicht zu meiner Einstellung. Ich will so hoch hinaus wie möglich. Platz zwei oder drei wäre machbar gewesen.

Mit Daniel Yousef stand ja eine absolute Respektsperson an der Seitenlinie. Er hat schon viel mehr für den Verein geleistet als ich. Den Jungs hat einfach der Ehrgeiz ein bisschen gefehlt, und die Disziplin ist ebenfalls flöten gegangen. Wir haben zu viele Rote Karten kassiert, das darf nicht passieren.

Wir müssen an Kontinuität gewinnen. Ich möchte auch nicht, dass sich das Team irgendwann mit dem Stand zufriedengibt. Das entspricht nicht meiner Philosophie.

Das ist schwierig zu sagen. Wenn wir eine vernünftige Startelf zusammenbekommen und der eine oder andere Spieler fit wird, dann könnte es eng werden. Aufgrund unserer individuellen Klasse könnten wir die Partie offenhalten. Aber wenn wir verlieren, dann ist das eben so. Angesichts der Situation ist das nicht so wichtig.

Ich bin mit der Saison im Großen und Ganzen zufrieden. Ich wollte die Köpfe der Spieler frei- und wieder hinkriegen. Dass die Jungs Qualität haben, wusste ich ja. Verbesserungspotenzial ist aber immer da.

Zur Person

Christian Kaya

trainiert den Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst seit der vergangenen Saison. Er spielte lange Zeit selbst für die Aramäer, bis ihn eine Knieverletzung zum Aufhören zwang.