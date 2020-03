Etelsen/Hülsen. Was alle denken und was ein Trainer sagt, das ist in den meisten Fällen nicht ganz das Gleiche. So auch im Fall von Nils Goerdel. Hört man sich um in der Fußball-Bezirksliga 3, dann gibt es eine einhellige Meinung: Zwölf Spiele noch, spätestens dann wird der TSV Etelsen als Meister und Aufsteiger in die Landesliga feststehen. Zweifler gibt es kaum. Bei Nils Goerdel klingt das alles aber ein bisschen anders: „Richtig, es sind noch zwölf Spiele. Dann wollen wir Meister sein und aufsteigen.“ Werden und wollen: ein kleiner aber feiner Unterschied.

Für Nils Goerdel steht noch nichts fest, einzig, dass seine Mannschaft am Sonntag um 15 Uhr beim SV Vorwärts Hülsen wieder in den Pflichtspielbetrieb einsteigen soll. Und nichts anderem gilt die Etelser Aufmerksamkeit. „Wir denken von Spiel zu Spiel und daher liegt unsere Konzentration nur auf Hülsen.“ Doch auch der Coach weiß um die Chance in dieser Spielzeit.

Es spricht einfach alles für den TSV Etelsen in dieser Saison. Bis dato sind die Schlossparkkicker ungeschlagen, gingen aus 18 Partien 15-mal als Sieger hervor und haben derzeit neun Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten TSV Bassen. Zwar verweist Goerdel darauf, dass die Grün-Roten noch ein Spiel weniger absolviert haben, aber auch auch er weiß: „Es ist schwieriger, diese Punkte aufzuholen, als sie schon zu haben.“

Schwächere Konkurrenz

Doch auch ein Jahr zuvor hatte der TSV Etelsen das Klassement zum Jahreswechsel angeführt, im Saison-Schlussspurt war er aber auf der Strecke geblieben. Allerdings scheinen die Schlossparkkicker in dieser Saison gefestigter und zum anderen die Konkurrenz schwächer zu sein. Im Vorjahr gab es mit dem TSV Ottersberg und dem FC Hambergen zwei weitere Teams, die mit aller Macht aufsteigen wollten und dazu auch das Potenzial hatten. Das ist diesmal nicht der Fall. Bassen spielte zwar eine starke Hinserie, Priorität hat der Aufstieg in dieser Spielzeit aber nicht. Die weiteren Kontrahenten Heeslinger SC II und FC Hambergen sind bereits arg ins Hintertreffen geraten und scheinen ebenfalls nicht für den Titel infrage zu kommen. Und auch die Vorbereitung spricht für den TSV Etelsen. Zwar wurde diese durch manche Krankheitsfälle und Urlauber gestört, doch immerhin konnte die Mannschaft durchgehend auf dem Trainingsplatz arbeiten.

Ein Luxus, von dem nicht jedes Team sprechen kann. So auch der erste Gegner der Etelser, der SVV Hülsen. „Unsere Plätze sind ziemlich weich. Die Trainingsintensität war zunächst gut, dann hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch unsere angedachten Testspiele sind ins Wasser gefallen“, berichtet SVV-Spielertrainer Sebastian Koltonowski. Was den Coach positiv stimmt: Viele der verletzten Hülsener Spieler sind zurückgekehrt. Zudem konnte man die Dienste von Thomas Mutlu (zuvor TB Uphusen und Atlas Delmenhorst) für sich gewinnen. Negativ ist hingegen Koltonowskis Einschätzung bezüglich der Austragung der Partie am Sonntag. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir spielen.“ Und wenn doch, dann sieht er seine Mannen zwar im Fitnessbereich gut vorbereitet, jedoch nicht im Zusammenspiel.

Der TSV Etelsen scheint da einen Schritt weiter zu sein und konnte zwei namhafte Winterzugänge präsentieren: Mirko Radtke und Pascal Kubiak. Radtke macht laut Goerdel bereits einen sehr guten Eindruck und ist ein Kandidat für die Abwehrreihe. Kubiak müsse sich hingegen noch gedulden. „Er hat lange aufgrund eines Muskelbündelrisses nicht gespielt. Er ist ein toller Fußballer, aber es sind mehr als ein, zwei Einheiten vonnöten, um wieder spielen zu können.“

Somit wird das Kontingent von Nils Goerdel gar noch anwachsen. Die Chancen auf den Meistertitel könnten kaum besser sein. Die anstehenden zwölf Spiele könnten somit die vorerst letzten in der Bezirksliga für den TSV Etelsen werden.