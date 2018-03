Auch im Bodenkampf hat die 19-Jährige ihre Vereinskameradin fest im Griff. (Janina Rahn)

Bookholzberg. Die Geschichte von Miriam Bühling klingt wie eines dieser berühmten Sport-Märchen. Nur mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass es sich eben nicht auf einer großen und viel beachteten Bühnen abspielt. Vielmehr beginnt ihr rasanter Aufstieg in Bookholzberg. Genauer gesagt in der Sporthalle Übern Berg: Im Sommer 2014 tauchte sie dort zum ersten Mal beim Judo-Training des Bookholzberger TB auf. Etwas mehr als drei Jahre und unzählige Einheiten später flattere ein Angebot des Bundesligisten Stella Bevergern ins Haus. Doch Bühling lehnte ab, entschied sich stattdessen für den BTB. Ein Märchen ohne großes Happy-End also?

Obwohl Bühling erst spät mit der japanischen Kampfkunst angefangen hat, bindet sie sich bereits den blauen Gurt um – nur noch zwei weitere Prüfungen trennen sie vom schwarzen. "Schon als ich klein war, wollte ich einen Kampfsport machen. Mit einer Freundin bin ich dann hier zum Training gegangen", erinnert sich die heute 19-Jährige an ihre Anfänge. Sie hatte sofort Spaß am Judo. Die Bewegungen, die Akrobatik, die Würfe – all das begeisterte und faszinierte sie. Einmal pro Woche besuchte sie die Einheiten zu Beginn. Dass sie innerhalb kürzester Zeit einen rasanten Aufstieg hinlegen sollte, ahnte damals offensichtlich noch niemand. Bühling: "Ich habe aus Spaß angefangen, aber dann wurde Judo für mich immer wichtiger."

Talentiert und ehrgeizig

Spätestens als sie ihren ersten Wettkampf gewann, machte etwas Klick. Damals trug sie übrigens noch den gelb-weißen Gürtel und überraschte mit ihrer Leistung sogar Trainer Torsten Duwensee. "Ich dachte, dass das in die Hose geht", gesteht der Coach, der einst selbst in der Bundesliga auf der Matte stand. Absolut berechtige Zweifel zu dem Zeitpunkt, schließlich wies Bühling allein in puncto Erfahrung einen erheblichen Rückstand auf. Allerdings bringt die Judo-Kämpferin neben ihrem unbestrittenen Talent etwas vielleicht noch wichtigeres mit: "Ein unheimlich starker Wettkampfwille und Ehrgeiz zeichnet sie aus", erklärt der Coach.

Seit diesem ersten Turnier tingelt das BTB-Duo durch die ganze Republik. Bühling: "Ich hatte so viel Spaß. Das hat mich einfach süchtig gemacht." Mal fahren die beiden Bookholzberger für einen Wettkampf wie den Deutschen Meisterschaften nach Duisburg, dann hat Duwensee ein Training wie beispielsweise beim Stützpunkt Hamburg organisiert. Dabei helfen dem Coach immer wieder seine Kontakte, die er während seiner aktiven Zeit geknüpft hat. Unter anderem kam Bühling dadurch schon in den Genuss, eine Einheit mit der U21-Weltmeisterin Mascha Ballhaus zu absolvieren. Die 19-Jährige warf Ballhaus sogar einmal, wie Duwensee stolz berichtet. Überhaupt ist Bühlings Erfolg eng mit der Arbeit des Coachs verbunden. "Ohne Torsten hätte ich das gar nicht alles schaffen können. Teilweise haben wir zur Wettkampfvorbereitung mehrmals täglich trainiert", berichtet die Judo-Kämpferin. Übrigens kämpft sie bei den Randoris – Übungskämpfe – am liebsten gegen Männer. Warum? Bei Frauen fürchte sie sich, diese ausversehen zu verletzten. Männer seien dagegen etwas robuster. Und dass ein Training mit der 19-Jährigen nicht ohne ist, weiß Duwensee bestens. "Ich habe selbst schon viele blaue Flecken gesammelt", gesteht er lachend.

Er hält große Stücke auf Bühling, warnte sie Anfang dieses Jahres trotzdem vor dem Schritt, zu einem Bundesligisten zu wechseln. Ein Durchmarsch in die Bundesliga birgt nach den Worten Duwensees gewisse Risiken – vor allem durch Bühlings fehlende Erfahrung. "Miri wollte zu Beginn hin. Wir haben viele Gespräche geführt. Am Ende war es ihre eigene Entscheidung", betont der BTB-Coach. Als bei der 19-Jährigen die Anfangseuphorie ein wenig abgeklungen war, lehnte sie das Angebot ab. Sie möchte sich erst mal auf ihre Ausbildung und den Bookholzberger TB konzentrieren. Immerhin leitet sie dort mittlerweile selbst das Kindertraining. "Ich möchte helfen, diesen Bereich hochzubringen. Ich schaue gerne zu, wie die Kinder sich entwickeln", sagt Bühling. Allerdings wird sie weiterhin mit ihrem Trainer durch die Republik reisen. Denn mit einem abgelehnten Bundesliga-Angebot soll ihr Märchen nicht enden.