Auf dem Weg zur Topform: Rebecca Horstmann und ihr Wallach Fridolin überzeugten im Rastedter Schlosspark. In München will das Duo daran anknüpfen. (Janina Rahn)

Ganderkesee/München. Aus sportlicher Sicht verlief die erste Jahreshälfte für Rebecca Horstmanns Verhältnisse eher enttäuschend. Eilte die 18-jährige Dressurreiterin in der Vergangenheit von einem Erfolg zum nächsten, musste sie in den ersten Monaten des Jahres einige Rückschläge verkraften. Ihr unterliefen auf ihrem Wallach Friend of mine ("Fridolin") ungewohnte Fehler, Topform erreichte die Reiterin des RV Ganderkesee nie. Doch mittlerweile zeigt die Formkurve wieder nach oben, das Erfolgsduo scheint wieder zurück zu sein. Genau pünktlich zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in München. Hier starten Rebecca Horstmann und ihr Fridolin ab diesem Donnerstag beim Dressurwettbewerb in der Altersklasse Junge Reiter. "Dieses Jahr war das schon hart, nachdem wir zuvor auf einer riesigen Erfolgswelle geschwommen sind", gesteht die Ganderkeseerin, fügt aber gleichzeitig hinzu: "Jetzt sind wir wieder da. Ich habe wieder dieses Supergefühl beim Reiten."

Dieses Gefühl war der 18-Jährigen im ersten Halbjahr noch verloren gegangen – sie zollte schlichtweg dem Abitur-Stress Tribut. Nach dem Preis der Besten im Mai zog sie sich mit Fridolin erst einmal zurück. Zwar tauchte sie hier und da bei kleineren Turnieren auf, über den Sommer gönnte sie sich und ihrem Wallach allerdings eine ausgedehnte Pause. Und offensichtlich tat diese dem Duo gut. Beim 70. Oldenburger Landesturnier meldete sich Horstmann eindrucksvoll zurück: Sie und Fridolin krönten eine gute Vorstellung im Rastedter Schlosspark mit dem ersten Sieg überhaupt in einer Dressurprüfung der Klasse S**. Bei einem Turnier in Bremen vor etwas weniger als zwei Wochen bestätige Horstmann mit jeweils einem zweiten Platz bei einem St. Georg Special und einer Dressurprüfung S* Prix St. Georges ihre Form. "Zu Bremen muss ich aber sagen, dass wir das als Trainingsritt genutzt und einige Sachen ausprobiert haben. Das hätte auch in die Hose gehen können", sagt Horstmann, "unsere Topform brauchen wir erst in dieser Woche."

Schließlich will sie im Münchner Olympiapark angreifen – den Titel hat sich schon mal vor zwei Jahren bei den Junioren geholt. Ihr erstes Ziel ist das Erreichen des Finals (Sonnabend ab 15 Uhr). Was dann am Ende herausspringt, müsse man sehen. Schließlich ist sie auch schon längere Zeit nicht mehr auf die Konkurrenz getroffen. Will heißen, dass sie nicht so recht weiß, wie viel die aktuelle Form wirklich wert ist. Nichtsdestotrotz ist die Ganderkeseerin optimistisch. "Das Training ist wirklich gut gelaufen, auch für mich. Und ich war ja zuletzt das Problem", gibt sich die 18-Jährige durchaus selbstkritisch. An was sie und ihr Fridolin im Training gefeilt haben? Vor allem an den berühmten Kleinigkeiten, wie Horstmann verrät. In der bayrischen Landeshauptstadt soll der Auftritt des Duos nämlich noch harmonischer und leichter wirken. "Außerdem haben wir bei Fridolin recht erfolgreich viel Speck abtrainiert", erzählt Horstmann lachend.

Sorgen bereitet ihr die aktuelle Form also keineswegs. Vielmehr ist die 18-Jährige motiviert und guter Dinge. Was ihr dagegen wirklich bis zuletzt Kopfzerbrechen bereitet hat, war die Anreise. Schließlich stellte die lange Fahrt eine große Herausforderung für das Tier dar. "Das ist sehr anstrengend. Wir haben nicht den Luxus, um mit einem LKW anzureisen, sondern machen das mit einem Anhänger. Wir werden viele Pause machen und Fridolin abseits der Autobahn mal rauslassen und im Schritt gehen lassen", sagt Rebecca Horstmann. Das Anreise-Hindernis hat das Duo aber schon bereits gut überstanden. Am Mittwochmittag kam es in München an und bezog gleich eine Box im Olympiapark.

Apropos Olympiapark München: Bereits ihr Vater, Klaus Horstmann, ritt dort. Wie seine Tochter jetzt trat er damals in der Altersklasse Junge Reiter an – recht erfolgreich sogar. "Das ist schon etwas Besonderes für mich. Papa würde auch echt gerne mitkommen", berichtet die 18-Jährige.

Neben Rebecca Horstmann starten mit Antonia Busch-Kuffner und Enya Palm zwei weitere Reiterinnen des RV Ganderkesee in München. Beide versuchen ihr Glück beim Dressurwettbewerb der Ponyreiter. Die erste Prüfung beginnt für Busch-Kuffner auf Daily Pleasure WE und Palm auf Frühlingstraum diesen Freitag um 8 Uhr. Die zweite Wertungsprüfung startet dann diesen Sonnabend zu derselben Zeit, das Finale ist für Sonntag 9 Uhr anberaumt.