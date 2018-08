Maik Haverkamp trainiert die Handballerinnen des TV Neerstedt nun schon im sechsten Jahr. Mit den Herren des TVN spielte der ehemalige Torhüter in der dritten Liga. (fotos: Ingo Möllers)

Neerstedt. Ausgelutscht – das ist wohl die passende Beschreibung für die Floskel „das Team ist der Star“. Dessen ist sich auch Maik Haverkamp bewusst, als der Trainer die Stärken seiner Mannschaft kurz umreißt. „Man sagt das so, aber es trifft auf uns zu“, betont der Coach. Tatsächlich haben die Handballerinnen des TV Neerstedt keine alles überragende Shooterin in ihren Reihen. Genauso vergeblich sucht man nach der Akteurin, die allein ein Spiel lenkt und Assist um Assist liefert. „Unser Teamgeist und die Harmonie sind unsere Pluspunkte. Unser Kader ist sehr ausgeglichen“, sagt Haverkamp, „wenn eine Spielerin mal Probleme hat, kommt eine andere rein und füllt die Rolle aus.“

Wie weit dieser Teamgeist und diese Ausgeglichenheit eine Mannschaft tragen können, haben die Neer-stedterinnen in der abgelaufenen Spielzeit der Landesliga Weser-Ems gezeigt: Mit 18 Siegen in 22 Partien feierten die Grün-Weißen den Titelgewinn und den Aufstieg in die Oberliga Nordsee.

Ein kurzer Rückblick auf die Saison: Die Damen der Grün-Weißen verpatzten den Auftakt. Nach drei Spielen hatten sie bereits zwei Pleiten kassiert. „Die Zeichen standen schon vor dem Auftakt schlecht. Die Vorbereitung war nicht gut gelaufen, und wir hatten viele Verletzte“, erinnert sich Haverkamp, „zum selben Zeitpunkt wie jetzt standen wir damals mit vier Spielerinnen da.“ Jegliche Aufstiegsambitionen wurden somit schon vor dem Start ad acta gelegt – also zumindest eigentlich. Denn das Team ließ den schlechten Auftakt und die unglückliche Vorbereitung schnell hinter sich: Mit einer unfassbaren Serie von elf Siegen in Serie raste der TV Neer-stedt an die Spitze des Aufstiegsrennens. „Wir waren dann wieder komplett, und das Team hat sich da rausgezogen, sodass wir schlussendlich zu Recht aufgestiegen sind“, meint Haverkamp.

Fortan heißt es also Oberliga für die Handballerinnen des TV Neerstedt – den Aufstieg in diese Klasse hatte der Verein ohnehin langfristig angestrebt. Ein Zuckerschlecken wird das erste Jahr in der Liga für den Landesliga-Meister jedoch keineswegs. Maik Haverkamp und sein Co-Trainer Michael Kolpack sind sich darüber im Klaren. Schließlich ist das Gefälle in der Oberliga doch recht groß, wie die vergangene Saison gezeigt hat: Wer einmal im unteren Tabellendrittel festklebt, kommt dort nur schwer wieder raus. Denn es kommt äußerst selten vor, dass die Top-Teams der Liga bei den schwächeren Mannschaften Punkte liegen lassen. „Wir werden vermutlich auch unten mitagieren. Das Team ist noch zu unerfahren. Wir müssen noch enger zusammenrücken“, fordert der Coach. Gegen andere Aufsteiger und Teams, die zuletzt im unteren Tabellendrittel lagen, müsse gepunktet werden. Gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass der TVN eine gute Rolle in der Liga einnehmen wird. Selbst die eine oder andere Überraschung traut er seinem Team zu, denn „wir können befreit aufspielen und sind hoch motiviert.“

Neue Situation

Dass es mal zwei, drei, vielleicht sogar fünf Niederlagen in Folge setzen könnte, hält Haverkamp trotzdem nicht für ausgeschlossen. Ein solcher Negativlauf wäre etwas Neues für die TVN-Damen – in den vergangenen vier Jahren schlossen sie die Liga meist im oberen Drittel ab. „Das ist dann eine andere Situation, wir können auch mal unter die Räder kommen“, gesteht Haverkamp und ergänzt: „Sollte das passieren, müssen wir es ehrlich analysieren, aber die Kirche im Dorf lassen.“

Damit es jedoch überhaupt gar nicht erst zu dieser Situation kommt, bereitet sich das Team gemeinsam mit den Trainern Haverkamp und Kolpack akribisch auf die neue Saison vor. Mit Beginn dieses Monats fokussieren sich die Handballerinnen auf das Spielerische, zuvor hatten sie vor allem im athletischen Bereich gearbeitet. Gerade in diesem macht Haverkamp eine Schwäche seines Teams aus. Körperlich könne die Mannschaft nicht mit den anderen mithalten. „Wir haben nur ein oder zwei dieser typischen Oberliga-Spielerinnen, andere haben sieben oder acht im Kader“, berichtet Haverkamp. Besonders am Zweikampfverhalten möchte er daher noch feilen – Beinarbeit und das Antizipieren von Passwegen stehen auf seiner Liste.

Die spielerische Entwicklung seiner Truppe empfindet er derweil als positiv. Im Angriff setzt der Coach auf Flexibilität. Ausgerichtet auf eine bestimmte Spielerin ist die Offensive nicht. „Mir ist das so ohnehin lieber. Wir arbeiten mit Kleingruppenpassspiel. Außerdem haben wir eine gute Übersicht am Kreis“, sagt der ehemalige Handball-Torhüter, der in Liga zwei und drei Erfahrungen sammelte. Zusätzlich studieren die Neerstedterinnen immer wieder ihre Laufwege ein, sodass diese recht flüssig im Spiel umgesetzt werden können. Dabei profitieren sie sicherlich auch davon, dass der Kern der Mannschaft schon seit etwa drei Jahren besteht. „Es ist einfach wichtig, dass sie sich wohlfühlen“, meint Haverkamp.

Er selbst trainiert das Team schon im sechsten Jahr, nachdem zwei Kreuzbandrisse seine Karriere beendet hatten. Einige Spielerinnen aus dem aktuellen Kader hat er sogar schon in deren Jugend trainiert. Ist er nun eher der strenge oder doch der lockere Trainer? Haverkamp überlegt kurz: „Ich glaube, dass das Team sagen würde, dass Michael und ich eher strenger sind. Aber auch mit einem Hauch von Humor. Es bringt in meinen Augen nichts, wenn wir nur rumflachsen. Das geht auf die Konzentration“, antwortet er, schiebt jedoch hinterher: „Wir können gemeinsam aber auch ganz gut feiern.“

Während das Ziel in der ersten Saison also nur Klassenerhalt lauten kann, ist es das langfristige Ziel, sich in der Oberliga zu etablieren. Immerhin ist es schon eine Weile her, dass der TVN mit den Damen in dieser Klasse aufgelaufen ist. Höhere Ambitionen hat der Coach allerdings nicht. „Über Liga drei brauchen wir gar nicht reden“, betont Haverkamp, der selbst mit dem TVN in dieser gespielt hat. Seiner Meinung nach ist es wichtiger, die Jugendarbeit zu intensivieren und Eigengewächse in das Team zu integrieren. Da ist es hilfreich, dass die Teammanagerin Cordula Schröder-Brockshus derzeit die weibliche A-Jugend trainiert und für die Koordination zuständig ist. Sie und der Trainer der Damen befinden sich immer wieder im Austausch. Haverkamp: „Wir sind ein Dorfverein. Wir müssen zusammenhalten und die Dinge gemeinschaftlich angehen.“