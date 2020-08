Ein Moment für die Ewigkeit: Tom Schmidt erzielt im DFB-Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen das zwischenzeitliche 1:2 für den SV Atlas Delmenhorst. Mittlerweile ist die größte Partie der SVA-Vereinsgeschichte ein Jahr her. Die Erinnerungen werden den Beteiligten jedoch für immer im Gedächtnis bleiben. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Delmenhorst. Diese 30. Minute war nicht irgendeine 30. Minute. Sie war eine ganz besondere, die speziellste in der fußballerischen Laufbahn des Tom Schmidt. Sein großer Moment, der ihm einen Eintrag in die Geschichtsbücher des SV Atlas Delmenhorst sicherte. Vor einem Jahr, am 10. August 2019, trafen die Blau-Gelben, damals noch Oberligist, in der ersten Runde des DFB-Pokals im ausverkauften Weserstadion auf den SV Werder Bremen. Es war für alle Beteiligten des SVA das spektakulärste Erlebnis der Vereinshistorie – und Tom Schmidt setzte dem Ganzen die Krone auf. „Wenn das noch mal getoppt wird, dann habe ich noch eine große Karriere vor mir“, sagt der Mittelfeldmann der Delmestädter und schmunzelt.

In jener 30. Minute kombinierten sich Oliver Rauh und Marvin Osei bei einem Konter auf der rechten Seite durch. Rauh spielte den Ball quer in Richtung Marco Prießner, ein Werder-Bein fälschte ab, sodass das Leder parallel zum Strafraum auf die linke Seite rollte. Auf dieser war Tom Schmidt mitgelaufen. Mit Blick auf SVW-Keeper Jiri Pavlenka und die voll besetzte Ostkurve nahm er die Kugel direkt und verwandelte aus knapp 20 Metern mit der rechten Innenseite unten links. Und dann kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Schmidt setzte zum Sprint über das Spielfeld an, ehe er in der Traube seiner Teamkollegen verschwand. Der Traum vom eigenen Tor im Weserstadion – er war wahr geworden.

Diese Augenblicke werden ihm für immer im Gedächtnis bleiben. „Das vergisst man natürlich nie“, denkt Schmidt an den Treffer seines Lebens zurück. Diese Aussage bezieht er jedoch nicht nur auf sich persönlich. „Ich glaube, das Tor war schon ein einmaliges Erlebnis für alle. Vor allem für den Verein, aber auch für uns Spieler.“ Dass er nicht irgendeinen Ehrentreffer, sondern den Anschluss zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielt hatte, macht den goldenen Schuss für ihn noch wertvoller. „Da waren noch Emotionen im Spiel und es ging noch um was. Das hat das Ganze noch ein Stück weit geiler gemacht“, sagt Schmidt, der die Lorbeeren übrigens gerne teilt, indem er auch die Vorarbeit von Rauh und Osei hervorhebt.

Nicht nur einmal angeguckt

„Ich habe mir das danach noch ziemlich oft angeguckt“, bemerkt der Torschütze. Insgesamt erinnert er sich einfach unheimlich gerne an die Stunden im Weserstadion. „Man ist schon stolz. Es war einfach ein überragender Abend“, sagt Schmidt und verweist alleine schon auf die Kulisse von 41 500 Zuschauern. Viele Momente seien aber nicht mehr ganz so präsent im Kopf, „weil man das alles so schnell miterlebt hat“.

Was er jedoch noch ganz genau weiß, ist die Tatsache, dass er nach dem Abpfiff ziemlich erschöpft war. Zum einen mental, „aber auch das Spiel war super anstrengend. Das war schon ein anderes Level“, schildert Schmidt mit Blick auf den damaligen Vier-Klassen-Unterschied zwischen Atlas und Werder. „Man merkt das, wenn man da hinterherläuft. Vor allem die letzten Minuten waren brutal anstrengend.“

Nun ist es zwölf Monate her, dass das vom SVA betitelte „Jahrhundertspiel“ über die Bühne ging – und mittlerweile liegen zwischen den beiden Vereinen nur noch drei Ligen. Die Delmenhorster befinden sich nach der Corona-Zwangspause inzwischen mitten in der Vorbereitung auf die Regionalliga. „Nach so einer langen Pause muss man sich als Team erst mal wieder finden und sich ans Fußballspielen gewöhnen“, erklärt Schmidt. Die Grundlagenausdauer zu schaffen, sei viel Arbeit, „das zehrt natürlich an den Kräften“, meint er. Das habe man in den Testspielen bei tropischen Temperaturen am Wochenende gesehen. Die Ergebnisse sind in seinen Augen nicht so wichtig. „Es geht um die Mannschaftsleistung und darum, wie wir uns weiterentwickeln.“ Ein Lob spendet Schmidt den Neuzugängen. Sie würden menschlich super ins Team passen und seien fußballerisch sehr gut.

Von Donnerstag bis Sonntag steht nun ein Trainingslager auf dem Programm. Dort lege man weitere Grundsteine für die Saison, blickt Schmidt voraus. Auch taktische Elemente sind dann Inhalt.