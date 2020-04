Es bleibt weiterhin unklar, ob die Fußballsaison in den Ligen Niedersachsens unterbrochen und irgendwann fortgesetzt oder ob die Saison abgebrochen und irgendwie gewertet wird. Die Zeichen stehen zwar auf Abbruch, doch bis dahin sind noch einige Hürden zu überwinden. Vorneweg steht die Frage, wie bei einem Abbruch gewertet werden soll. Am Dienstagabend berieten sich die Verantwortlichen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in einer Videokonferenz und gaben im Anschluss einen Fahrplan über die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der aktuell bis auf Weiteres unterbrochenen Saison 2019/20 heraus.

Dieser Fahrplan sieht zunächst vor, die Vereinsmeinungen zu bündeln und sie zu konkreten Vorschlägen zusammenzufassen. „Die Sitzung dauerte zwei Stunden, es wurde eifrig diskutiert. Es gab da nicht nur zwei oder drei Szenarien. Das lag im zweistelligen Bereich“, berichtet Erich Meenken, Kreisvorsitzender Oldenburg-Land/Delmenhorst. Es folgt eine rechtliche Analyse der einzelnen Vorschläge, die auf die Anfang Mai zu erwartenden neuen Informationen der Landesregierung in Bezug auf die Corona-Krise angewendet wird. Der NFV will am 11. Mai verkünden, wie es weitergehen soll. Bis dahin sind einige Zwischenschritte zu gehen. Im Raum steht ein außerordentlicher Verbandstag Ende Juni oder gar erst Mitte Juli, auf dem beschlossen werden kann, ob die Saison unter- oder abgebrochen und wie sie im Falle eines Abbruchs gewertet wird. Den Vereinen und Spielern stehen damit weitere Wochen der Ungewissheit bevor.

Wie es weitergeht

Vor der Sitzung am Dienstag hatten sich die neun Kreise aus dem Bezirk Weser-Ems besprochen und auf eine Linie verständigt. So sollten nur noch die einzelnen Abbruch-Varianten zusammengefasst und beraten werden. Doch letztlich ergab die Sitzung, dass auch der ursprüngliche NFV-Vorschlag, die Saison nur zu unterbrechen, im Topf bleibt. Der Grund ist simpel, wie Meenken erklärt: Neben dem Vorstand sind auch die Kreise und die am Verbandstag teilnehmenden Vereine berechtigt, Anträge zu stellen. „Man geht davon aus, dass der Antrag auf Verlängerung ohnehin gestellt wird.“

Um die Saison abzubrechen, bedarf es laut Satzung des NFV einer Satzungsänderung – und diese kann nur mit einer Drei-Viertel-Mehrheit beschlossen werden. Es müssen also 75 Prozent aller abgegebenen Stimmen für ein Szenario zusammenkommen. Das würde bedeuten, dass wenn eine solche Mehrheit nicht zustande kommt, es auch keinen Abbruch gibt. Wie es dann weitergehen würde, ist unklar. Laut Meenken will der Vorstand aber mit einer klaren Haltung zu einem Vorschlag in den Verbandstag gehen. Und dieser soll nicht gegen die Mehrheit der Vereine gehen. Der NFV wird sich demnach für eine der verschiedenen Abbruch-Szenarien entscheiden. Meenken sieht eine Drei-Viertel-Mehrheit dafür als wahrscheinlich an.

Am Verbandstag nimmt von jedem Oberliga-Verein ein Vertreter teil. Hinzu kommen der Verbandsvorstand, je drei Delegierte der Bezirke und 200 Delegierte aus den Kreisen (pro Kreis mindestens ein Vertreter). Stimmberechtigt ist damit unter anderem der SV Atlas Delmenhorst. „Es ist dermaßen komplex, dass man gar nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Einen Königsweg gibt es nicht und es wird immer Gewinner und Verlierer geben“, sagt Atlas-Präsident Manfred Engelbart. Der Verein könne sowohl mit einer Verlängerung als auch mit einem Abbruch mit Wertung leben. „Unsere Erste steht auf Platz zwei mit Aufstiegschance, die Zweite ohne Punktverlust auf Platz eins: Eine Annullierung wäre für uns tödlich“, meint er. Engelbart ist vor allem wichtig, dass alle Verbände den gleichen Weg gehen, also dass der Norddeutsche Verband keine andere Entscheidung trifft als die untergeordneten Niedersachsen, Bremer, Hamburger und Schleswig-Holsteiner. „Und für uns ist auch klar, dass wir nur mit Zuschauern spielen können. Ein Limit von 1000 wäre okay. Aber Spiele ohne Zuschauer sind nur Kosten ohne Einnahmen. Wir haben ja keine Fernsehgelder“, sagt Engelbart. Er persönlich plädiert für einen Abbruch mit Wertung. „Ursprünglich war ich für eine Unterbrechung mit Fortsetzung. Aber da gibt es einfach zu viele Unwägbarkeiten“, sagt er.

Was bisher geschah

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Sport bundesweit seit Wochen. Der NFV kam zwischen Mitte März und Mitte April zu vier Sitzungen zusammen, um den Umgang mit der Saison zu besprechen. Am 30. März überreichte der DFB ein juristisches Gutachten, aus dem hervorgeht, dass ein Saisonabbruch nicht durch einen Verbandsvorstand beschlossen werden kann. „Möchte ein Landesverband oder Regionalverband die Saison abbrechen, so muss er dies durch das höchste Gremium (Stichwort: Satzungsänderungen) beschließen lassen. Dieses ist innerhalb des NFV der Verbandstag“, teilt der NFV dazu mit.

Außerordentliche Verbandstage können vom Präsidium einberufen werden, wenn ein dringender Grund vorliegt – allerdings nur mit einem zeitlichen Vorlauf. In der NFV-Satzung heißt es: „Die Einberufung hat unter Bekanntgabe der vom Präsidium festgesetzten Tagesordnung mit einer Einberufungsfrist von mindestens zehn Wochen [...] zu erfolgen“. So lange will der Vorstand um NFV-Präsident Günter Distelrath jedoch möglichst nicht warten: „Wir wollen zu einer Entscheidung nicht erst Mitte Juli kommen. Deshalb werden wir rechtlich prüfen, in wie weit sich eine verkürzte Ladungs- und Antragsfrist umsetzen lässt.“

Der NFV wollte ursprünglich auf diesen Verbandstag verzichten und schlug den Mitgliedsvereinen daher vor, die Saison zu unterbrechen und möglichst Anfang September fortzusetzen. Hierfür müsste die Satzung, die keinen Abbruch vorsieht, nicht geändert werden. Doch die Vereine spielten nicht mit. Anlässlich des vom 18. bis 22. April erhobenen Meinungsbildes in den 33 NFV-Kreisen hatten rund zwei Drittel (68 Prozent) der Vereine für einen Abbruch der Saison gestimmt. „Dieses Votum respektieren wir natürlich. Die Vielzahl der unterschiedlichsten Rückkopplungen, die uns unmittelbar und mittelbar danach erreicht haben, zeigt aber auch, dass wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen müssen, weil immer noch ein nicht unerheblicher Informationsbedarf besteht“, erklärt Distelrath. Jedem müsse klar sein, dass Abbruch nicht gleich Abbruch sei und dass es unterschiedliche rechtlich mögliche Szenarien gebe.

Am 28. April beschloss der NFV nun den Fahrplan bis zum 11. Mai. „In dem Zeitraum nach der Verbandsvorstandssitzung vom 28. April werden die verschiedenen Vorschläge rund um den Saisonabbruch noch einmal sortiert und zu einer überschaubaren Anzahl von konkreten Vorschlägen zusammengefasst“, teilt der NFV mit. Hierzu passend sollen auch die jeweils erforderlichen Schritte vor allem aus rechtlicher Sicht geprüft werden. Bis zum 5. Mai will der Verband hiermit fertig sein. Auf der Sitzung am 28. April einigte sich der NFV-Verbandsvorstand zudem darauf, parallel in die konkrete Planung eines außerordentlichen Verbandstages einzusteigen.

Das bundesweite Corona-Kabinett tagt rund alle 14 Tage, um die Lage jeweils neu zu bewerten. Und letztlich muss sich der Sport nach den Vorgaben der Politik richten. Die aktuellen Maßnahmen gelten bis zum 3. Mai. Die neuen Regeln für Niedersachsen werden voraussichtlich im Zeitraum zwischen dem 4. und 6. Mai fest- und umgesetzt. Diese haben Auswirkungen auf die vorher vom NFV erarbeiteten Ergebnisse. „Spätestens am 11. Mai wird sich der Verbandsvorstand dahingehend festlegen, wie die weitere Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung sein wird“, heißt es von Seiten des Verbandes.

Und was machen die anderen?

Der Norddeutsche Fußballbund, der für die Regionalliga Nord verantwortlich ist, hat sich noch nicht entschieden. In diese Liga steigen planmäßig in dieser Saison drei oder vier Teams auf: Sicher dabei ist der Meister der Oberliga Niedersachsen. Hinzu kommen zwei Teams, die in Play-offs zwischen je einem Vertreter Bremens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins ausgespielt werden. Zu guter Letzt treffen der Vizemeister Niedersachsens – nach aktuellem Stand ist das der SV Atlas Delmenhorst – und ein Team aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Nord in einem Relegationsspiel aufeinander.

Bremen und Hamburg haben noch nicht beschlossen, wie und wann die Saison enden soll. Schleswig-Holstein will sie zum 30. Juni auslaufen lassen. Über die Wertung wird kommenden Woche entschieden.