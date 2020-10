Die Atlas-Offensive um Samuel Adeniran wurde in der ersten Halbzeit mehrmals gefährlich, in der zweiten Hälfte aber zu selten. (Andre Klattenhoff)

Das Auftaktprogramm in der Fußball-Regionalliga hatte es für den SV Atlas Delmenhorst zweifellos in sich. Der Aufsteiger traf mit den Zweitvertretungen von Hannover 96 und Werder Bremen auf zwei Profi-Reserven, danach traten die Blau-Gelben gegen die gestandenen Regionalligisten TSV Havelse und BSV Rehden an. Aus diesen vier Partien holte Atlas zwei Zähler – keine starke, aber eine annehmbare Bilanz. Im fünften Spiel sollte gegen den Mitaufsteiger VfV Borussia 06 Hildesheim nun der ersehnte erste Sieg her. Solche Gegner sind es, gegen die das Team von Trainer Key Riebau unbedingt punkten muss. Beim letztjährigen Oberliga-Konkurrenten gelang das nicht. Der SVA unterlag in Hildesheim mit 2:3 (2:2) und belegt weiter den vorletzten Tabellenplatz.

Das Duell der Liga-Neulinge begann relativ ausgeglichen. In der Anfangsviertelstunde blieben richtige Torchancen aus. Die Gastgeber schlugen zwar schon in der zweiten Minute einen Ball in die Gefahrenzone, doch Atlas klärte. Den ersten Abschluss verzeichnete auf der Gegenseite Dimitrios Ferfelis, sein harmloser Flachschuss ging aber deutlich links vorbei (7.). Klare Vorteile hatte erst mal keine Mannschaft. Und so war es ein Standard, der zum ersten Tor des Tages führte. Flodyn Balokis suboptimale Rückgabe beförderte Malte Seemann, der für den verletzten Florian Urbainski den Delmenhorster Kasten hütete, nur zur Ecke ins Aus. Die nickte Niklas Rauch zum 1:0 für den VfV ins Netz (17.).

Das Zustandekommen des Gegentreffers war aus Atlas-Sicht durchaus vermeidbar – genau wie die Entstehung des 0:2. Jannis Pläschke führte einen Freistoß auf der rechten Seite schnell aus, Benedict Plaschke flankte in den Strafraum, wo die Delmenhorster Defensive Thomas Sonntag nicht im Blick hatte. Der bedankte sich und schloss aus kurzer Distanz ab (22.).

Es gibt sicherlich nicht wenige Mannschaften, die sich von so einem Doppelschlag nicht mehr erholen. Atlas jedoch ließ die Köpfe eben nicht hängen und zeigte eine starke Reaktion. Samuel Adeniran verpasste erst noch den Anschlusstreffer, als er seine Geschwindigkeitsvorteile ausnutzte, der VfV-Abwehr davoneilte und den Ball aufs Tor brachte, ein Hildesheimer aber kurz vor der Linie klärte (26.). Besser lief es nur zwei Minuten später. Florian Stütz schlug einen Freistoß von halbrechts nach links in den Strafraum, von wo Baloki die Kugel in die Mitte köpfte. Adeniran blieb mit seinem Versuch an einem Hildesheimer hängen, Ferfelis traf im Nachsetzen zum 1:2. Die Gäste blieben am Drücker und wollten schnellstmöglich den Ausgleich erzielen. Über die Stationen Ferfelis und Marco Stefandl landete der Ball bei Tom Schmidt, der sich behauptete, den Ball aus wenigen Metern jedoch nicht aufs Tor brachte (35.). Mit der nächsten Chance schaffte Atlas das 2:2. Nach einem Einwurf beförderte Ferfelis das Spielgerät mit einem Kracher aus der Distanz über den zu weit vor seinem Gehäuse stehenden VfV-Keeper Nils Zumbeel in die Maschen (38.). Mit dem verdienten Ausgleich ging es in die Pause.

Atlas baut nach dem 2:3 ab

Die Zuschauer bekamen bis dahin eine muntere Partie zu sehen, die nach dem Seitenwechsel allerdings unspektakulärer wurde. Plaschke verzog aus elf Metern (48.), die nächste Möglichkeit nutzte Hildesheim zur erneuten Führung. Der Treffer war – wie schon der von Ferfelis – ohne Frage einer der sehenswerten Sorte. Pläschke schlenzte die Kugel von der Strafraumgrenze in den linken Winkel (56.). Die Blau-Gelben mussten nun also wieder reagieren – taten das aber weniger erfolgreich als im ersten Durchgang. Zwar hatten sie mehr Ballbesitz, allerdings fehlte die Klarheit im Spiel nach vorne, sodass sich kaum richtige Chancen ergaben. Auch die Wechsel blieben insgesamt wirkungslos. Der neu ins Spiel gekommene Marek Janssen vergab noch die beste Gelegenheit, als er rechts vorbeischoss (68.). Ferfelis hätte eine aussichtsreiche Chance gehabt, wenn nach einer guten Flanke von Stefandl nicht ein Hildesheimer eher am Ball gewesen wäre (85.). Letztlich fehlte Atlas nach dem dritten Gegentor offensiv die Durchschlagskraft, ein Stück weit auch die Entschlossenheit.

„Bis zum 3:2 haben wir probiert, es relativ gut durchzuspielen und hatten ganz gute Ballpassagen. Mit dem 3:2 ist uns ein bisschen der Stecker gezogen worden“, analysierte Key Riebau. Seine Schützlinge hätten anschließend zu kopflos und hektisch agiert, den Ball nicht mehr so laufen lassen. Der Atlas-Coach sprach von „Basics“, die nicht mehr funktioniert hätten, „die Sachen, wo man weiß, dass die Jungs das aus dem Effeff können“.

Wenngleich die Spielzeit noch relativ jung ist, geraten die Delmenhorster allmählich in Zugzwang. Die Hildesheimer haben nun bereits sieben Punkte auf dem Konto, der FC Oberneuland steht bei sechs Zählern. Rehden hat fünf Punkte, aber auch ein Spiel weniger absolviert. Hinter Atlas steht nur der HSC Hannover, der noch gar nichts Zählbares gesammelt hat – und am kommenden Mittwoch im Düsternortstadion gastiert. Ein Sieg ist für den SVA dann Pflicht. „Der Druck wächst auf jeden Fall von Spiel zu Spiel“, meinte Key Riebau und fügte hinzu: „Jetzt geht es darum, dass man sich um jeden Preis die drei Punkte erkämpft.“