Agnieszka Blacha und der TV Neerstedt zogen erneut den Kürzeren. (INGO MÖLLERS)

Die Oberliga-Damen des TV Neerstedt bleiben weiterhin sieglos. Die Handballerinnen verloren beim MTV Tostedt mit 28:35 (15:18), obwohl sie in der ersten Halbzeit streckenweise gut mithielten.

Die erste Viertelstunde des Spiels gestaltete sich sehr ausgeglichen. Zwar ging der MTV Tostedt schnell mit 2:0 in Führung, aber davon ließ sich das Team von Trainer Maik Haverkamp nicht beeindrucken. Durch den Anschlusstreffer von Fenna van Dreumel, die mit acht Toren beste Werferin Neerstedts war, fand die Mannschaft in die Partie. Bis zur 14. Minute entwickelte sich ein knapper Spielverlauf. „Wir haben echt gut angefangen. Dann sind wir leider durch leichte Ballverluste in Rückstand geraten“, ärgerte sich Haverkamp.

Der Gastgeber erzielte einfache Tore und baute seinen Vorsprung bis zur 20. Minute auf 13:8 aus. Auch das Team-Time-Out von Neerstedt brachte nicht die erhoffte Wende. „Wir waren oft frei durch, haben dann aber zu viele Fehlwürfe produziert“, berichtete Neerstedts Coach. Trotzdem gelang es seinen Damen, sich bis zur Halbzeit auf 15:18 heranzukämpfen.

„Den Beginn der zweiten Hälfte haben wir dann leider völlig verschlafen“, monierte Haverkamp. Neerstedt fand nach dem Seitenwechsel keinen Zugriff mehr und kassierte zwischenzeitlich sechs Gegentreffer in Folge. „Das Spiel war in der 40. Minute entschieden“, analysierte der Trainer mit Blick auf die deutliche 26:16-Führung, die der MTV ohne die Gegenwehr der Gäste erzielte.

Die TVN-Damen fanden dann zwar wieder besser in die Partie und verringerten den Abstand in der 51. Minute auf 25:30, aber die Niederlage war bereits besiegelt. „Am Ende war es nur noch Ergebnis-Kosmetik. Leider war für uns dort nichts zu holen“, resümierte Haverkamp.

Der TV Neerstedt muss seine Kräfte nun sammeln. Am kommenden Sonnabend steht in eigener Halle eine wichtige Partie an. Gegen den VfL Horneburg, Vorletzter der Oberliga, bestehen realistische Chancen auf den ersten Sieg der Saison. Die Neerstedterinnen hoffen auf eine entsprechend positive Stimmung auf dem Feld und den Zuschauerrängen.