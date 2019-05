Torsten Spille und der TC Blau-Weiß Delmenhorst siegten souverän. (INGO MÖLLERS)

Rotenburg. Die Tennis-Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben ihren Siegeszug am dritten Verbandsliga-Spieltag fortgesetzt. Mit 6:0 gewannen die Delmestädter die Auswärtspartie gegen den TC GW Rotenburg II und schafften damit gleichzeitig der Sprung an die Tabellenspitze. „Diese Position sowie der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga sind auch unser Anspruch, und daran sollte es auch keinen Zweifel geben bei unserem derzeitigen Leistungsvermögen“, gibt sich TC-Mannschaftsführer Carsten Glander betont zuversichtlich.

In der Partie gegen die Oberligareserve der Gastgeber zeigte das gesamte Quartett der Blau-Weißen überzeugende Leistungen. In jedem Match stand am Ende ein glatter Zweisatz-Erfolg zu Buche – sowohl in den Einzeln als auch Doppeln. Den höchsten Tagessieg fuhr Felix Sonnberg ein, der sein Auftaktmatch mit 6:1, 6:0 gegen Peer Freytag gewann. Parallel zu dieser Partie setzte sich Torsten Spille im zweiten Eröffnungseinzel ebenfalls souverän mit 6:2, 6:2 gegen Jonah Patrick Ortlam durch.

In Runde zwei waren allerdings bei beiden Delmenhorstern deutliche Schwankungen in ihren Spielen zu registrieren. Das lag allerdings weniger an ihrem Leistungsvermögen, sondern vielmehr an ihrer Konzentrationsfähigkeit. Sowohl Glander als auch Niklas Johannson trumpften im ersten Satz auf, fielen danach jedoch jeweils zu Beginn der zweiten Durchgänge jeweils in ein kleines Tief. „Ich war etwas zu passiv in meinen Aktionen“, begründete Glander seinen Abfall und bewertete Johannsons Schwächephase damit, dass dieser es „lässig und im Schongang über die Bühne bringen wollte“. So mussten beide Delmenhorster kurzzeitige Rückstände hinnehmen, konnten sich aber dank ihres grundsätzlichen Potenzials noch rechtzeitig steigern und ihre Matches mit 6:0, 6:4 gegen Luca Sardo beziehungsweise mit 6:2, 6:4 gegen Nils Algeier für sich entscheiden.

Nach dem frühzeitig feststehenden Gesamtsieg war die Spannung zwar etwas raus, dennoch ließen die Gäste auch in den Doppeln nichts anbrennen. Sonnberg/Johannson setzten sich in gewohnt lockerer Manier mit 6:0, 6:2 gegen das Gastgeberduo Sardo/Algeier durch, während Glander/Spille trotz einiger Schwierigkeiten in Durchgang zwei letztlich mit 6:2, 6:4 gegen Freytag/Ortlam die Oberhand behielten.

Bereits am Wochenende sind die Delmenhorster beim Tabellenvorletzten TC Stelle erneut favorisiert. Beim anschließenden Saisonfinale auf eigener Anlage gegen den TC Lilienthal II wird es dann aller Voraussicht nach um die Meisterschaft gehen.