David Lohmann will seine Erfahrung an die Talente des VfL Wildeshausen weitergeben. (INGO MÖLLERS)

David Lohmann hat zuletzt etwas gefehlt. Im Sommer dieses Jahres kehrte der Torhüter dem Landesligisten VfL Wildeshausen nach einer Saison den Rücken, um fußballerisch kürzerzutreten. Der Aufwand war ihm einfach zu groß geworden. Familie, Arbeit, der lange Weg zum Training von Delmenhorst nach Wildeshausen – all diese Faktoren hatten bei seinem Entschluss, sich vom aktiven Leistungsfußball zu verabschieden, eine Rolle gespielt.

An dieser Entscheidung hat sich zwar grundsätzlich nichts geändert, doch Lohmann hat gemerkt, dass ihm der VfL während des Jahres ans Herz gewachsen war. Deshalb schließt er sich den Krandelkickern wieder an – allerdings nicht aktiv auf dem Platz, sondern als Torwarttrainer. Auf dieser Position herrschte bei den Wildeshausern Nachholbedarf, denn Eike Bothe steht für die Aufgabe nach fünfeinhalb Jahren nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im Vertrieb fehlt ihm dafür nun die Zeit. „Wenn ich meine Zusage gebe, mache ich etwas auch zu 100 Prozent“, wird Eike Bothe auf der Facebook-Seite des VfL zitiert. Diese maximalen Ansprüche an sich selbst konnte er nicht mehr erfüllen. Daher habe er bereits frühzeitig signalisiert, dass an einer Lösung gearbeitet werden müsste, teilen die Wildeshauser bei Facebook mit.

Soziale Bindung ausschlaggebend

Gesagt, getan. Der Landesligist hat David Lohmann für die Aufgabe gewonnen und bezeichnet das gar als „Königslösung“. VfL-Trainer Marcel Bragula kontaktierte den langjährigen Schlussmann des SV Atlas Delmenhorst, der um eine Bedenkzeit bat und schließlich zusagte. „Dann ging das relativ fix“, berichtet Lohmann. Er vermisste einfach das Miteinander in Wildeshausen. „Die soziale Bindung war ein ausschlaggebender Punkt. Der Zusammenhalt ist da schon sehr, sehr gut“, findet Lohmann warme Worte für den Teamgeist beim VfL. „Das hat bei mir so einen guten Eindruck hinterlassen, dass ich gerne wieder zurückkomme“, unterstreicht er. Und der Aufwand hält sich künftig in Grenzen, denn Lohmann fährt nicht – wie als Aktiver – dreimal pro Woche zum Training, sondern nur einmal. Aber er will bei einem Großteil der Spiele dabei sein. „Ich finde, das gehört sich auch so“, bemerkt Lohmann. So kommt er auf zwei Fußball-Termine pro Woche. „Ich glaube, das ist im Soll und mit der Familie zu händeln.“

Mit Sören Willers und Miguel Förster setzt Coach Marcel Bragula in der aktuell ja unterbrochenen Saison auf zwei junge Talente im Kasten. Lohmann hatte die beiden Keeper noch kennengelernt und weiß daher, wen er bald intensiver betreuen wird. „Die beiden Jungs sind echt stark. Sie sind zwei unterschiedliche Typen und für ihr Alter echt gut. Ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, blickt Lohmann voraus. Zugleich betont er, dass die Tätigkeit für ihn Neuland sei. Deshalb soll es Schritt für Schritt vorangehen. Aber Lohmann weiß auch, dass er in seiner Funktion seine langjährige Erfahrung gut weitergeben kann. „Klar habe ich ein bisschen was zu erzählen und auch beizubringen“, sagt er. Sobald das Training wieder losgehen kann, will er zudem seinen Torwarttrainer-Schein machen.

Mit seiner Entscheidung pro Wildeshausen geht einher, dass Lohmann sein im Sommer begonnenes Engagement beim JFV Delmenhorst bereits wieder beendet. Den Schlussstrich nach so einer kurzen Zeit zu ziehen, findet der Ex-Atlas-Keeper selbst nicht optimal. „Ich habe mich dafür entschuldigt“, sagt Lohmann. Nach einem halben Jahr wieder zu gehen, sei „eigentlich nicht so mein Ding“. Doch der Posten beim VfL habe ihn einfach mehr angesprochen. „Es hat eher Wildeshausen gewonnen als der JFV verloren. Ich habe mich nicht gegen die Jungs entschieden, sondern für die soziale Bindung und die Freunde“, erklärt Lohmann.

Der Plan, beim TuS Heidkrug eine Ü32-Mannschaft mit aufzubauen und in lockerer Runde zu kicken, hat übrigens weiterhin Bestand. Doch momentan befindet sich dieses Projekt natürlich etwas in der Schwebe. „Das ist alles noch ein bisschen in der Findungsphase“, berichtet Lohmann. Die Überlegungen seien aber weiterhin da.

Eins stellt er jedoch klar: Seine künftige Tätigkeit in Wildeshausen genießt so oder so Priorität.