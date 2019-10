David Lohmann sichert drei Punkte

Der VfL Wildeshausen bleibt in der Fußball-Landesliga weiterhin eine Heimmacht: Fünf von sechs Partien haben die Mannen von Trainer Marcel Bragula nun im Krandel gewonnen, einmal teilten sie die Punkte. Auch der Vorjahresmeister SV Bevern konnte nichts Zählbares mitnehmen. Mit 2:1 (1:0) siegte der VfL. Entscheidender Mann auf dem Feld war dabei Torwart David Lohmann. „Wir haben es ganz klar ihm zu verdanken, dass wir hier heute gewonnen haben. Es war absolut überragend, was er gehalten hat“, lobte sein Coach. Insgesamt bezeichnete Bragula den Sieg als glücklich.

Auf einem sehr tiefen Rasen ging es von Beginn an um Kampf. „Es war sicherlich grenzwertig, hier heute zu spielen, aber gerade noch vertretbar. Es wurde also viel mit langen Bällen agiert und um die zweiten Bälle gekämpft“, beschrieb Bragula das Match. In der ersten Halbzeit sei dieses noch recht ausgeglichen gewesen. Die Führung für den Gastgeber kam aus dem Nichts. „Das war glücklich, aber schön gespielt“, sagte er. Jan Lehmkuhl legte den Ball nach Bragulas Angaben mit einer „Super-Aktion“ nach rechts auf Michael Eberle ab. Dessen Flanke köpfte Robin Ramke ins Netz zum 1:0 (41.). „Er ist unser kleinster Spieler auf dem Feld gewesen. Bevern war da unsortiert“, sagte Bragula.

Im zweiten Durchgang spielten fast nur noch die Gäste. „Das war dann Bevern gegen David Lohmann“, berichtete Bragula. Unter anderem entschärfte Lohmann eine Eins-gegen-eins-Situation (52.) und parierte zweimal zur Ecke (64./71.). „Bevern war klar besser, hatte 70 Prozent Ballbesitz und hat uns laufen lassen. Aber sie haben einfach das Tor nicht gemacht“, berichtete der VfL-Coach.

Kaltschnäuzig zeigte sich auf der Gegenseite Jan Lehmkuhl in der 80. Minute, in der er mit einem Linksschuss das 2:0 markierte. „Das war ein Tor des Willens. Er tankt sich nach einem Pressschlag durch“, sagte Bragula. Kurz darauf hätte Lennart Feldhus beinahe das 3:0 geköpft. „Das wäre aber vermessen gewesen“, meinte der VfL-Trainer. Bevern gab nicht auf, zwang Lohmann zu weiteren Paraden. Chancenlos war er in der 93. Minute. Sebastian Sander markierte den 1:2-Endstand.