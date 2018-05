Die Reserve des SV Atlas Delmenhorst reckte nach einem spannenden Finale den Kreispokal in die Höhe. (Ingo Möllers)

Wardenburg. „Beim sechsten Elfer hat er endlich mal richtig gelegen, vorher ist David immer nur in die falsche Ecke geflogen“, ärgerte Innenverteidiger Hanno Hartmann seinen Torwart David Lohmann nach getaner Arbeit. In Wahrheit hatte der Schlussmann natürlich entscheidenden Anteil daran, dass die Reserve des SV Atlas Delmenhorst den Fußball-Kreispokal nach 2014 wieder holte. Schon damals – noch im Trikot der ersten Mannschaft – stand Lohmann zwischen den Pfosten. Allerdings mit deutlich weniger Arbeit als am Mittwochabend in Wardenburg. Mehrfach entnervte der Schlussmann frei auf ihn zustürmende Angreifer des VfR Wardenburg und rettete sein Team ins Elfmeterschießen, wo sämtliche Schützen der Atlas-Reserve trafen und Lohmann schließlich den sechsten Elfer von Tim Conring parierte, sodass die Blau-Gelben mit 7:6 (1:1, 1:1) gewannen

Die Freude bei den Atlas-Akteuren war riesengroß. „Das ist unser erster Titel als Trainer und krönt die Saison und die zwei Jahre, die wir hier gearbeitet haben“, jubelten die SVA-Coaches Steven Herrmann und Sven Schlundt. „Der Pokal war das Wichtigste für uns. Jetzt ist es fast egal, ob wir in der Liga Zweiter oder Vierter werden.“ Herrmann hatte zudem noch ein dickes Lob für den Kontrahenten parat: „Wardenburg war ein sehr starker Gegner. Er hat uns extrem gefordert. Es war harte Arbeit, doch jetzt freue ich mich auf die Busfahrt nach Hause, auf die Party bei ‚Jan Harpstedt‘ und auf den Vatertag.“ Wardenburgs Coach Sören Heeren gab das Lob gerne zurück: „Gratulation nach Delmenhorst. Allerdings muss ich sagen, dass Atlas ohne Lohmann hier verloren hätte. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir die klareren Chancen, da können wir mit zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen.“

Frühe Führung für Atlas

Zunächst schien der Respekt vor dem Gegner und vor der Kulisse von über 350 Zuschauern jedoch zu groß zu sein. Atlas II hatte gegenüber dem 2:2 am Sonntag gegen den TV Munderloh fast eine Komplettrotation vorgenommen, nur zwei Spieler verblieben in der Startelf. Dagegen waren fünf Akteure aus dem Oberliga-Kader dabei, darunter erstmals auch wieder Mark Spohler. Der Innenverteidiger hat bislang nur einmal ausgeholfen, das war im vergangenen August ebenfalls in Wardenburg – allerdings ohne spielberechtigt zu sein, deshalb wurde der 6:2-Sieg in ein 0:5 umgewertet. Atlas II rächte sich im Rückspiel mit einem 6:1 und wollte den VfR offenbar ein weiteres Mal überrollen: Milot Ukaj gelang bereits nach vier Minuten per Abstauber das 1:0, nachdem VfR-Keeper Thorben Engelbart einen Schuss von Simon Matta nur abklatschen lassen konnte. Das Powerplay von Atlas II erdrückte den Gegner fast, aber bis auf eine weitere Chance von Ukaj (9.) blieben zwingende Aktionen aus. Wardenburgs Kapitän Kilian Schrinner betätigte sich bald erfolgreich als Motivator („Nehmt die Köpfe hoch!“) und Initiator. Nach seinem Pass auf Conring stand dieser zum ersten Mal blank vor Lohmann. Auch wenn er scheiterte, so schien er der Mannschaft doch Mut einzuflößen (16.). Lohmann gewann auch das nächste Eins-gegen-eins-Duell gegen Sebastian Vogelsang (24.). Zwei Minuten später war der Ausgleich fällig: Conring war zunächst gefoult worden, ließ aber den möglichen Elfmeter liegen und stocherte den Ball im Aufstehen ins Netz. Mittlerweile war der Ausgleich verdient, zumal Patrick Janzen ein weiteres Mal nach Solo-Lauf in Lohmann seinen Meister fand (45.).

Bis dahin agierte die Atlas-Defensive zwar individuell gut, aber die Abstimmung stimmte oft nicht. Das besserte sich nach dem Seitenwechsel, die Wardenburger Konter fanden kaum noch statt. Keano Timme für den SVA (56., knapp vorbei) und besonders Vogelsang (61.), der mit tollem Drehschuss Lohmann zu einer überragenden Parade zwang, hätten treffen können. Dann gingen pünktlich um 21 Uhr die Rasensprenger an und fluteten Lohmanns Strafraum, der daraufhin in die Kabine sprintete und sich Stollenschuhe unterschnallte. Das war allerdings schon fast das Highlight der zwar intensiven, aber chancenarmen zweiten Hälfte. Allein Simon Matta hätte in der 96. Minute frei vor Engelbart den Lucky-Punch besorgen können.

Das Elfmeterschießen war ein Akt bemerkenswerter Nervenstärke. Der Punkt war durch die Wasserberieselung kaum noch zu erkennen. Der Unparteiische Thore Güldner (Heeren: „Überragender Schiri“) musste immer wieder die Schützen korrigieren, die den Elfmeterpunkt zunächst erfolglos suchten. Das dauerte jeweils mehrere Sekunden, trotzdem bekam keiner der Keeper bei den ersten elf Schüssen auch nur einen Finger an den Ball. Ausgerechnet der starke Tim Conring wurde dann zum Unglücksraben, als sich Lohmann beim sechsten Versuch für die richtige Ecke entschied. „Wir sind natürlich enttäuscht, zumal es eines unserer besseren Spiele war. Aber wir werden versuchen, im nächsten Jahr eine neue Serie zu starten.“ Dann findet das Finale wieder in Wardenburg statt.