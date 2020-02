Jan Lehmkuhl und der VfL Wildeshausen nahmen den klassentieferen FC Hude vollkommen auseinander. Am Ende siegten sie mit 10:1. (INGO MöLLERS)

Hude. Eins wollte Lars Möhlenbrock direkt einmal klarstellen. „Ich muss in diesem Fall das Wort Testspiel ganz deutlich hervorheben“, betonte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Hude nach einer Partie, die vom Ergebnis her für seine Mannschaft mit einem Debakel endete. Gegen den klassenhöheren VfL Wildeshausen kamen die Huder gleich mit 1:10 (0:3) unter die Räder.

Wenngleich eine zweistellige Anzahl an Gegentoren einen Trainer natürlich grundsätzlich alles andere als zufriedenstellen kann, hatte Möhlenbrock einige Erklärungen für die hohe Pleite parat. Bereits im vorherigen Vorbereitungsspiel gegen den Bremen-Ligisten Bremer SV hatte er zwei taktische Varianten ausprobiert. Während bei der einen der Fokus auf dem Pressing lag, war die andere mehr auf Konter ausgelegt. Laut Möhlenbrock funktionierte beides gut. Diese Einschätzung ließ sich auch mit dem Ergebnis belegen. Zwar unterlag der FCH mit 1:4, doch zwei Gegentreffer fielen erst in der Nachspielzeit.

Gegen Wildeshausen behielt der Huder Coach die Grundformationen bei, änderte jedoch die Aufstellung, um zu prüfen, welcher Akteur für welche Position am besten geeignet ist. Nun ja: Die Begegnung lieferte Antworten. „Wir haben klare Erkenntnisse, welcher Spieler auf welcher Position nicht funktioniert“, meinte Möhlenbrock und musste selbst ein bisschen schmunzeln. Die Huder wollen das nun im Training aufarbeiten, damit es im nächsten Test an diesem Sonntag gegen den Ligakonkurrenten TuS Obenstrohe wieder anders, sprich wesentlich besser, läuft. Dieser Gegner und der darauffolgende – BW Bümmerstede, ebenfalls aus der eigenen Bezirksliga – seien zwei Gradmesser. „Wenn man da deutliche Niederlagen kassiert, muss man noch viel aufholen“, weiß Möhlenbrock. Sollten die beiden Tests jedoch positiv verlaufen, würde das bestätigen, dass er mit seinem Team auf dem richtigen Weg ist.

Die Packung gegen die Krandelkicker hatte laut des Huder Coaches aber noch andere Gründe. „Es kam viel zusammen“, meinte Möhlenbrock. Seine Schützlinge hätten zu viele individuelle Fehler gemacht, zudem sei Wildeshausen vom Vorbereitungsstand her zwei bis drei Wochen weiter. „Wenn wir auf dem gleichen Stand gewesen wären, wäre das Ergebnis nicht so deutlich ausgefallen“, vermutete Möhlenbrock.

Sein Pendant Patrick Meyer war derweil wenig überraschend zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf. „Wir hatten das so nicht erwartet, weil Hude eigentlich eine sehr giftige Mannschaft ist“, sagte der Interims-Chefcoach des VfL. Seine Mannen hätten eine engagierte Leistung gezeigt und die Angriffe gut vorgetragen. „Ich finde, man muss das erst mal so konsequent zu Ende spielen“, lobte Meyer den Torhunger. Seine Mannschaft habe sich allerdings über den Gegentreffer – Ingmar Peters verwandelte einen Foulelfmeter – geärgert. Die Wildeshauser bestreiten ihren nächsten Test am 16. Februar gegen den Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen.