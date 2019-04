Marco Prießner (am Ball) sorgte nach seiner Einwechslung für etwas mehr Dampf im Spiel nach vorne bei Atlas. Er war es auch, der den Freistoß zum 1:0 herausholte. (Ingo MÖllers)

Delmenhorst. Trotz eines späten Führungstreffers und trotz einer weitestgehend starken Leistung wartet der SV Atlas Delmenhorst auf den ersten Heimsieg des Jahres. Gegen die Reserve Eintracht Braunschweigs musste sich der Fußball-Oberligist mit einem Punkt begnügen – 1:1 (0:0). Die Gäste hatten aufgrund ihrer zuvor drei Spiele andauernden Siegesserie die Favoritenrolle inne, nach der Partie waren es jedoch die Blau-Gelben, die sich etwas über das Ergebnis und letztlich sich selbst ärgerten. Aufgrund des Spielverlaufs hätte die Elf von Trainer Olaf Blancke das Feld nämlich gut und gerne als Sieger verlassen können – und drei Punkte wären dabei nicht ganz unverdient gewesen. „Wenn man in der 81. Minute in Führung geht, dann muss man eigentlich auch gewinnen. Aber wenn man aber ehrlich ist, muss man sagen, dass das wohl ein gerechtes Ergebnis ist“, meinte Blancke.

Warum es am Ende nicht mit dem ersten Heimsieg des Jahres klappte? Nun, zum einen, weil die über weite Strecken sicher stehende Atlas-Hintermannschaft einmal nicht aufpasste und die Gäste aus Braunschweig ihre spielerischen Qualitäten aufblitzen ließen. Zum anderen, weil die Delmenhorster weiterhin große Probleme in der Offensive hatten – erneut gelang ihnen kein Tor aus dem Spiel heraus. „Daran müssen wir arbeiten“, sagte Blancke im Anschluss.

Die Braunschweiger rückten bei eigenem Ballbesitz recht weit nach vorne und agierten mit einer Dreierkette. Im Aufbau verloren sie allerdings des Öfteren das Spielgerät und bewegten sich dann nicht optimal nach hinten. Das bot Atlas immer wieder Platz zum Kontern. Also eigentlich. Denn entweder verloren die Blau-Gelben den Ball häufig selbst sofort wieder oder aber sie spielten die Situation nicht sonderlich clever und konsequent aus, wie auch Blancke meinte. Vor allem über die beiden Flügelstürmer Oliver Rauh und Patrick Degen versuchte seine Elf, bei Kontern nach vorne zu dringen. Doch beim finalen Pass in die gefährliche Zone fehlte es schlichtweg an der Präzision.

Oder aber an einem Abnehmer. Blancke entschied, Aladji Barrie statt Marco Prießner im Sturm aufzubieten. Wirklich in Erscheinung trat der Winterneuzugang jedoch kaum, viele Ballkontakte im und um den Eintracht-Strafraum hatte er jedenfalls nicht. „Das war ein Bauchgefühl“, erklärte der Atlas-Coach seine Entscheidung und fügte an: „Und Marco muss man manchmal auch ein bisschen kitzeln.“ Dass Prießner für Atlas allerdings kaum verzichtbar ist, bewies der Stürmer nach seiner Einwechselung in zwei Szenen. Szene eins: Im Laufduell mit einem Braunschweiger verlor er den Ball zwar zuerst, blieb jedoch giftig dran und eroberte sich das Leder auf der linken Außenbahn zurück. Er zog in die Mitte, sein Gegenspieler wusste sich nicht anders zu helfen, als Prießner noch vor dem Strafraum zu foulen. Der anschließende Freistoß von Tom Schmidt führte zum 1:0 (81.). Wer den Treffer dabei genau erzielte, ist zweifelhaft. Klar ist nur, dass ein Spieler den Ball noch berührte und damit abfälschte. Im Stadion wurde Thade Hein als Torschütze gefeiert, im Spielbericht Schmidt, schaut man sich die Situation auf Video an, dann war es wohl eher ein Eigentor.

Prießners zweite starke Szene: Einen langen Ball von Torhüter Florian Urbainski nahm der Stürmer technisch gut mit und schüttelte seinen Gegenspieler erst mal ab. Im Strafraum ließ er weitere Eintracht-Verteidiger aussteigen, ehe er abzog. Der Winkel war jedoch nicht optimal, sodass der Braunschweiger-Schlussmann den Versuch parierte (86.). „Da habe ich zu lange gewartet. Wenn man in der Box die Chance hat, muss man eigentlich sofort schießen“, sagte Prießner im Anschluss.

Kaum was zugelassen

Es wäre die erneute Führung für die Blau-Gelben gewesen. Denn einige Minuten zuvor hatte die Atlas-Defensive einmal komplett geschlafen: Niemand griff den ballführenden Braunschweiger an, sodass dieser recht ungestört bis vor den Strafraum dribbeln konnte. Nach einem Doppelpass mit Thilo Töpken stand Mergim Fejzullahu allein vor Urbainski und schob den Ball an dem Atlas-Torhüter vorbei (84.). „Wir müssen da in zwei Situationen vorher drauf“, kritisierte Blancke, der ansonsten zufrieden mit der Abwehrleistung war: „Wir haben gegen einen spielerisch starken Gegner wenig zugelassen. Das war auch entscheidend. Im Vergleich zu den vergangenen Heimspielen war das die beste Defensivleistung.“

Tatsächlich hielten die Blau-Gelben die gefährlichste Offensive der Liga – 54 Tore in 24 Spielen – ansonsten fast 90 Minuten vom eigenen Tor fern. Kurz vor der Mittellinie liefen meist zwei Atlas-Spieler die Eintracht-Verteidiger an, dahinter standen zwei enggestaffelte Viererketten. Viel Raum zum Kombinieren bot sich den Braunschweigern so nicht an. „Atlas stand mit Mann und Maus hinten drinnen. Da hat uns einfach die Geduld gefehlt, wir wollten zu schnell zum Tor. Aber wir haben eben eine junge Mannschaft“, meinte Eintracht-Coach Deniz Dogan.

Auch der Umstand, dass Abwehrspieler Marlo Siech nach 20 Minuten verletzt den Platz verlassen musste, änderte nichts am starken und vor allem disziplinierten Defensivauftritt der Blau-Gelben. Leon Lingerski rückte daraufhin von der Sechs in die Innenverteidigung neben Karlis Plendiskis. Der eingewechselte Musa Karli ging auf die Zehn, auf der zuvor Schmidt gestartet war – dieser ging auf die Sechs. „Da hatte ich schon ein bisschen Angst, weil auch Karlis und Leon Probleme hatten. Und Alternativen hatten wir so nicht mehr“, berichtete Blancke.