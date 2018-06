Teammanager Baris Caki plant erstmals den Kader bei den Delmenhorstern. Vor der kommenden Spielzeit legte er den Fokus auf die Verteidigung. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Offensiv hat der SV Baris Delmenhorst in seiner Premierensaison in der Bezirksliga zu den stärksten Teams gehört mit 73 Treffern nur einen weniger als der Meister und Aufsteiger SV Brake erzielt. Allerdings kassierte die Elf von Trainer Önder Caki auch 91 Tore – nur der Tabellenletzte RW Sande verbuchte mehr. Und so legte der in der Rückrunde installierte neue Teammanager Baris Caki bei der Kaderzusammenstellung den Fokus auf die Suche nach Verteidigern. „Die vielen Gegentore lagen nicht nur an den Verteidigern, die gesamte Mannschaft muss defensiv besser spielen. Und darauf legen wir in der Vorbereitung auch einen Schwerpunkt. Aber Önder und ich haben die Saison Revue passieren lassen und sind auf 25 bis 30 – wohlwollend gerechnet – individuelle Fehler gekommen, die zu Treffern führten. Das ist einfach zu viel“, meint Baris Caki.

Gleich drei neue Innenverteidiger haben bei den Delmestädtern unterschrieben: Patrick Schumacher (zuletzt SV Tur Abdin), Florian Id (TSV Bierden) und Tayfun Kurt (KSV Hicretspor). Zudem kommt Offensivmann Mergim Bajqinovci (Delmenhorster TB). Den Verein verlässt hingegen Stürmer Justin Lentz, der sich Tur Abdin anschließt.

Routine für die Abwehr

Mit Schumacher schließt sich ein routinierter Verteidiger den Kickern von der Lerchenstraße an. Der 30-Jährige spielte in der Bezirksliga bereits für den TV Jahn Delmenhorst und den SV Tur Abdin, legte zuletzt aber eine rund einjährige fußballerische Pause ein. „Er muss in der Vorbereitung natürlich Kondition aufbauen, aber körperlich steht er voll im Saft. Und wenn er fit ist, ist er eine große Verstärkung für uns. Gerade die jüngeren Spieler können viel von ihm lernen“, erwartet Baris Caki. Schumacher mache wenige Fehler und strahle Ruhe aus. Ähnliche Eigenschaften ordnet Caki Florian Id zu. Der 28-Jährige habe in zwei Trainingseinheiten beim SV Baris überzeugt. „Er ist robust, körperlich stark und abgeklärt. In der Jugend hat er in der Landesliga gespielt und bei den Herren auch Bezirksliga-Erfahrung gesammelt“, berichtet der Teammanager. Sowohl Id als auch Schumacher sind älter als das Gros der aktuellen SVB-Mannschaft. Und das ist Absicht. „Wir wollen einen besseren Mix bezüglich der Altersstruktur“, erklärt Caki die Tranfers.

Mit Tayfun Kurt kommt zudem ein Innenverteidiger-Talent. „Er hat bei uns bereits in der Jugend gespielt und stand im Aufstiegsjahr vorletzte Saison im Kader. Die Qualität war durchaus vorhanden, aber körperlich hat es da noch nicht gereicht“, blickt Caki zurück. Vergangene Saison spielte Kurt in der 1. Kreisklasse für Hicretspor. „Er hat eigentlich alles drauf, was ein Innenverteidiger braucht. Er spielt mit Köpfchen und kann das Spiel aufbauen“, nennt Caki die Stärken des 20-Jährigen.

Einen weiteren „Neuzugang“ in der Verteidigung verzeichnen die Delmestädter mit Gürsoy Yalcin. Im Aufstiegsjahr habe er laut Caki bei Baris überzeugt, kam vergangene Saison berufsbedingt jedoch fast gar nicht zum Einsatz. „Für mich ist er ein Neuzugang. Er ist eine Kante mit guter Ballbehandlung“, meint Caki. Mit einem weiteren Verteidiger verhandelt der Teammanager, spruchreif sei jedoch noch nichts.

Offensiv ändert sich der Kader bei den Gelb-Roten weniger. Mit Justin Lentz verabschiedet sich aber ein Stürmer, der vergangene Saison seine Bezirksligatauglichkeit bewiesen hat. Elf Treffer erzielte der schnelle Außenstürmer bei 19 Einsätzen. „Wir hätten ihn gerne behalten, haben offene und ehrliche Gespräche geführt und legen ihm keine Steine in den Weg“, gibt Caki unumwunden zu. Lentz habe eine Abwechselung gebraucht. In der kommenden Spielzeit stürmt er nun für den SV Tur Abdin. „Er hat sich in den letzten Jahren bei uns zu einem guten Spieler entwickelt. Wenn er fit ist und vernünftig trainiert, kann er sich bei Abdin durchsetzen“, erwartet Caki.

Den freigewordenen Kaderplatz nimmt Mergim Bajqinovci ein. Allerdings ist er erst ab dem 1. November spielberechtigt, da der Delmenhorster TB ihn nicht freigibt und der 18-Jährige daher gesperrt wird. Dazu will Caki nicht viel sagen, merkt jedoch an, dass er es grundsätzlich für unglücklich hält, wenn junge Spieler keine Freigabe bekommen, auch wenn sie Fehler gemacht hätten. Nach Angaben von Hamid Mehrdadi, stellvertretender Abteilungsleiter Fußball beim DTB, hatte Bajqinovci bereits zugesagt, kommenden Saison beim DTB zu spielen. „Wir haben ihn seit der Jugend gefördert, und es gab die Abmachung, dass er zur Saison 2019/20 wechseln kann. Kurzfristig hat er sich umentschieden“, berichtet Mehrdadi. Laut Satzung des Niedersächsischen Fußballverbandes hat der aufnehmenden Verein die Option, eine Ausbildungsentschädigung zu zahlen. Für einen Bezirksligisten sind das laut Liste ein Grundbetrag in Höhe von 400 Euro sowie 50 Euro pro angefangenes Jahr in der Jugend. Wird der Betrag nicht gezahlt, darf ein A-Jugendspieler wechseln, wenn er zuvor drei Monate nicht am Pflichtspielbetrieb teilgenommen hat. Bajqinovci erzielte vergangene Saison neun Tore in der Kreisliga in seiner ersten Herrenspielzeit. „Er ist talentiert, technisch gut und torgefährlich“, erzählt Caki. Klar sei, dass Bajqinovci körperlich noch zulegen müsse, das wisse dieser jedoch selbst. „In der Bezirksliga wird härter gespielt, die Verteidiger sind präsenter. Aber ich erhoffe mir viel von ihm. Wir werden länger was von ihm haben“, sagt Caki.

Weniger erfolgreich lief die Suche nach einem neuen Ersatztorwart. „Wir hatten mehrere Kandidaten im Auge, aber letztlich haben unsere Versuche nicht geklappt“, berichtet Caki. Hinter der Nummer eins Orhan-Can Karakaya steht Anil-Milan Caki in den Startöchern. Der Nachwuchstorwart stand vergangene Saison bei der A-Jugend des VfL Stenum im Bezirksligator. „Er soll bei der ersten Mannschaft mittrainieren, aber vor allem in der zweiten Spielpraxis sammeln. Anil ist ein gut ausgebildeter Torwart, aber er muss körperlich noch zulegen“, blickt Baris Caki voraus.