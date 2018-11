Björn Wolken war mit dem Auftritt seines TV Neerstedt zufrieden. Der Trainer sah eine deutliche Leistungssteigerung. (Ingo Möllers)

Neerstedt. Am neunten Spieltag hat der TV Neerstedt den siebten Sieg in der Handball-Verbandsliga Nordsee der Männer gefeiert: Mit 28:18 (16:10) behielten die Schützlinge von Trainer Björn Wolken die Oberhand über den vor der Saison als einen der Favoriten gehandelten TvdH Oldenburg. Wieder einmal erwies sich die Neerstedter Abwehr mit zwei guten Torhütern dahinter als der Garant für den Erfolg. „Auf unsere Deckung ist wirklich Verlass“, äußerte sich Coach Wolken nach Spielschluss zufrieden.

Erneut ohne Marcel Kasper, dafür aber mit dem reaktivierten Mirko Reuter auf der rechten Rückraumposition, taten sich die Neerstedter zu Spielbeginn wieder einmal schwer und fanden nicht in die Partie hinein. Ein 1:4-Rückstand nach sechs Minuten war die Folge, insbesondere Ismir Salkic bekamen die Gastgeber zunächst nicht in den Griff. Dann jedoch stabilisierte sich die Deckung. Angeführt von Spielmacher Andrej Kunz legten die Gastgeber vor 80 Zuschauern einen 8:1-Lauf auf das Parkett und drehten den Rückstand in eine eigene komfortable 10:5-Führung. Dabei kamen die Grün-Weißen vermehrt zu Gegenstößen, bei denen sich Florian Honschopp auszeichnete und seine Schnelligkeit bewies. Dennoch stellte die Fünf-Tore-Führung noch keine Vorentscheidung dar. So erzielte der TvdH innerhalb von 56 Sekunden drei Treffer in Folge, profitierte dabei von Unaufmerksamkeiten der Neerstedter und stellte noch einmal den Anschluss zum 10:8 her. Die finalen acht Minuten in Halbzeit eins nutzten Honschopp, Mario Reiser, Kunz und Philipp Hollmann, um das Ergebnis auf 16:10 zu schrauben.

TVN kontrolliert zweite Hälfte

In die zweite Halbzeit starteten die Spieler von Björn Wolken deutlich wacher und frischer als die Oldenburger. Mit vier Treffern in Folge zum 20:10 brachen sie den Widerstand der Gäste und konnten recht mühelos auf 23:11 erhöhen. Dabei profitierte der TV Neerstedt immer wieder von seiner guten Abwehr, nutzte die technischen Fehler und Fehlversuche der TvdH-Angreifer um Erik Brandt und Helge Küpker gnadenlos aus. Ab der 40. Minute ließen die Gastgeber im Vorgefühl des sicheren Sieges ein wenig die Zügel schleifen und gestatteten noch sieben Gegentore, behielten aber stets die Kontrolle über das Spiel und ebenso mindestens zehn Tore Vorsprung.

„Mein Team ist hoch konzentriert zur Sache gegangen, dieses Mal sowohl in der Deckung als auch im Angriff. Unser Angriffssystem hat endlich wieder funktioniert, das Ganze war eine super Teamleistung“, freute sich Wolken. „Mit Mirko Reuter haben wir jetzt einen weiteren Rückraumspieler. Nach einer langen Zeit ohne Training muss er jetzt natürlich erst einmal aufgebaut werden, wird sich dann hoffentlich als wertvolle Verstärkung erweisen. Zudem hat der Versuch mit Florian Honschopp auf der linken Rückraumposition sehr gut geklappt und bringt uns weitere Variationsmöglichkeiten.“ Das Team scheint in der Tat einen wichtigen Schritt vorwärtsgemacht zu haben. Wolken: „Auf diese erneute Leistungssteigerung können wir aufbauen.“

Er sieht viele kleine Fortschritte in allen Mannschaftsteilen. „Jetzt wollen wir auch in Bramsche gewinnen“, blickt Wolken auf das nächste Match und hat genau registriert, dass der nächste Gegner beim 34:35 gegen die SG Neuenhaus/Uelsen eine sehr gute Leistung geboten hat, sich letztlich aber auch wegen der 16 Tore des effektivsten Liga-Torschützen Björn Wolterink geschlagen geben musste. Das Wolterink-Team ist dann am 1. Dezember im Match zweier Verfolger-Teams des Spitzenduos in Neerstedt zu Gast.