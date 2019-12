Yannis Hein vom Delmenhorster SV 1905 sicherte sich unter anderem zwei Goldmedaillen bei den Landeskurzbahnmeisterschaften der Schwimmer. (INGO MÖLLERS)

Acht Goldmedaillen, mehrere Treppchenplätze und viele Bestzeiten haben die Schwimmer des Delmenhorster SV 05 kürzlich bei den Landeskurzbahnmeisterschaften erschwommen. Zwölf Athleten sprangen im Stadionbad in Hannover für die Delmestadt ins Wasser. Insgesamt hatten 94 Vereine 2651 Einzelstarts und 45 Staffeln gemeldet.

Eine sehr gute Leistung zeigte Mara Anders. Sie gewann im Jahrgang 2003 fünfmal Gold und zweimal Silber. Außerdem trat sie dreimal im jahrgangsübergreifenden Finale an und holte über 50 Meter Freistil nicht nur den bronzenen Landespokal, sondern erschwamm in einer Zeit von 26,46 Sekunden einen neuen Vereinsrekord. Im Finale über 50 Meter Rücken erreichte Anders in einer Zeit von 31,22 Sekunden den undankbaren vierten Platz, aber auch hier verbuchte sie einen weiteren Vereinsrekord.

Auch Yannis Hein (2000) war an diesem Wochenende sehr erfolgreich. Er punktete in seiner Hauptlage Brust. In der Jahrgangswertung 2000/01 schlug er über 200 Meter Brust in 2:14,57 Minuten als Erster an und auch über 100 Meter Brust besiegte er die Konkurrenz und holte sich die goldene Medaille. Über 50 Meter Brust musste er nur Noel de Geus von der Eintracht Hildesheim den Vortritt überlassen. Zusätzlich zu seiner Silbermedaille stellte er in einer Zeit von 28,41 Sekunden einen neuen Vereinsrekord auf. Weiterhin qualifizierte er sich für zwei Finalläufe. Hierbei erhielt er den silbernen Landespokal über 100 Meter Brust und erschwamm den vierten Platz über 50 Meter Brust.

Weitere Medaillensammler für Delmenhorst waren Jana Schumacher (2006) und David Zeiser (2002). Schumacher stand über 50 Meter Schmetterling in der Jahrgangswertung ganz oben auf dem Treppchen. Zeiser freute sich über zwei Silbermedaillen in den Disziplinen 100 Meter Lagen und 50 Meter Freistil, zudem holte er zwei Bronzemedaillen über 100 und 200 Meter Brust.

Insgesamt verbuchten die zwölf Delmenhorster drei Vereinsrekorde, fünf Vereinssaisonbestzeiten, 24 persönliche Rekorde und 13 neue persönliche Saisonbestzeiten.