Bei den Adults ließ die Tanzgruppe Solid alle hinter sich und durfte am Ende folgerichtig über den ersten Rang jubeln. (Ingo Möllers)

Drei der fünf Formationen des Tanzsportzentrum (TSZ) Delmenhorst haben beim heimischen Streetdance Contest den Titel in ihren jeweiligen Altersgruppen gewonnen, hinzu kommt ein dritter Platz. Andrea Kriesten, TSZ-Sprecherin und Mitglied des Organisationsteams, war das fast ein bisschen unangenehm. „Die anderen Teams sollen ja nicht denken, dass die Delmenhorster bei dem Contest in Delmenhorst eh alles gewinnen“, meinte sie. Da die Jury jedoch komplett aus externen Experten bestand – unter anderem Vizeweltmeistern und Deutschen Meistern – waren die Bewertungen über jeden Zweifel erhaben: Die Delmenhiorster Gruppen waren schlicht sehr stark und siegten jeweils verdient. „Das Abschneiden unserer Teams ist natürlich toll, aber das stand beim Contest nicht im Vordergrund. Es sollen gute Mannschaften hierher kommen und alle sollen Spaß haben. Und den hatten sie. Es war ein rundum gelungener Tag“, bilanzierte Kriesten. 800 Tänzer aus sechs Bundesländern traten in 51 verschiedenen Formationen an.

Sportlich ging es morgens mit den Mini-Kids los, es folgten die Kids. „Die Kleinen sind am aufgeregtesten, deshalb ergibt es Sinn, dass die anfangen“, erklärte Kriesten. Bei den Minis gingen nur zwei Teams an den Start. Hier gewann Sparky Feet aus Schwerin. Es folgten die Kids und damit eines der Aushängeschilder des TSZ. Choice siegte bereits in der vergangenen Woche bei den Norddeutschen Meisterschaften und ließ der Konkurrenz auch in Delmenhorst keine Chance. „Sie waren die Besten, das ist so“, sagte Kriesten. Das sah auch die Jury so.

Delmenhorster Dominanz

Die Stimmung in der Stadtbadhalle blieb auch im Anschluss gut. „Dieses Mal waren es insgesamt zwar etwas weniger Zuschauer, aber die haben sich besser über den Tag verteilt. Wir hatten es sonst auch schon, dass die Kinder und deren Angehörigen nach Hause gegangen sind, nachdem sie fertig waren. Das war dann für die Erwachsenengruppen am Ende des Tages nicht so schön. Aber dieses Mal war es anders, es war bis zum Ende viel los“, so Kriesten. Mit zu den Zuschauern gehörte Schirmherrin und Bürgermeisterin Antje Beilemann. „Sie hatte an dem Tag Geburtstag und blieb trotzdem drei Stunden. Das ist nicht selbstverständlich“, meinte Kriesten.

Bei den Juniors I (13 bis 15 Jahre) schickte das TSZ Real Talk ins Rennen. Die Formation zeigte erstmals ihre neue Choreografie – und diese überzeugte die Jury auf Anhieb, sodass am Ende Platz eins stand. „Das Gerüst steht auf jeden Fall. Es ist Sache der Trainer, was noch verbessert werden kann. Sie sprechen davon, die Choreografien zu säubern, also kleine Macken rauszubekommen“, erklärte Kriesten. Bei den Juniors II (16 bis 18 Jahre) belegte TRC Platz drei. „Sie waren damit sehr zufrieden, die Konkurrenz war sehr stark“, ordnete Kriesten ein. Hier holte Dedicated aus Lohne den Titel.

Auch bei den Adults lief es gut aus Delmenhorster Sicht. Solid sicherte sich Platz eins. Exhale belegte Rang acht. „Wir sind mit unseren Teams schon sehr zufrieden“, sagte Kriesten. Solid setzte sich gegen starke Gegner durch. „Es war die Premiere der neuen Choreografie. Und die ersten vier, fünf Gruppen waren leistungsmäßig sehr gut. Sie können stolz sein“, sagte Kriesten. Auch Exhale zeigte sich stark verbessert, nachdem es vergangene Woche bei den Norddeutschen Meisterschaften nur für das C-Finale gereicht hatte.