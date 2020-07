Der SV Tur Abdin (blaue Trikots) und der SV Baris treffen gleich am ersten Spieltag aufeinander. (INGO MÖLLERS)

Aufgrund der Teilung der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems 2 in zwei Staffeln gibt es in der kommenden Saison jede Menge Derbys (wir berichteten). Nun steht bereits der Spielplan fest. Zum Auftakt gibt es direkt zwei Delmenhorster Duelle. Am Sonntag, 6. September, treffen der SV Baris und der SV Tur Abdin sowie der TuS Heidkrug und der SV Atlas II aufeinander. Bereits einen Tag vorher ist der VfL Stenum bei BW Bümmerstede im Einsatz. Der FC Hude muss dagegen am ersten Spieltag noch gar nicht antreten.

Weitere Informationen

Spielplan 2020

1. Spieltag

BW Bümmerstede - VfL Stenum (Sbd., 5. September, 15 Uhr)

SV Baris - SV Tur Abdin (So., 6. September, 14 Uhr)

TuS Heidkrug - SV Atlas II

GVO Oldenburg - VfL Oldenburg II (beide So., 6. September, 15 Uhr)

FC Hude - spielfrei

2. Spieltag

VfL Oldenburg II - BW Bümmerstede (Fr., 11. September, 20 Uhr)

FC Hude - SV Baris (So., 13. September, 14.30 Uhr)

VfL Stenum - TuS Heidkrug

SV Tur Abdin - GVO Oldenburg (beide So., 13. September, 15 Uhr)

SV Atlas II - spielfrei

3. Spieltag

TuS Heidkrug - VfL Oldenburg II (Fr., 18. September, 20 Uhr)

BW Bümmerstede - SV Tur Abdin (Sbd., 19. September, 15 Uhr)

SV Baris Delmenhorst - GVO Oldenburg (So., 20. September, 14 Uhr)

FC Hude - SV Atlas II (So., 20. September, 14.30 Uhr)

VfL Stenum - spielfrei

4. Spieltag

SV Atlas II - SV Baris (Sbd., 26. September, 13 Uhr)

VfL Stenum - FC Hude

GVO Oldenburg - BW Bümmerstede

SV Tur Abdin - TuS Heidkrug (alle So., 27. September, 15 Uhr)

VfL Oldenburg II - spielfrei

5. Spieltag

TuS Heidkrug - GVO Oldenburg (Fr., 2. Oktober, 20 Uhr)

SV Atlas II - VfL Stenum (Sbd., 3. Oktober, 13 Uhr)

SV Baris - BW Bümmerstede (So., 4. Oktober, 14 Uhr)

FC Hude - VfL Oldenburg II (So., 4. Oktober, 14.30 Uhr)

SV Tur Abdin - spielfrei

6. Spieltag

VfL Oldenburg II - SV Atlas II (Fr., 9. Oktober, 20 Uhr)

BW Bümmerstede - TuS Heidkrug (Sbd., 10. Oktober, 15 Uhr)

VfL Stenum - SV Baris

SV Tur Abdin - FC Hude (beide So., 11. Oktober, 15 Uhr)

GVO Oldenburg - spielfrei

7. Spieltag

SV Atlas II - SV Tur Abdin (Sbd., 17. Oktober, 13 Uhr)

SV Baris - TuS Heidkrug (So., 18. Oktober, 14 Uhr)

FC Hude - GVO Oldenburg (So., 18. Oktober, 14.30 Uhr)

VfL Stenum - VfL Oldenburg II (So., 18. Oktober, 15 Uhr)

BW Bümmerstede - spielfrei

8. Spieltag

BW Bümmerstede - FC Hude (Sbd., 24. Oktober, 15 Uhr)

SV Baris - VfL Oldenburg II (So., 25. Oktober, 14 Uhr)

GVO Oldenburg - SV Atlas II

SV Tur Abdin - VfL Stenum (beide So., 25. Oktober, 15 Uhr)

TuS Heidkrug - spielfrei

9. Spieltag

VfL Oldenburg II - SV Tur Abdin (Fr., 30. Oktober, 20 Uhr)

SV Atlas II - BW Bümmerstede (Sbd., 31. Oktober, 13 Uhr)

FC Hude - TuS Heidkrug (So., 1. November, 14.30 Uhr)

VfL Stenum - GVO Oldenburg (So., 1. November, 15 Uhr)

SV Baris - spielfrei