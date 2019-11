Licht und Schatten haben sich am jüngsten Spieltag der Badminton-Landesliga beim Delmenhorster FC munter abgewechselt. Entsprechend ausgeglichen war die Bilanz: Mit 2:2 Punkten kehrte die Mannschaft aus Stade zurück. Der Auftakt verlief dabei nahezu wunschgemäß. Gegen den TuS Schwinde II gelang dem DFC ein klarer 7:1-Erfolg. Fast alle Partien entschieden die Delmenhorster in zwei Sätzen für sich. Lediglich Ilaria Greco musste sich in ihrem Einzel geschlagen geben.

In der zweiten Begegnung war erneut der TuS Schwinde der Gegner – diesmal allerdings dessen Erstvertretung, ihres Zeichens Absteiger aus der Niedersachsenliga sowie aktueller Spitzenreiter. Nachdem der DFC das Damendoppel dominiert hatte, mussten sich die beiden Herrendoppel jeweils knapp im dritten Satz geschlagen geben. Im Mixed mit Frank Eilers/Ilaria Greco verletzte sich Erstgenannter am Knie und konnte deshalb nicht weitermachen. Die folgenden drei Herren- sowie das Dameneinzel gingen allesamt an die Schwinder, die sich in der Summe mit 7:1 behaupteten. Der DFC bleibt nichtsdestotrotz Tabellenzweiter.