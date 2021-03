Tischtennis ist unter bestimmten Auflagen in Delmenhorst möglich. Die hiesigen Vereine teilen vorab Zeiten zu, sodass nicht zu viele Personen parallel in der Halle sind. (Joaquim Ferreira/Imago)

Viele Sportarten unterm Hallendach können zurzeit noch nicht ausgeübt werden, auch die neue Landesverordnung hat daran noch nicht viel geändert. Tischtennis allerdings gehört zu den Disziplinen, die als kontaktloser Individualsport auch unter Pandemie-Bedingungen erlaubt sind – wenn denn eine Halle zur Verfügung steht. In Delmenhorst sind die kommunalen Sporthallen, anders als in vielen Landkreisen, nicht grundsätzlich geschlossen. Die SG Jahn/Delmenhorster TB und der VSK Bungerhof nutzen das.

Anfang Februar hat die SG das Training wieder vorsichtig aufgenommen. In der Halle am Blücherweg wurde anfangs an zwei Tagen pro Woche jeweils ein einzelner Tisch aufgebaut, an dem zwei Spieler miteinander trainieren durften. „Normalerweise teilen wir uns montags und freitags die Halle mit dem Radfahrerverein Adelheide. Die Zeiten haben wir nun aufgeteilt, da momentan nicht zwei Abteilungen parallel hineinkönnen“, berichtet DTB-Abteilungsleiter Thorsten Sonntag. Der RV nutzt die Halle am Montag, die Tischtennisspieler am Freitag. „Den Dienstag haben wir zusätzlich von den Volleyballern übernehmen können, solange Mannschaftssport noch nicht wieder möglich ist. Manchmal stehen auch am Wochenende zusätzliche Zeiten zur Verfügung“, ergänzt Sonntag.

Nach einer ersten Testphase wird in einem zweiten Hallendrittel ein weiterer Tisch genutzt. Seit Neuestem wird nun sogar in jedem Drittel ein Tisch aufgebaut, durch die heruntergelassenen Zwischenwände bestmöglich voneinander getrennt. „Von 16 bis 22 Uhr können die drei Tische über unser eigens eingerichtetes Online-Buchungssystem reserviert werden, das sind dann fünf Durchgänge. Bei unserer großen Abteilung ist das aber natürlich dennoch nicht allzu viel, und die Tische sind eigentlich fast immer ausgebucht“, ordnet Sonntag ein. Mit acht Herren-, zwei Damen- und acht Jugendmannschaften ist die SG die größte Tischtennis-Abteilung Delmenhorsts. Zwar seien einige Mitglieder noch vorsichtig und würden verzichten, die Nachfrage sei aber dennoch hoch, die Rückmeldungen seien positiv. „Viele freuen sich, endlich wieder spielen zu können“, erklärt Sonntag. In den Osterferien sollen nun auch die Jugendlichen wieder einsteigen können. „Das wird auch ganz dringend Zeit“, meint der Abteilungsleiter. Der SG steht die Halle dann sogar an jedem Tag – außer montags und an den Feiertagen – zur Verfügung, von 16 bis 19 Uhr soll sie dem Nachwuchs vorbehalten sein.

Situation nicht immer bekannt

Während in vielen benachbarten Kreisen die kommunalen Hallen noch geschlossen sind oder aktuell erst nach und nach geöffnet werden, waren jene in Delmenhorst nicht gesperrt. „Ich habe aber das Gefühl, viele wissen das gar nicht“, vermutet Sonntag. Timo Kölling, Abteilungsleiter des VSK Bungerhof, ging es lange so. „Erst bei einer Videokonferenz des Tischtennis-Kreisverbandes Ende Januar habe ich erfahren, dass wir die Halle theoretisch nutzen könnten“, berichtet er. Nach einigem Herumfragen bei den zuständigen Stellen der Stadt hat der VSK Mitte Februar das Training in der Lilienstraße wieder aufgenommen. „Jeweils zwei Tische werden mit großem Abstand voneinander getrennt aufgestellt, die Reservierungen organisieren wir über unsere Whatsapp-Gruppe“, erklärt Kölling.

Dabei achte er auch darauf, dass die Zeiten gerecht verteilt und die Termine nicht zu weit im Voraus „geblockt“ würden. „Diejenigen, die sonst auch immer heiß auf Training sind, sind auch jetzt sehr aktiv und sind froh, wieder spielen zu können. Andere halten sich erst mal zurück. Eine Woche im Voraus sind die Tische an den zwei Abenden eigentlich immer belegt“, sagt Kölling. Das strenge Hygienekonzept aus dem Herbst sei noch einmal nachgeschärft worden. „Das ist so aber alles problemlos umzusetzen“, freut sich Kölling.

Auch wenn die kommunalen Hallen in Delmenhorst eigentlich genutzt werden könnten, verhalten sich viele Abteilungen noch abwartend. Ein ganz besonderes Problem hat der Delmenhorster TV mit seiner Spielstätte: „Wann und wo wir wieder trainieren können, ist ungewiss. Ich befürchte, das kann eventuell bis zu einem halben Jahr dauern, bis wir wieder in die Halle können“, glaubt Tischtennis-Abteilungsleiter Frank Stüwe. Normalerweise wird in der Klingebergstraße trainiert, in der Halle ist aber das Delmenhorster Impfzentrum eingerichtet.