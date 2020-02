A-Junioren Landesliga VfL Stenum Felix Oetjen (Vfl Stenum) JSG Obergrafschaft Kirchweg (INGO MOELLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Der Start in die Rückrunde der hiesigen Juniorenfußballer in der Bezirksliga verschiebt sich wetterbedingt um eine Woche. Für den TV Jahn Delmenhorst war an diesem Sonnabend das Nachholspiel gegen die JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte angesetzt, doch dieses fällt aus. Landesligist VfL Stenum muss sich auf die für Sonntag angesetzte Partie gegen die JSG Wielen/Uelsen vorbereiten. Aber schon der Blick aus dem Fenster lässt erahnen, dass es sich dabei eher um Theorie handelt. In Stenum ist der neu gebaute Kunstrasenplatz noch nicht spielfertig, so dass eine Absage wahrscheinlich ist. So oder so steht die Rückrunde in den Startlöchern. Ein Ausblick.

Die Schützlinge von Jahn-Trainer René Rohaczynski sind angesichts der Faschingsfeierlichkeiten in Ganderkesee sicher nicht böse über ein freies Wochenende. Ob die Stenumer ein solches genießen dürfen, stand bei Andruck noch nicht fest. In den vergangenen Wochen betätigten sich die VfL-Talente sinnvoll beim Futsal. Auch wenn die Meisterschaften im Kreis und Bezirk sowie die Vizemeisterschaft im Land nicht vergleichbar sind mit Punktspielen auf dem tiefen Boden am Kirchweg, so nimmt das Team doch viel zusätzliches Selbstvertrauen mit. Am 1. März trifft das Team von Coach Tim Müller bei der Norddeutschen Meisterschaft im Futsal unter anderem auf Holstein Kiel.

Die Stenumer Platzverhältnisse kämen eher dem Gegner zugute. Die JSG Wielen/Uelsen rangiert nach der Hinrunde auf Platz elf, das entspricht dem ersten Abstiegsplatz. Da ist zuerst Kampf gefragt, den der VfL annehmen muss, um dann seine deutlich höhere Qualität auszuspielen. Torgefährlich ist beim Gegner bisher nur Laurin Vrye in Erscheinung getreten, ihm gelangen zehn der 17 Saisontreffer. In Reihen der Stenumer freuten sich Tim Müller und sein Trainerkollege Julian Burkhard über die Rückkehr von Jan-Luca Rustler zur Winterpause. Rustler war im Vorjahr mit 35 Treffern maßgeblich am Landesligaaufstieg beteiligt und dann zum Regionalligisten JFV Nordwest nach Oldenburg gewechselt, für den er immerhin zehnmal zum Einsatz kam. Leider verletzte sich die Sturmspitze in der Winterpause am Knie und wird vorerst nicht spielen können.

Mit Emir-Yunus Günal meldet Müller einen weiteren Neuzugang. Auf der Seite der Abgänge steht beim VfL Bennet Eilenberger, der allerdings in der Hinrunde keine große Rolle spielte. Auch wenn ein Sieg am Sonntag gegen Wielen/Uelsen ein guter Start in die Restsaison wäre und Platz zwei brächte – Stenum würde den folgenden Gegner JSG Wilhelmshaven in der Tabelle überholen – plant Müller weitgehend ergebnisunabhängig: „Es geht uns mehr um die Vorbereitung der 2001er (der älteren Jahrgang, Anmerkung der Redaktion) auf den Herrenbereich und um sukzessives Einbinden der Spieler bei den Senioren. Daneben steht der weitere Aufbau der 02er für die kommende Saison im Mittelpunkt.“ Schon am folgenden Wochenende können alle Kaderspieler auf ihren Einsatz hoffen, denn dann ist der VfL doppelt gefordert: am Sonnabend gegen Wilhelmshaven und am Sonntag bei den Futsalmeisterschaften.

Eine Etage tiefer in der Bezirksliga herrschen ganz andere Sorgen. Bei den Jahn-Junioren ist es ähnlich wie bei den Werder-Profis: Sie stecken ungeahnt im Abstiegssumpf und finden nicht die richtigen Mittel, um sich zu befreien. Zu- oder Abgänge gab es im Winter nicht, Training auch nicht wirklich. „Wir waren nicht einmal auf dem Platz, konnten nur laufen oder ins Fitnessstudio“, berichtet Rohaczynski. Ein Testspiel bestritt Jahn und gewann dieses mit 2:1 beim JFV Weyhe-Stuhr.

Ziel: Raus aus dem Tabellenkeller

Rohaczynskis geht die zweite Saisonhälfte gewohnt ehrgeizig an. Um die Ziele zu erreichen, müsste die Mannschaft zunächst mal in einen vernünftigen Trainingsrhythmus kommen, der bei den herrschenden Platzverhältnissen nicht möglich ist. „Wir wollen möglichst alle Spiele gewinnen. Das ist mit dem Kader drin, sofern er seine Leistung abrufen möchte. In die Abstiegszone gehören wir nicht. Wir haben uns schlechter präsentiert, als wir sind und wollen uns in der Rückrunde verbessern“, blickt der Trainer voraus. Kommende Woche gegen den Tabellenvorletzten JSG Wardenburg sind drei Punkte im Grunde Pflicht, wollen die Violetten nicht noch tiefer in den Keller rutschen.

Mit einem Sieg würde Jahn dem Schlusslicht aus Heidkrug die Abgabe der roten Laterne ermöglichen, die schon seit dem dritten Spieltag am Bürgerkampweg flackert. Dazu müsste der TuS am kommenden Sonnabend, 29. Februar, allerdings die JSG Holdorf besiegen. An der Vorbereitung sollte es nicht scheitern, immerhin konnte Coach Ralf Sager seine Jungs schon in drei Freundschaftsspielen beaufsichtigen. „Unser Verein ermöglicht es uns, dass wir dreimal in der Woche trainieren. Das ist ein Vorteil gegenüber einigen anderen Teams. Wir konnten einige Testspiele auf Kunstrasen vereinbaren und müssten demzufolge gut vorbereitet in die Rückserie starten können“, ist Sager zuversichtlich.

Die Abgänge von Simon von Kosodowski und Hannes Lehr wiegen aufgrund deren geringer Einsatzzeiten nicht so schwer wie der von Tom Siebert. „Sein Abgang ist ein herber Verlust für die Mannschaft“, bedauert Sager. Das Ziel für die Restsaison ist klar: „Wir wollen als abgeschlagener Letzter möglichst viele Mannschaften ärgern. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt trotz des großen Abstands noch erreichen können. Entscheidend hierfür ist, wie gut wir in die Rückserie starten. In unseren Heimspielen der Hinrunde haben wir unsere besten Leistungen abgerufen und mussten gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe unglücklich die Punkte hergeben. Bei sieben Heimspielen und vier Auswärtsspielen ist noch einiges möglich.“

Relativ sorgenfrei im Kreis ist nur die JSG Harpstedt. Der Tabellensiebte hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und in der Hinrunde nachhaltig bewiesen, dass man ganz unten nicht hingehört. Trainer Alexander Geisler meldet keine Wintertransfers, kann aber vermutlich bald wieder mit Hendrik Wessel planen, der nach Operation und Ausbildung langsam wieder Fuß fassen will. Geislers Ziel ist realistisch: „Weiterhin Platz sechs und besser. Und natürlich uns spielerisch und taktisch weiterentwickeln.“ Das passt in die über viele Jahre vorbildliche Harpstedter Jugendarbeit und soll irgendwann dazu führen, dass auch die Harpstedter Herren Bezirksligaluft schnuppern dürfen. Für die Delmenhorster Junioren von Jahn und Heidkrug geht es nur darum, irgendwie die Bezirksliga zu halten.