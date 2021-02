Herbert Bockhorn (am Ball) stand zuletzt regelmäßig in der Bochumer Startelf. (ARMIN WEIGEL/dpa)

An diesem Mittwoch könnten zwei Delmenhorster in der Startelf im Achtelfinale des DFB-Pokals auflaufen, wenn der Bundesligist RB Leipzig auf den VfL Bochum trifft: Im Kasten des Zweitligisten steht voraussichtlich Patrick Drewes, der einst beim TuS Heidkrug das Torwartspiel lernte. Die etatmäßige Nummer eins Manuel Riemann fehlt rotgesperrt, Drewes hatte ihn in der zurückliegenden Pokalrunde vertreten und saß auch am Wochenende in Liga zwei auf der Bank. Herbert Bockhorn stand in den vergangenen fünf Partien des VfL in der Startelf, vornehmlich rechts in der offensiven Dreierreihe.

Patrick Drewes war zuletzt angeschlagen. Doch er ist rechtzeitig wieder fit. „Die Verletzung ist so weit gut verheilt. Ich habe in den letzten Wochen viel mit den Reha-Trainern gearbeitet und bin nun auch seit einigen Tagen wieder voll im Mannschaftstraining“, sagt der Delmenhorster. Dem Spiel gegen Leipzig fiebert er entgegen. „Natürlich freue ich mich auf die Partie. Es wird nach dem Pokalspiel in Mainz, wo ich in der Verlängerung eingewechselt wurde, das zweite Pflichtspiel in dieser Saison sein. Wir haben in der letzten Runde gesehen, zu was wir in der Lage sind. Leipzig ist noch mal ein anderes Kaliber als Mainz. Sie sind derzeit der Verfolger Nummer eins der Bayern, standen im Champions-League-Halbfinale und haben eine sehr starke Mannschaft. Aber wir werden nicht dahin fahren, um uns kampflos zu ergeben. Es wird ein interessantes Spiel“, meint er.

Der zweite Delmenhorster im Team kam zuletzt immer besser in Fahrt. „Ich hatte anfangs etwas Pech, dass ich mich gleich nach der ersten Trainingswoche verletzt habe, mich im Anschluss langsam wieder an die Mannschaft herangekämpft habe, um dann beim Aufwärmen im ersten Spiel einen erneuten Rückschlag zu erleiden“, erinnert sich Herbert Bockhorn. Es folgten erneut das Reha- und Aufbauprogramm sowie wieder mehrere Wochen Wettkampfpause. Im November stand er in einem Testspiel zum ersten Mal wieder auf dem Platz, seine Pflichtspielpremiere erfolgte beim Sieg beim HSV. „Seitdem bin ich dabei, seit fünf Spieltagen in der Startelf. Das Wichtigste war, Zutrauen in den eigenen Körper zu finden. Das habe ich geschafft und inzwischen läuft es ganz ordentlich. Natürlich ist noch Luft nach oben, aber das ist normal. Ich bin hier beim VfL super aufgenommen worden. Wir haben eine richtig gute Mannschaft und stehen nach mehr als der Hälfte der Saison nicht zu Unrecht auf dem zweiten Tabellenplatz“, sagt er.

In Leipzig hofft er auf eine Überraschung. „Wir sind nicht in der Favoritenrolle, so viel ist klar. Aber das waren wir gegen Mainz auch nicht. Wir haben oft nachgewiesen, dass wir auch mit Rückschlägen zurechtkommen, unter anderem in Mainz. Wir werden also alles daran setzen, Leipzig das Leben so schwer wie möglich zu machen. Man hat gerade in dieser Saison gesehen, dass die Rollen nicht mehr so klar verteilt sind wie in den Vorjahren: Unser Sieg in Mainz, der von Fürth in Hoffenheim, Paderborn in Berlin und natürlich auch der von Holstein Kiel gegen die Bayern beweisen, dass in der zweiten Liga guter Fußball gespielt wird“, erläutert Bockhorn.

Die Bochumer gehen als klarer Außenseiter in die Begegnung. Aktuell steht der VfL in der zweiten Liga auf Rang zwei. Am Sonntag verlor das Team von Coach Thomas Reis mit 1:2 gegen den Karlsruher SC, Leipzig schlug Bayer Leverkusen eine Etage höher mit 1:0. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.