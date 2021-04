Der Delmenhorster Herbert Bockhorn erzielte seinen ersten Profitreffer. Es war das 2:0 beim FC Heidenheim und damit die Vorentscheidung in einem vorentscheidenden Spiel zum Bundesligaaufstieg. (Herbert Rudel/Imago)

Es war ein enorm wichtiger Sieg im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga für den VfL Bochum. Und zwei Delmenhorster hatten maßgeblichen Anteil. Herbert Bockhorn traf mit seinem ersten Profitor zum 2:0-Endstand beim FC Heidenheim und sorgte damit in der 82. Spielminute für die Vorentscheidung am Mittwochabend. Das Tor hütete ein weiterer Delmestädter: Patrick Drewes wurde in der Anfangsphase eingewechselt, nachdem Stammtorwart Manuel Riemann sich verletzt hatte. Drewes hielt seinen Kasten sauber und zeigte ein gute Leistung. Wie das Fachmagazin Kicker berichtet, brach sich Riemann die Hand. Aller Voraussicht nach bestreitet Drewes daher die abschließenden vier Saisonspiele sowie eine mögliche Aufstiegsrelegation als Schlussmann. Bockhorn gehört ohnehin zum erweiterten Stammpersonal.

Nach 30 Spieltagen hat der VfL nun 60 Punkte gesammelt. Laut dem Pay-TV Sender Sky besteht damit eine 96-prozentige Aufstiegschance. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um die guten Chancen zu sehen, doch ohne Gefahr ist die Situation für den Tabellenführer nicht. Er hat zwar sechs Punkte mehr als Verfolger Greuther Fürth und sogar zehn mehr als der Hamburger SV auf Platz drei, doch diese beiden Teams haben auch ein beziehungsweise zwei Spiele weniger absolviert. Dennoch ist Bochum in der Poleposition nach dem Sieg beim Tabellenfünften. „Wir sind absolut glücklich, hier heute drei Punkte geholt zu haben. Wir wussten, dass Heidenheim eine der stärksten Heimmannschaften der Liga ist. Das hat man heute auch gesehen“, sagte Coach Thomas Reis.

Delmenhorster mit guten Leistungen

Das Spiel begann mit der Verletzung des Stammkeepers Manuel Riemann schlecht für den Revierclub. „Das ist sehr schade, weil er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel ist. Dennoch kann ich direkt sagen: Patrick Drewes ist sehr gut reingekommen und hat direkt Sicherheit ausgestrahlt. Das war wichtig für uns. Es ist nicht selbstverständlich, so eine Leistung abzurufen, wenn du von der Bank kommst“, ordnete Reis ein. Drewes parierte früh einen Flachschuss stark und wackelte auch sonst nicht. Der Kicker honorierte das mit der Note 2,5. „Auf so einen Moment muss man sich als Ersatztorwart immer einstellen. Es sind immer eklige Situation, weil man auf der Bank sitzt, nicht im Spiel ist und auf einmal von null auf hundert gefordert ist. Man muss direkt da sein. Zum Glück hat das heute gut funktioniert – das Warmmachen war noch nicht lang her und ich hatte Restwärme im Körper. Das hat geholfen“, erklärte Drewes.

Nur einen Akteur auf dem Rasen sahen die Kicker-Reporter noch stärker − und diese Ansicht teilten viele Zuschauer: Herbert Bockhorn erhielt eine 2,0 und damit auch die Auszeichnung „Spieler des Spiels“. Lob gab es vom Kicker: „Defensiv sicher und nach vorne immer wieder mit gefährlichen Vorstößen; Bochums Linksverteidiger krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 0:2-Endstand.“

Die beiden Delmenhorster hatten nach Spielschluss entsprechend gute Laune. „Es fühlt sich gerade unglaublich an. Wir wussten, dass es hier in Heidenheim eine schwere Aufgabe wird. Es sind Big Points für uns. Wir sind mehr als glücklich. Jetzt haben wir noch vier Endspiele vor der Brust“, betonte Bockhorn. In diesen trifft der VfL zunächst auf Darmstadt 98, Jahn Regenburg und den 1. FC Nürnberg, die allesamt im unteren Mittelfeld angesiedelt sind und mit dem Abstieg voraussichtlich − bis auf eventuell der Jahn − wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Zum Abschluss kommt es zum Duell mit Kellerkind SV Sandhausen. Allesamt lösbare Aufgaben. Allerdings liegt der Druck nun auch beim VfL, der den direkten Aufstieg, also die Plätze eins oder zwei, anpeilt. Mit Drewes im Tor und Bockhorn auf dem Flügel.