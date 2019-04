Jana Schumacher vom Delmenhorster SV schwamm zu zehn Gold- und drei Silbermedaillen. (Maximilian Lux)

Mehr als 150 Medaillen haben die Athleten des Delmenhorster Schwimmvereins 05 beim mehrtägigen Ostermeeting des Wardenburger SC aus dem Becken geholt. Auch Schwimmer des SV Ganderkesee, des SV Wildeshausen und von der SGS Hude-Sandkrug verbuchten Erfolge. Insgesamt nahmen 21 Vereine aus Deutschland und einer aus den Niederlanden teil. Diese entsendeten 263 Schwimmer. Der DSV 05 war mit 48 Aktiven und 352 Starts am stärksten vertreten. Für Ganderkesee gingen 19 Schwimmer 103-mal an den Start, für Wildeshausen zehn Starter 80-mal und für die SGS fünf Starter 27-mal.

Die Delmenhorster zeigten sich in einer sehr guten Form und holten insgesamt 164 persönliche Rekorde und 38 persönliche Saisonbestzeiten. Ilja Kari war einer der erfolgreichen Schwimmer der Veranstaltung. Er holte sich bei seinen acht Starts jeweils die Goldmedaille und erreichte acht neue persönliche Rekorde. Auch Lea-Sophie Baechler gewann jedes ihrer Rennen, siebenmal sprang sie ins Wasser, sechsmal gelang ihr ein persönlicher Rekord. Eine überzeugende Leistung zeigte auch Jana Schumacher. Sie wechselte erst kürzlich von der SG TSG Huchting/Blumenthal Bremen zum DSV 05 und ging zum ersten Mal für Delmenhorst an den Start. Sie holte insgesamt zehn Gold- und drei Silbermedaillen aus dem Becken.

Jarle Finn Ahlers war der erfolgreichste Schwimmer der SGS Hude-Sandkrug. Er gewann acht Rennen und wurde einmal Zweiter. Für den SV Ganderkesee war Henrik Mohr für vier Medaillen verantwortlich – eine goldene und drei bronzene. Ganz nach oben auf das Podest schaffte es kein Wildeshauser, doch Lea Jerebic verzeichnete gleich vier Vizetitel, Marlene Bührmann holte fünf Bronzemedaillen und eine Silbermedaille.

Die Allrounderwertung der Frauen, bei der alle geschwommenen Zeiten addiert wurden, gewann eine Delmenhorsterin. Hier holte Charleen Kölling den Sieg, Vierte wurde Jana Schumacher, Fünfte Emma Kämpfe und Platz sechs ging an Angelina Dzhulmelya. Bei den Männern belegten die DSVer Yannis Hein, David Zeiser, Daniel Scharf und Dominik Sartinson die Plätze zwei bis fünf.

Ein besonderer Höhepunkt war das 100-Meter-Lagenfinale. Für dieses qualifizierten sich die vier zeitschnellsten Schwimmer, die alle 50-Meter-Strecken geschwommen waren. Bei den Jahrgängen 2009 und 2010 holte sich Taje Kölling bei den Mädchen den Pokal, Dritte wurde hier Marlene Bührmann vom SV Wildeshausen. Bei den Jungs in diesem Jahrgang holte Jarle Finn Ahlers von der SGS Hude-Sandkrug Bronze. Beim Jahrgang 2007 und 2008 wurde Mira Meyer-Herksen (Delmenhorst) bei den Mädchen Zweite, Vereinskamerad Julian Dzhulmelya Dritter bei den Jungen. Das Lagenfinale der Jahrgänge 2004 bis 2006 gewann Jana Schumacher, dicht gefolgt von ihrer Vereinskollegin Emma Kämpfe. Bei der männlichen Jugend holte Ilja Dzhulmelya in dieser Alterskategorie den dritten Platz. Im Lagenfinale der Männer Jahrgang 2003 und älter gingen gleich drei Delmenhorster an den Start. Sie mussten den ersten Platz an Daniel Klosa von der TSG Huchting/Blumenthal Bremen abgeben. Den zweiten Platz belegte Yannis Hein, Rang drei und vier gingen an David Zeiser und Dominik Sartinson.

Insgesamt haben die Schwimmer des DSV 05 156 Medaillen geholt. Die Vertreter Wildeshausens ergatterten 19 Medaillen, die der SGS Hude-Sandkrug zehn und die des SV Ganderkesee drei.