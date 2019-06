Neun Medaillen holten die DSV-Aktiven im dänischen Esbjerg. (Tatjana Barke)

Esbjerg. Eine Delegation des Delmenhorster Schwimmvereins 05 hat sich kürzlich auf den Weg ins dänische Esbjerg gemacht, um dort an der 22. Auflage des „Danish International Swim Cup“ teilzunehmen. 13 Aktive und zwei Betreuer des DSV nahmen die Reise auf sich und trafen vor Ort auf Schwimmer aus Dänemark, Schweden und Deutschland. Die große Konkurrenz hinderte die Delmestädter jedoch nicht daran, starke Leistungen abzuliefern. Bei insgesamt 96 Starts erzielten sie 57 persönliche Rekorde, sechs persönliche Saisonbestzeiten, zwei Vereins-Saisonbestmarken und drei Vereinsrekorde. Und auch die Medaillenausbeute konnte sich sehen lassen: Zweimal Gold, einmal Silber und sechsmal Bronze standen am Ende auf der Habenseite.

Eine Goldmedaille sicherte sich Mira Meyer-Herksen (Jahrgang 2007) über 50 Meter Rücken. Ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen landete Yannis Hein, der im Jahrgang 2000 über 200 Meter Brust als Erster anschlug – und darüber hinaus auch insgesamt der erfolgreichste Athlet des DSV war. Er holte Silber über 200 Meter Lagen und Bronze über 50 sowie 100 Meter Brust. Ebenfalls zwei dritte Plätze, nämlich über 100 Meter Lagen und 50 Meter Freistil, gingen auf das Konto von David Zeiser (2002). Jeweils einmal Bronze ging an Jana Schumacher (2006) über 50 Meter Schmetterling und Ilja Kari (2004) über 50 Meter Brust. Die neuen Vereinsrekorde markierten Tatjana Barke (1994) über 100 Meter Schmetterling, David Zeiser über 400 Meter Freistil und Yannis Hein über 100 Meter Lagen.

Die Höhepunkte des Wettbewerbs waren laut Manuela Meyer-Herksen vom DSV die Finalläufe, die jeweils am Ende des Tages ausgetragen wurden und für die sich die Sportler in den Vorläufen qualifizieren mussten. In den jeweiligen Disziplinen zogen die acht schnellsten Schwimmer in den Endkampf ein. Das gelang David Zeiser dreimal, Tatjana Barke, Emma Kämpfe, Mira Meyer-Herksen, Dominik Sartison und Daniel Scharf jeweils zweimal sowie Yannis Hein, Ilja Kari, Charleen Kölling, Jennifer Liese und Jana Schumacher je einmal. Insgesamt standen am letzten Wettkampftag zehn Aktive des DSV im Finale, „was für einen tollen und spannenden Abschluss gesorgt hat“, wie Manuela Meyer-Herksen berichtete. Keine Podestplätze und Finalteilnahmen, aber zahlreiche persönliche Bestzeiten holten Meret Meyer und Angelina Dzhumleya.