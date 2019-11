Benjamin Stahl verlor zwar sein Einzel, dennoch siegte der Delmenhorster TC klar mit 5:1 gegen den TC Nordheide. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. Mit einem deutlichen 5:1 haben die Herren 40 des Delmenhorster TC das Kellerduell in der Tennis-Verbandsliga gegen den TC Nordheide gewonnen und damit ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. „Mit einem so souveränen Sieg war sicherlich nicht zu rechnen. Hatten die Gäste doch mit Marco Seldis einen überragenden Akteur in ihren Reihen und zudem waren auch alle anderen Spieler des TC-Quartetts mit wesentlich bessere Leistungsklassen ausgerüstet als wir“, freute sich der Delmenhorster Mannschaftsführer Stefan Mackowiak über den so wichtigen Sieg.

Bis in die Haarspitzen motiviert, überzeugten die Gastgeber sowohl in spielerischer wie auch in kämpferischer Hinsicht. Das galt besonders für Christian Hofmann, dessen Sieg gegen Martin Gelübcke auf des Messers Schneide stand, ehe die Nummer vier der Delmenhorster mit dem fünften Matchball die Partie mit 6:4, 4:6, 15:13 für sich entschieden hatte. Spannend verliefen auch die Begegnungen von Steve Oestmann und Marcus Hartwig, auch wenn die DTCer jeweils in zwei Sätzen erfolgreich waren. Oestmann setzte sich mit 7:5, 6:3 gegen Sönke Gratias durch und Hartwig, der zu seinem ersten Saisoneinsatz kam, gewann mit 6:3, 6:4 gegen Manfred Landowski. Boten diese Matches bereits großen Unterhaltungswert, so wurde dieser im Spitzeneinzel zwischen Benjamin Stahl und Marco Seldis noch um ein Vielfaches übertroffen. Der ehemalige Zweitbundesligaspieler der Gäste brannte ein Feuerwerk brillanter Tenniskunst ab und begeisterte damit die zahlreichen Zuschauer. Den knallharten Aufschlägen, die der Delmenhorster kaum returnieren konnte, folgten präzise gesetzte Vor- und Rückhandbälle, sodass die Nummer eins der Einheimischen fast ständig in die Defensive gedrängt war und sich mit 2:6, 2:6 geschlagen geben musste. Aber eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer und ein Topspieler somit auch keine Gesamtsiege für sein Team.

Das wurde im Doppel mehr als deutlich. Während sich das Gastgeberduo Stahl/Oestmann in einer tollen mannschaftliche Geschlossenheit präsentierte, knüpfte Seldis mit seinen Partner Gelübcke nicht annähernd an die im Einzel gebotenen Leistungen an und verlor überraschend deutlich mit 0:6, 1:6. Gleiches Szenario auch im zweiten Doppel: Hofmann/Mackowiak siegen souverän mit 6:1, 6:2 gegen Gratias/Frank Vonderwall.

Am kommenden Wochenende gilt es für die Delmenhorster, den Klassenerhalt mit einem Heimsieg gegen den SV Nienhagen endgültig unter Dach und Fach zu bringen.