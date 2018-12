Coach Kai Stöver versucht seinen Volleyballerinnen den richtigen Weg zu weisen, dennoch reicht es nicht zum Sieg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. In der Volleyball-Oberliga haben die Aufsteigerinnen der VG Delmenhorst-Stenum am letzten Heimspieltag lediglich einen Satz für sich entschieden und verabschiedeten sich am Ende des Tages mit zwei deutlichen Niederlagen gegen GfL Hannover und SG Karlshöfen/Gnarrenburg in die Weihnachtspause. Das Team von Trainer Kai Stöver überwintert nun auf dem vorletzten Rang und hat mittlerweile sieben Punkte Rückstand auf den angepeilten Relegationsplatz.

VG Delmenhorst-Stenum – GfL Hannover 1:3 (26:24, 23:25, 17:25, 11:25). Die Aufsteigerinnen hatten gegen den ehemaligen Drittligisten den besseren Start und erkämpften sich eine schnelle 5:0-Führung. Nach einer ersten Auszeit von GfL-Coach Juul Meder kamen die Gäste langsam besser in Tritt, glichen zum 6:6 aus und waren danach das tonangebende Team. Doch die Stöver-Schützlinge steckten nicht auf, hielten dagegen und eroberten durch eine kleine Aufschlagserie von Stefanie Nogatz die Führung zurück. Beim 24:23 hatte die VG den ersten Satzball, doch es dauerte bis zum 26:24, ehe der Durchgang zu Gunsten der Heimmannschaft entschieden war.

Auch danach zeigte sich die VG spielerisch ebenbürtig und gestaltete den zweiten Abschnitt lange Zeit ausgeglichen. Hannover konnte gegen Ende immer wieder kleine Nadelstiche setzen, profierte dann aber auch von taktischen Unzulänglichkeiten aufseiten der VG Delmenhorst-Stenum, als die gerade eingewechselte groß gewachsene Amelie Wild im Angriff überhaupt nicht eingebunden wurde. Die Gäste nutzten das rigoros aus, glichen mit ihrem dritten Satzball aus und waren danach die tonangebende Mannschaft.

Ständig einem Rückstand hinterherlaufend, waren Stövers Schützlinge nicht mehr in der Lage, ein stabiles Angriffsspiel vorzutragen. Vor allem die schwimmende Annahme konterkarierte ein ums andere Mal einen variablen Spielaufbau. Und wenn dann ein Angriffsschlag gesetzt wurde, verhinderte ein starker GfL-Block den direkten Punktgewinn. Kam der Ball dann sogar direkt zurück, zeigte sich die Angriffs- und Blocksicherung zu unbeweglich, reagierte oftmals viel zu spät.

Die Gäste gingen mit 2:1-Sätzen in Führung und hatten im vierten Durchgang leichtes Spiel mit einer völlig indisponierten VG-Mannschaft, die sich zwar eine 2:0-Führung erspielte, danach aber schnell mit 2:8 in Rückstand geriet und völlig den Faden verlor. Das abschließende 11:25 spiegelte so ein klein wenig die tatsächliche Leistungsstärke des Aufsteigers wider, der sich zwar bemüht, aber bei mangelndem Erfolg schnell die Flinte ins Korn wirft.

VG Delmenhorst-Stenum – SG Karlshöfen/Gnarrenburg 0:3 (27:29, 19:25, 16:25). Im zweiten Spiel des Tages nahm VG-Trainer Kai Stöver einige Änderungen vor, was zunächst aber nicht von Erfolg gekrönt war, denn die Gäste profitierten von den fehlerhaften Angriffsbemühungen der Heimmannschaft. Erst ein unerreichbarer Netzroller von Nogatz brachte den ersten Punkt zum 1:4. Nur langsam fanden die Gastgeberinnen in dieses Spiel, liefen ständig einem Rückstand hinterher und zeigten sich vor allem im Angriff und bei der Annahme Schwächen. Weil auch der Block kaum Bindung fand, wurde die eigene Verunsicherung immer größer. Erst gegen Ende wurde das Angriffsspiel etwas stabiler und die VG glich zum 21:21 aus, ging danach sogar mit 23:22 in Führung. Diese währte aber nicht lange, weil vor allem die Kullik-Geschwister aufseiten der Gäste immer wieder die Lücken in Block und Abwehr der VG nutzten, um ihre Aktionen erfolgreich abzuschließen. Am Ende sorgte der vierte Satzball schließlich für den knappen 29:27-Satzgewinn für Karlshöfen, das fortan weiter das Heft des Handelns innehatte.

Die Schützlinge von Coach Stöver bekamen in der Folgezeit ihr eigenes Spiel nicht mehr in den Griff, profitierten häufig nur von Fehlern der Gäste und mussten sich letztlich nach einer schwachen Vorstellung verdient geschlagen geben. Nicht nur taktisch, sondern auch athletisch sind die Damen der VG Delmenhorst-Stenum zurzeit einfach nicht Oberliga-tauglich. Ob Stöver dies für die verbleibenden Partien im neuen Jahr wird abstellen können, bleibt abzuwarten.

VG Delmenhorst-Stenum: Thiel, Schaar, Uhlhorn, Gärtner, Maaß, Nogatz, Wild, Cebotareva, Dietmar, Lening.