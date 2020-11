TV Jahn Delmenhorst

Den FC Bayern vor Augen

Niklas Johannson

Dieses Pokal-Los hat es in sich: Noch nie gastierte der FC Bayern München zu einem Pflichtspiel in Delmenhorst. Für die Fußballerinnen des TV Jahn könnte dieser Traum im Achtelfinale in Erfüllung gehen.