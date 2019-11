Für Gaby Ulrich und den Huder TV ist der Klassenerhalt wohl nur noch schwierig zu erreichen. (INGO MÖLLERS)

War das bereits der Abstieg? Deutlich mit 0:6 haben die Damen 50 des Huder Tennisvereins die Heimpartie in der Tennis-Regionalliga Nord-Ost gegen den SV Blankenese verloren und sind damit jetzt Träger der Roten Laterne. Dass man diese Position, gleichbedeutend mit einem Abstiegsplatz, noch in Richtung gesichertes Mittelfeld verlassen kann, daran glaubt im Lager der Huderinnen niemand mehr. Zu schwierig scheint das Restprogramm für den Liga-Neuling zu sein, um sich doch noch für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Eliteliga des Deutschen Tennisbundes zu sichern.

Die hohe Niederlage gegen den SVB war allerdings auch einer Menge Pech geschuldet. „Ohne die kurzfristigen Ausfälle zweier Leistungsträgerinnen – Edeltraud Horstmann musste aufgrund einer Zahnoperation passen und Chun Oberwandling war privat verhindert – wäre durchaus ein wesentlich besseres Ergebnis für uns möglich gewesen“, war sich die Huder Mannschaftsführerin Elvira Precht sicher. Doch da alle Huderinnen gleich zwei Positionen hochrutschen mussten, schaffte es lediglich Barbara Moser, ihrer Kontrahentin Katrin Rehfeldt reellen Widerstand zu leisten. Die Spätstarterin führte im zweiten Durchgang bereits mit 5:2, brach anschließend aber völlig ein und verlor mit 0:6, 5:7.

Die Ereignisse wiederholten sich im Doppel, als Moser mit ihrer Partnerin Gaby Ulrich ebenfalls auf dem besten Weg war, den Match-Tiebreak zu erreichen, ehe beim TVH-Duo nichts mehr zusammenlief und die Partie mit 3:6, 5:7 gegen die Gästekombination Rehfeldt/Tanja Dönnecke verloren ging. Alle anderen Einzel und Doppel wurden von den Hamburgerinnen dominiert und jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Für das kommende Wochenende ist für die Huderinnen die Auswärtspartie gegen den DTV Hannover terminiert. Von der Papierform her eine kaum zu überwindende Hürde, haben die Gastgeberinnen mit der vielfachen deutschen Meisterin und derzeitigen Nummer eins der deutschen Rangliste (Damen 55) doch eine Spitzenspielerin in ihren Reihen.